Zakreśl „poufne” pliki dotyczące IPO

Circle Internet Financial, firma stojąca za monetą typu stablecoin USDC, złożyła poufnie wniosek o pierwszą ofertę publiczną w Stanach Zjednoczonych.

Pliki Circe do IPO w USA

Copy link to section

W listopadzie 2023 r. Invezz podkreślił zgłoszone plany IPO Circle, wskazując, że emitent USDC złoży ofertę na początku 2024 r.

11 stycznia Circle ogłosiło, że „poufnie przedłożyło projekt rejestracji” amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w celu pierwszej oferty publicznej. W formularzu S-1 szczegółowo opisującym zamiar spółki w zakresie publicznej emisji kapitałowych papierów wartościowych nie wskazano jednak liczby akcji objętych ofertą. Jak podała Circle w notatce prasowej, przedział cenowy IPO również nie jest określony.

Według emitenta monety stablecoin pierwsza oferta publiczna odbędzie się po zakończeniu procesu przeglądu przez SEC. Będzie to również zależeć od rynku i innych warunków, dodała firma.

Projekt oświadczenia Circle o rejestracji na potrzeby IPO pojawia się po tym, jak szerszy rynek kryptowalut wiwatuje zatwierdzeniem przez SEC kasowych funduszy ETF Bitcoin. Organ regulacyjny skinął głową, ze szczegółów wynika, że przewodniczący SEC Gary Gensler zapewnił wahadłowe głosowanie, nadeszła po 10 latach oczekiwania. Pierwszy wniosek o spotowy ETF został złożony w 2013 roku przez współzałożycieli giełdy kryptowalut Gemini, Camerona i Tylera Winklevossa.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

USDC pozostaje drugą co do wielkości monetą stablecoin pod względem kapitalizacji rynkowej – obecnie wynosi 25,2 miliarda dolarów. Oprócz USDC, Circle jest także emitentem EURC (EURC), stabilnej monety powiązanej z Europą.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.