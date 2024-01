Spadek liczby ludności w Chinach: pogłębiający się kryzys

Liczba ludności Chin drugi rok z rzędu odnotowuje znaczny spadek, co oznacza kontynuację niepokojącej tendencji, która ma ogromne konsekwencje dla przyszłości gospodarczej i struktury demograficznej Chin.

2023: Rok zmian demograficznych

Według Narodowego Biura Statystycznego liczba ludności Chin w 2023 r. spadła o 2,08 mln, czyli o 0,15%, do 1,409 mld.

Spadek ten był większy niż spadek liczby ludności o 850 000 w 2022 r., który był pierwszym od Wielkiego Głodu za czasów Mao Zedonga w 1961 r.

Covid-19 i jego skutki

Pandemia Covid-19 odegrała znaczącą rolę w tych zmianach demograficznych. Po trzech latach rygorystycznych środków kontroli i kwarantanny Chiny doświadczyły dramatycznego ogólnokrajowego wzrostu liczby zachorowań na Covid-19, gdy w grudniu 2022 r. władze nagle zniosły ograniczenia.

Doprowadziło to do wzrostu całkowitej liczby zgonów o 6,6% do 11,1 mln w 2023 r., co stanowi najwyższy wskaźnik zgonów od czasu rewolucji kulturalnej w 1974 r.

Rekordowo niski współczynnik urodzeń

Liczba noworodków spadła o 5,7%, a wskaźnik urodzeń osiągnął rekordowo niski poziom 6,39 urodzeń na 1000 osób. Spadek ten przypisuje się trwającym od kilkudziesięciu lat trendom, w tym polityce jednego dziecka i szybkiej urbanizacji, która sprawia, że wychowywanie dzieci w miastach staje się droższe.

Dla porównania wskaźnik urodzeń w Japonii w 2022 r. wyniósł 6,3 na 1000 osób, podczas gdy w Korei Południowej – 4,9. Jak zaobserwowano w innych krajach o niskiej dzietności, odwrócenie spadku dzietności często okazuje się bardzo trudne.

Zmniejszająca się siła robocza i skutki gospodarcze

Zmniejszająca się populacja zwiększa obawy o perspektywy wzrostu gospodarczego Chin. Przy mniejszej liczbie pracowników i konsumentów rosnące koszty opieki nad osobami starszymi i świadczeń emerytalnych stanowią większe obciążenie dla zadłużonych samorządów lokalnych.

Co więcej, w 2023 r. bezrobocie wśród młodych ludzi osiągnęło rekordowy poziom, spadły płace wielu pracowników umysłowych i nasilił się kryzys w sektorze nieruchomości, w którym przechowywane jest ponad dwie trzecie majątku gospodarstw domowych.

Katya Stead, korespondentka finansowa w Invezz, mówi:

Starzenie się społeczeństwa Chin jest potencjalnie nieodwracalną tendencją długoterminową. Międzynarodowy Fundusz Walutowy jasno określił związek pomiędzy niskim wskaźnikiem urodzeń a spadkiem PKB. A w drugiej co do wielkości gospodarce świata jest to co najmniej niepokojące.

Starzenie się społeczeństwa i kryzys emerytalny

Odsetek ludności w wieku 60 lat i więcej osiągnął w 2023 r. 21,1%. Chińska Akademia Nauk prognozuje niedobory w systemie emerytalnym do 2035 r., ponieważ liczba ludności w wieku emerytalnym ma przekroczyć 400 milionów.

Wiejskie zmagania

Osoby takie jak Xin Lu, mieszkaniec prowincji Gansu, podkreślają wyzwania finansowe, przed którymi stoi starzejąca się ludność wiejska. Przy skromnych emeryturach i ograniczonych oszczędnościach wzrasta zależność od wsparcia rodzinnego.

Reakcja rządu i nastroje społeczne

Pomimo wysiłków rządu mających na celu zachęcanie do porodu za pomocą różnych zachęt, skuteczność tych środków pozostaje wątpliwa. Lokalnej polityce Pekinu brakuje jednolitego wdrożenia, a podstawowe przyczyny spadku liczby urodzeń pozostają nierozwiązane.

Xian Wu, dwudziestosześcioletni pracownik IT, wyraża sceptycyzm wobec zachęt rządowych, wskazując na głębszą zmianę w podejściu społeczeństwa do planowania rodziny.

Eksperci ONZ przewidują, że w dłuższej perspektywie populacja Chin zmniejszy się o 109 mln do 2050 r. Liczba ludności Chin w wieku 60 lat i więcej osiągnęła w 2023 r. 296,97 mln, co stanowi około 21,1% całej populacji, w porównaniu z 280,04 mln w 2022 r.

Oczekuje się, że do 2035 r. liczba ludności w wieku emerytalnym w kraju wzrośnie do ponad 400 milionów, czyli więcej niż cała populacja Stanów Zjednoczonych.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.