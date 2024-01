Oto dlaczego akcje MARA, BETS, RIOT i HUT spadają

Akcje wydobywcze Bitcoina spadają. Cena sztyftu Marathon Digital (MARA) utrzymuje się na dobrej drodze od trzeciego z rzędu tygodniowego spadku, nawet po zatwierdzeniu przez SEC spotowego funduszu ETF Bitcoin. Cofnął się do 20 dolarów, znacznie poniżej najwyższego poziomu od początku roku wynoszącego 31,26 dolarów.

Podobnie akcje Riot Platforms (RIOT) spadły do 12,2 dolarów, podczas gdy Argo Blockchain spadły do 2 dolarów w Nowym Jorku. Inne firmy wydobywające Bitcoin, takie jak Bit Brother, Hut 8 Mining i Bitfarms, również nadal spadały.

Ta wyprzedaż wynika z wydajności Bitcoina. Po wzroście w czwartek do ponad 49 000 dolarów, obecnie spadł on do 44 000 dolarów, wymazując miliardową kapitalizację rynkową. Istnieje także ryzyko, że w kolejnych dniach przecena ta będzie się pogłębiać.

Bitcoin upadł po zatwierdzeniu ETF z powodu sytuacji zwanej „ kup plotkę, sprzedawaj wiadomości”. Jest to sytuacja, w której składnik aktywów finansowych rośnie przed ważnym wydarzeniem, a następnie wycofuje się, gdy to wydarzenie nastąpi.

Bitcoin znajduje się w silnym trendzie wzrostowym po tym, jak Blackrock złożył wniosek o zatwierdzenie spotowego funduszu ETF. Po tym zgłoszeniu podjęły się takie firmy jak Franklin Templeton, Invesco, Fidelity i Ark Invest. Ze względu na charakter tych spółek inwestorzy uważali, że SEC nie miałaby innego wyjścia, jak tylko umieścić je na giełdzie.

Inny niedawny przykład kupowania plotek i sprzedawania wiadomości miał miejsce w lipcu ubiegłego roku, kiedy SEC przegrała pozew przeciwko Ripple. Cena XRP początkowo wzrosła, a następnie spadła. Od tego czasu już nigdy się nie podniosło.

Bitcoin ma ścisłą korelację z akcjami wydobywczymi, takimi jak Riot Platforms i Marathon Digital. Kiedy spada, spadają dalej i odwrotnie.

Innym powodem spadku stóp MARA, RIOT, HUT i BETS jest to, że nadzieje na obniżkę Rezerwy Federalnej w najbliższej przyszłości osłabły. Miało to miejsce po opublikowaniu przez USA mocnych danych o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym (NFP) dane za ostatni tydzień i wysoka inflacja dane z tego tygodnia. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że pierwsza obniżka stóp nastąpi w czerwcu, a nie w marcu.

To wyjaśnia również, dlaczego akcje amerykańskich spółek spadają. Indeks Dow Jones spadł w piątek o ponad 180 punktów, podczas gdy S&P 500 stracił ponad 35 punktów.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.