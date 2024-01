Prognoza cen srebra: stosunek złota do srebra wskazuje na większy wzrost

Cena srebra rozpoczęła rok spokojnie, gdyż inwestorzy skupiali się na spowolnieniu w Chinach i kolejnych działaniach Rezerwy Federalnej. We wtorek jego kurs wynosił 24 dolarów, na którym utknął w ciągu ostatnich kilku dni. Cena ta jest o około 8,40% niższa od najwyższego punktu w 2023 roku.

Spowolnienie w Chinach i działania Fed

Cena srebra zareagowała łagodnie na ostatnie dane gospodarcze z Chin. Według Narodowego Biura Statystycznego (NBS) w grudniu wskaźniki PMI dla przemysłu i usług pozostały poniżej 50. Oznacza to, że gospodarka kraju nie radzi sobie dobrze, a światowy popyt pozostaje pod presją.

Oddzielny raport Caixina ujawnił, że wskaźnik PMI dla przemysłu w Chinach wyniósł w grudniu 50,8, co stanowi niewielki wzrost z 50,7 w listopadzie. Wzrost ten był o kilka punktów wyższy od mediany szacunków wynoszącej 50,4.

Srebro i inne metale przemysłowe zwykle znacząco reagują na dane gospodarcze Chin. Poza tym Chiny są największym odbiorcą srebra i innych metali, takich jak miedź, rudy żelaza i platyna.

Cena srebra czeka także na kolejne dane PMI dla przemysłu ze Stanów Zjednoczonych i krajów europejskich. Ekonomiści oczekują, że dane pokażą, że w tym okresie wskaźnik PMI utrzymywał się poniżej 50.

Kolejnymi ważnymi danymi, na które warto zwrócić uwagę, będą najnowsze dane o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym (NFP) w USA. Ekonomiści ankietowani przez Reuters oczekują, że dane pokażą, że w grudniu w gospodarce powstało ponad 180 tys. miejsc pracy, podczas gdy bezrobocie utrzymało się na poziomie 3,7%.

Liczby te są ważne, ponieważ będą miały wpływ na następną decyzję Rezerwy Federalnej. Ekonomiści wyceniają obniżkę stóp procentowych o 0,25% już na marcowym posiedzeniu. W większości okresów srebro radzi sobie dobrze, gdy Fed obniża stopy procentowe.

Tymczasem stosunek złota do srebra utknął na poziomie 86, czyli około 11% powyżej najniższego poziomu w 2023 r. Stosunek wynoszący 80 i więcej oznacza, że cena srebra grozi wzrostem, ponieważ złoto jest droższe.

Prognoza cen srebra

Wykres dzienny pokazuje, że cena srebra w ciągu ostatnich kilku miesięcy charakteryzowała się stosunkowo dużą zmiennością. Jego szczyt osiągnął poziom 25,90 USD w grudniu, a następnie w tym samym miesiącu spadł do 22,50 USD. Pozostał on nieco poniżej pierwszego wsparcia narzędzia Andrews Pitchfork i znajduje się w punkcie zniesienia Fibonacciego na poziomie 23,6%.

Srebro pozostaje powyżej 50-dniowych i 25-dniowych wykładniczych średnich kroczących (EMA). Utworzył się także odwrotny wzór głowy i ramion. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że w nadchodzących tygodniach srebro doświadczy zwyżkowego wybicia. Jeśli tak się stanie, następnym punktem do obejrzenia będzie cena 25 USD.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.