Oto dlaczego wenezuelska waluta „bolivar” spadła

Gospodarka Wenezueli radzi sobie umiarkowanie dobrze, ponieważ pojawiają się oznaki osłabienia inflacji i dalszy wzrost wydobycia ropy. Jednak wenezuelska waluta, znana jako boliwar, nadal znajduje się na krawędzi i oscyluje w pobliżu najniższego poziomu od lat.

Według TradingView w poniedziałek kurs wymiany USD/VES wynosił 35,5, po stracie ponad jednej trzeciej w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Dołącza do peso argentyńskiego jako jedna z najgorzej zachowujących się walut w historii.

Wykres USD/VES sporządzony przez TradingView

Dobre wieści z Wenezueli

Copy link to section

W ciągu ostatnich kilku miesięcy napłynęło kilka dobrych wiadomości z Wenezueli. Po pierwsze, Stany Zjednoczone zniosły niektóre sankcje nałożone na swój sektor energetyczny, co pomogło temu krajowi zwiększyć produkcję ropy.

Dane pokazują, że PDVSA, państwowa spółka, średnio około 760 tys. baryłek dziennie (bdp) i oczekuje się, że w tym roku osiągnie poziom 963 tys. baryłek. Produkcja rośnie jednak w wolniejszym tempie, niż oczekiwano, co nieco zaszkodziło Chevronowi.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Jednocześnie, choć wysoka, istnieją oznaki wskazujące, że inflacja w Wenezueli spada, choć pozostaje znacznie wyższa niż w większości krajów. Po osiągnięciu 1 miliona procent w 2018 r., inflacja ostatnio spadła.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Najnowsze dane pokazują, że w grudniu inflacja wyniosła 193%, podczas gdy badanie sektora prywatnego wykazało ją na poziomie 170%. Z danych banku centralnego wynika natomiast, że inflacja w grudniu wzrosła zaledwie o 3,5%.

Dlaczego waluta Wenezueli jest na krawędzi

Copy link to section

Wenezuelski boliwar zareagował łagodnie na tę sytuację, chociaż wyprzedaż uległa spowolnieniu. Istnieje kilka powodów, dla których waluta pozostaje w trendzie spadkowym w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Po pierwsze, jest to rok wyborczy w USA i istnieją głębokie podziały w kwestiach dotyczących Wenezueli. Chociaż Biden usunął sankcje, Trump skrytykował to posunięcie i istnieje prawdopodobieństwo, że nałoży je ponownie, jeśli wygra w listopadzie. Ta niepewność utrudnia inwestycje w kraju.

Istnieją również oznaki, że kraje zachodnie nałożą sankcje na Wenezuelę w miarę nasilenia się jej sporu z bogatą w ropę Gujaną. W grudniu Wielka Brytania wysłała w ten region okręt wojenny, aby spróbować załagodzić napięcia.

https://www.youtube.com/watch?v=LB9Fs54Gmwg&pp=ygUOdmVuZXp1ZWxhIGNuYmM%3D

Inną obawą jest to, że socjalistyczna polityka Wenezueli może nie działać tak, jak widzieliśmy w Argentynie. Polityka ta doprowadziła do braku zaufania do gospodarki, mimo że rząd wdrożył pewne pozytywne polityki.

Wenezuela zwiększyła napływ walut obcych do lokalnych banków, obciąła wydatki i podniosła podatki. Analitycy uważają, że wielu Wenezuelczyków porzuciło boliwiera po tym, jak na przestrzeni lat zaobserwowali spadek inwestycji.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.