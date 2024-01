Indyjskie ograniczenia rolne i ograniczenia eksportu to „potrzeba chwili”, mówi Vishandass z IIPA

Listopadowa inflacja detaliczna w Indiach wzrosła do najwyższego poziomu od trzech miesięcy i na poziomie 5,6% r/r zbliża się do pułapu docelowego inflacyjnego Banku Rezerw Indii wynoszącego 4% (+/-)2%.

Pod wpływem rosnących kosztów żywności był to pięćdziesiąty miesiąc z rzędu, w którym wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich (CPI) przekroczył 4% r/r, co stanowiło jednocześnie pierwszy wzrost od lipca 2023 r.

Indeks cen żywności konsumenckiej (CFPI) wzrósł do 8,7% r/r w związku z trudnymi warunkami pogodowymi, nierównymi opadami deszczu i większym popytem w okresie świątecznym.

Prym wiodą przyprawy, rośliny strączkowe i warzywa, których sprzedaż w ujęciu rocznym wzrosła o 21,6%, 20,2% i 17,7%.

Artykuły związane z cukrem i słodyczami również wzrosły o 6,5% r/r, natomiast zapasy buforowe cukru spadły, a szacuje się, że produkcja w sezonie 2023–2024 spadnie.

W rezultacie decydenci uznali, że konieczne są środki po stronie podaży.

Obejmowały one ograniczenia eksportu podstawowych produktów, takich jak cebula, ryż i pszenica, oraz decyzja o zmniejszeniu ilości cukru dostarczanego do destylarni etanolu.

Aby lepiej poznać politykę rolną w Indiach i konsekwencje tych kroków, rozmawialiśmy ze znanym ekspertem w dziedzinie rolnictwa, profesorem Ashokiem Vishandassem.

Dr Ashok Vishandass, profesor ekonomii stosowanej w Indyjskim Instytucie Administracji Publicznej (IIPA), interesuje się zrównoważonym rolnictwem, zarządzaniem ryzykiem oraz międzynarodowym handlem i handlem.

Jako były przewodniczący Komisji ds. Kosztów i Cen Rolnych (CACP) w Ministerstwie Rolnictwa i Opieki Społecznej Rolników na szczeblu Sekretarza Rządu. Indii, posiada bogate i różnorodne doświadczenie w formułowaniu polityki cenowej i pozacenowej produktów rolnych, w tym ustalania minimalnej ceny wsparcia dla różnych towarów rolnych.

Poniżej znajdują się zredagowane fragmenty naszej dyskusji.

P) Czy w świetle nowych ograniczeń rolnych i ograniczeń eksportu uważa Pan, że rząd Indii (GoI) podjął odpowiednie kroki w celu opanowania rosnącej inflacji cen żywności?

A) Ograniczenia w obecnej sytuacji są konieczne, ponieważ w pierwszej kolejności musimy priorytetowo traktować zaspokojenie popytu krajowego. To było konieczne.

Po drugie, inflacja musi utrzymać się w przedziale RBI wynoszącym 4% +/-2%. Są to przymusy, z którymi boryka się rząd, dlatego te ograniczenia były potrzebą chwili.

P) Czy Twoim zdaniem potrzebne są jakieś inne środki?

A) Ograniczenia są właściwe, ale lepiej byłoby wprowadzić pewne prognozy popytu.

Potrzebujemy silnej bazy danych na temat popytu, produkcji i konsumpcji. Musi istnieć odpowiedni system statystyczny.

Mogłoby to pomóc uniknąć nagłych ograniczeń eksportu i lepiej skalibrować wszelkie decyzje polityczne. Ale jest to proces długotrwały.

Po drugie, środki rzeczywiście mają pewne skutki dla producentów i działalności rolniczej.

Na przykład rolnicy mogli zlecić określone dostawy swoim klientom, którzy mogą mieć siedzibę za granicą.

Powiedziawszy to, podjęcie tych kroków było konieczne, ponieważ zaistniała sytuacja nadzwyczajna, ale w dłuższej perspektywie należy działać zapobiegawczo, a nie leczniczo.

P) Biorąc pod uwagę, że może to mieć wpływ na niektóre kontrakty zagraniczne, czy ograniczenia te mogą zaszkodzić wysiłkom Indii na rzecz budowania globalnej marki?

A) Jest to niepokojące, ale oczywiście rząd wybierze mniejsze zło i postąpił słusznie.

Wszystko powiedziane i zrobione, rząd musi nakarmić krajowych konsumentów, co zrobił w sytuacji, w której obecnie się znajdujemy.

P) Jak według Pana wygląda inflacja żywności i bezpieczeństwo żywnościowe w ciągu najbliższych sześciu do dwunastu miesięcy?

A) Uważam, że rząd podejmuje odpowiednie działania, które ograniczą inflację żywności.

Po drugie, wielkość zbiorów jest dobra i nie sądzę, że dostępność będzie stanowić problem. Jedynym problemem jest obecnie przystępność cenowa, ponieważ koszty produkcji rosną.

Aby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe, należy wziąć pod uwagę trzy elementy – przystępność cenową, dostępność i dostępność.

Z tych trzech As, dostępność i przystępność nie stanowią problemu dla naszego kraju.

Ale oczywiście przystępność cenowa jest kwestią, którą można rozwiązać za pomocą środków rządowych lub pewnych dotacji mających na celu pomoc tym grupom społeczeństwa, które borykają się z tym problemem.

Aby jednak zaradzić wszelkim przyszłym niedoborom, lepiej jest mieć długoterminową prognozę produkcji, a następnie skalibrować ją zgodnie z popytem.

P) Biorąc pod uwagę, że Indie są jednym z największych producentów etanolu na świecie, co ograniczenia dotyczące cukru mogą oznaczać dla naszego eksportu?

A) Tak, eksport etanolu jest ważny, ale naszym długoterminowym celem (w przypadku etanolu) jest zmniejszenie zależności od importu paliw kopalnych.*

Wyzwanie związane z etanolem w Indiach polega na tym, że wpływa on na naszą produkcję żywności.

Problem w szczególności z trzciną cukrową polega na tym, że jest to roślina pochłaniająca wodę.**

Jesteśmy krajem dotkniętym niedoborami wody i jest to problem, którego nie możemy ignorować. Jest to jedna z wad stosowania trzciny cukrowej do produkcji etanolu.

Należy zachować równowagę w kwestii przetwarzania tych upraw na etanol, ponieważ musimy wziąć pod uwagę zużycie wody i bezpieczeństwo żywnościowe.

Trzcina cukrowa być może nie jest najlepszą drogą do zmniejszenia zależności od importu paliw.

Innymi możliwymi źródłami są kukurydza i kukurydza, ale znowu są to rośliny spożywcze.

W przypadku kukurydzy ważnymi czynnikami, które należy wziąć pod uwagę, są jakość gleby i warunki pogodowe.

Na przykład Pendżab oferuje bardzo korzystne warunki i tradycyjnie uprawiano tam kukurydzę. Jednak większość z nich została obecnie wyparta przez uprawę ryżu.

Kolejną zaletą kukurydzy jest to, że nie jest rośliną pochłaniającą wodę, dlatego może stanowić jedną z opcji wykorzystania jej w etanolu.

Najważniejszą rzeczą jest ponowne określenie naszego żądania i jego prawdopodobieństwa.

Musimy zatem skupić się na produkcji zgodnie z zapotrzebowaniem, zamiast produkować więcej, niż jest to wymagane, a następnie w dalszym ciągu próbować je przechowywać i eksportować.

Dobrym przykładem jest na przykład ryż niełuskany. Nie potrzebujemy tak dużo ryżu niełuskanego, ale eksportujemy około 10 milionów ton. Jest to roślina wodochłonna, co oznacza, że eksportujemy wirtualną wodę.

Zatem zaleca się dywersyfikację w kierunku kukurydzy, ponieważ zużywa ona mniej wody, ale ponieważ nastąpi przejście z upraw spożywczych na produkty nieżywnościowe, jest to bardzo trudna kwestia.

Jak wspomniałem wcześniej, nie byłbym zwolennikiem konwersji soku z trzciny cukrowej na etanol. Nie jest zrównoważony i zużywa dużo wody.

P) Czy opłacalne jest wykorzystanie ryżu jako paszy do konwersji etanolu?

A) No cóż, być może w perspektywie krótkoterminowej będzie to możliwe przy nadmiernych zapasach, ale nie podzielam poglądu o konwersji tego. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę składniki ryżu.

Należy wziąć pod uwagę dwa główne aspekty. Jednym z nich są prywatne koszty finansowe, jakie ponoszą rolnicy w związku z angażowaniem się w te działania, co daje stosunkowo wąski obraz sytuacji.

Drugi to bardziej techniczny koszt zasobów krajowych (DRC). DRK jest znacznie szerszą koncepcją i obejmuje koszt dla narodu w postaci zasobów.

W przypadku produkcji ryżu DRK jest zbyt ciężka. Nie można produkować ryżu w celu przekształcenia go w paliwo. Nie jest to trwałe, ponieważ poziom wód gruntowych spada.

Dzięki nadmiernym dopłatom wielu rolników już teraz otrzymuje darmowy prąd i darmową wodę. Koszty mogą nie być widoczne, ale dla mnie jest to bardzo kosztowna DRK i przy zmianie jakiejkolwiek polityki musimy mieć na uwadze szerszą perspektywę.

P) Czy są jakieś inne środki polityczne, które chciałbyś zastosować ze strony rządu w celu wsparcia rolnictwa w kraju?

A) Należy położyć większy nacisk na rolników. Do ważnych kroków należy racjonalizacja polityki nawozowej i zaoferowanie określonych dopłat do hektara.

Sytuacja na miejscu jest szczególnie niekorzystna dla dzierżawców, ponieważ nie mają oni praw do ziemi i nie otrzymują żadnych świadczeń. Jest to ważny obszar, którym należy się zająć.

*Według komórki rządu indyjskiego ds. planowania i analiz ropy naftowej uzależnienie od importu wynosi 87,8%.

** Według Indyjskiego Instytutu Badań nad Trzciną Cukrową w Lucknow, uprawa trzciny cukrowej wymaga 1400–2300 mm w strefie podzwrotnikowej i 2000–3500 mm w regionach tropikalnych.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.