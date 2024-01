Czy token Pullix (PLX) może skorzystać na zatwierdzeniu Bitcoin ETF?

Cathie Wood – założycielka Ark Invest spodziewa się, że niektórzy inwestorzy będą “sprzedawać wiadomości”, gdy Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wyda zgodę na Bitcoin ETF.

Wood dzieli się swoim poglądem na temat Bitcoin ETF

Wood jest przekonana, że “duży ruch wyprzedzający” sprawi, że niektórzy inwestorzy zdecydują się na osiągnięcie przynajmniej części zysku po zatwierdzeniu przez organy regulacyjne funduszu giełdowego, który ma być oparty na Bitcoinie.

Inwestorzy, którzy zdecydowali się na zakup i cieszą się niezłymi profitami, prawdopodobnie sprzedadzą akcje w związku z tą wiadomością.

Wypowiedziała się na ten temat w rozmowie z Yahoo Finance 26 grudnia.

Co ciekawe, wpływowy inwestor spodziewa się jednak, że emocje związane ze “sprzedażą po wiadomościach” będą krótkotrwałe. Jak dodała, w dłuższej perspektywie zatwierdzenie Bitcoin ETF ma okazać się bardzo korzystne dla BTC.

Powodem ma być przede wszystkim fakt, że wspomniany fundusz giełdowy umożliwi inwestorom instytucjonalnym dostęp do Bitcoina – którego cena znacznie by wzrosła, gdyby przeznaczyli zaledwie 0,1% swoich aktywów na największą kryptowalutę na świecie, jak twierdzi Cathie Wood.

A wspomniana wyżej korzyść raczej nie będzie ograniczona tylko do Bitcoina, biorąc pod uwagę, że jest to wyznacznik dla całej przestrzeni kryptowalutowej. Tak więc nowo uruchomione projekty, takie jak Pullix, mogą również kąpać się w jego zwycięstwie.

Krótkie wprowadzenie do Pullix

Pullix to w zasadzie hybrydowa giełda kryptowalut, która łączy w sobie mocne strony zarówno scentralizowanych, jak i zdecentralizowanych projektów.

Przyjazna dla użytkownika platforma jest zbudowana na blockchainie Ethereum i ma na celu w szczególności naprawienie kwestii płynności, która jest zwykle związana z giełdą DeFi.

Kolejną cechą, która odróżnia Pullix od innych platform, jest dodatkowy nacisk na bezpieczeństwo. Projekt umożliwia zachowanie opieki nad aktywami bez konieczności rezygnacji z korzyści związanych z bezpieczeństwem scentralizowanej giełdy.

Wreszcie, Pullix jest tym bardziej ekscytujący, że emituje również natywny token PLX – co służy przekształceniu tej giełdy handlowej w inwestycję samą w sobie.

Co jest wyjątkowego w tokenie PLX?

Pullix definiuje swój natywny token jako pierwszą kryptowalutę typu “trade-to-earn”. Oznacza to, że użytkownik jest zasadniczo wynagradzany za handel na platformie.

Token PLX jest obecnie w przedsprzedaży i zebrał już ponad 1,8 mln USD w ciągu kilku dni, co sugeruje, że cieszy się dużym popytem, biorąc pod uwagę, że jego cel dobrze współgra ze społecznością kryptowalutową.

Token Pullix kosztuje obecnie tylko 0,046 USD, co sprawia, że jest to odpowiedni czas na uzyskanie ekspozycji. Kolejny wzrost ceny zaplanowano za osiem dni.

PLX jest szczególnie interesującą inwestycją, ponieważ umożliwia korzystanie z programu podziału przychodów giełdy handlowej. Dla posiadaczy tokena jest to unikalny sposób na stworzenie dodatkowego źródła stałego dochodu pasywnego.

Co jeszcze może pomóc Pullix (tokenowi PLX)?

Handel na Pullix wiąże się również z wieloma innymi korzyściami.

Na przykład giełda umożliwia dostęp do narzędzi sztucznej inteligencji OpenAI w celu maksymalizacji zwrotów. Zerowe prowizje z wąskimi spreadami to jeden z innych powodów, dla których ten projekt blockchain dobrze współpracuje z traderami.

Należy pamiętać, że istnieje wiele innych czynników związanych z kryptowalutami, które mogą przynieść korzyści tokenowi PLX również w nadchodzących miesiącach.

Jeden z nich zaplanowano na kwiecień 2024 roku, kiedy to całkowita podaż Bitcoina zmniejszy się o połowę. Zmniejszenie podaży o połowę zazwyczaj skutkuje wzrostem BTC, który ma tendencję do przenoszenia się na cały rynek kryptowalut.

Poza tym oczekuje się, że w nadchodzącym roku Rezerwa Federalna USA rozpocznie obniżki stóp procentowych (czytaj więcej), co w przeszłości budziło zainteresowanie aktywami obciążonymi ryzykiem, takimi jak kryptowaluty, które obejmują token PLX.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.