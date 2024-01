Według doniesień Tesla rozważa utworzenie fabryki w Gujarat w Indiach

Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) jest w centrum uwagi po doniesieniach, że może ogłosić plany utworzenia swojej pierwszej fabryki w Indiach podczas nadchodzącego szczytu Vibrant Gujarat.

Tesla nie potwierdziła jeszcze takich planów

Copy link to section

Oczekuje się, że premier Narendra Modi i Elon Musk – dyrektor naczelny Tesli wezmą udział we wspomnianym wydarzeniu zaplanowanym na styczeń 2024 r.

Jak podaje Economic Times, gigant pojazdów elektrycznych jest zainteresowany budową fabryki w zachodnim stanie Gujarat.

Sama Tesla nie sygnalizowała jednak na razie oficjalnie planów budowy fabryki w Indiach.

https://www.youtube.com/watch?v=nXv85t7YYLY

Raport pojawia się w czasie, gdy Elon Musk walczy ze związkami zawodowymi w całej Skandynawii. Akcje Tesla Inc spadły o prawie 14% w porównaniu z najwyższą wartością od początku roku.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Tesla chce preferencyjnego cła w wysokości 15%.

Copy link to section

Jak wynika z wielu doniesień medialnych , Tesla Inc chce wypuścić na rynek indyjski Model 3, Model Y, a nawet nowy, bardziej budżetowy hatchback.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Warto jednak w tym miejscu wspomnieć, że rząd Gudżaratu na razie nie potwierdził, że gigant pojazdów elektrycznych rzeczywiście wykazał zainteresowanie budową fabryki w piątym co do wielkości stanie Indii.

W zeszłym miesiącu zgłoszono, że Tesla zainwestuje do 2,0 miliarda dolarów w budowę fabryki w Indiach, pod warunkiem, że rząd zgodzi się na cło w wysokości 15% na importowane pojazdy przez pierwsze dwa lata działalności fabryki.

Zaledwie kilka dni temu wpływowa inwestorka Cathie Wood zainwestowała w akcje Tesla Inc, jak poinformował tutaj Invezz.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.