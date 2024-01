Sony anuluje plany fuzji o wartości 10 miliardów dolarów z Zee w Indiach ze względu na zbliżającą się batalię prawną

Japońska Grupa Sony podjęła decyzję o porzuceniu planów fuzji za 10 miliardów dolarów z indyjską firmą Zee Entertainment (ZEE.NS), przygotowując grunt pod prawną rozgrywkę między obiema firmami z powodu braku sfinalizowania przez nie umowy, która miała się zmienić Krajobraz medialny Indii.

Upadek tej ambitnej fuzji, mającej na celu stworzenie potęgi medialnej na głodnym treści indyjskim rynku, wprowadził nowy poziom niepewności dla nadawcy telewizyjnego Zee, zwłaszcza że konkurencja w branży stale się nasila.

Disney (DIS.N) wykorzystał okazję i obecnie aktywnie stara się połączyć swoje indyjskie przedsiębiorstwa z aktywami medialnymi Reliance (RELI.NS) miliardera Mukesha Ambaniego, mając na celu utworzenie jednego z największych indyjskich imperiów rozrywkowych.

Firma Sony w oficjalnym oświadczeniu podała niespełnione „warunki końcowe” jako przyczynę upadku fuzji, pomimo „rozmów w dobrej wierze” z Zee. Firmom nie udało się dojść do porozumienia w sprawie wydłużenia wyznaczonego na 21 stycznia terminu.

https://twitter.com/YatinMota/status/1749319730887045265

Co powiedział Sony

Copy link to section

Wyrażając swoje rozczarowanie, firma Sony oświadczyła: „Po ponad dwóch latach negocjacji jesteśmy bardzo rozczarowani… Nadal zależy nam na zwiększaniu naszej obecności na tym tętniącym życiem i szybko rozwijającym się rynku”.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Komentarz Zee

Copy link to section

W odpowiedzi Zee poinformował indyjskie giełdy papierów wartościowych, że Sony żąda 90 milionów dolarów tytułem opłat za rozwiązanie umowy w związku z rzekomymi naruszeniami umowy o fuzji i powołuje się na arbitraż w celu uzyskania tymczasowego zabezpieczenia w nagłych przypadkach. Zee stanowczo zaprzecza wszelkim roszczeniom Sony i zamierza podjąć odpowiednie działania prawne.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Chociaż ani Sony, ani Zee nie podały szczegółowych informacji na temat niespełnionych warunków, podczas fuzji pojawiła się poważna przeszkoda w ustaleniu, kto będzie kierować połączoną firmą. Zee zaproponował dyrektora generalnego Punita Goenkę na lidera, ale Sony wyraziło obawy, gdy Goenka stała się przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez indyjski organ regulacyjny rynku.

Jednak w poniedziałek Zee wyjaśnił, że Goenka zgodził się ustąpić ze stanowiska w interesie fuzji.

W zeszłym roku Indyjska Rada Papierów Wartościowych i Giełd zakazała Goence sprawowania funkcji dyrektorskich w jakiejkolwiek spółce notowanej na giełdzie, zarzucając mu udział w przekierowaniu funduszy Zee na rzecz innych notowanych na giełdzie podmiotów w ramach grupy.

Goenka zaprzeczył zarzutom, a w październiku indyjski trybunał uchylił zakaz, pod warunkiem, że będzie współpracował we wszelkich dochodzeniach regulacyjnych.

Goenka, który uczestniczył w uroczystym otwarciu świątyni Lorda Ram w indyjskim mieście Ayodhya, zinterpretował upadek umowy z Sony jako „znak od Pana” i wyraził swoje zaangażowanie we wzmocnienie swojej firmy z korzyścią dla interesariuszy.

Spadające przychody Zee

Copy link to section

Zee stoi obecnie przed wyzwaniami związanymi ze spadającymi przychodami z reklam i zmniejszonymi rezerwami gotówkowymi, które w ciągu sześciu miesięcy kończących się 30 września spadły do 2,48 miliarda rupii w porównaniu z 5,88 miliarda rupii rok wcześniej.

Pomimo ponoszenia „jednorazowych i powtarzających się kosztów” w ramach przygotowań do transakcji z Sony, Zee skupi się teraz na ocenie możliwości wzrostu organicznego i nieorganicznego.

Dzięki zróżnicowanemu portfolio kanałów obejmujących wiadomości i rozrywkę w języku hindi i innych językach, Zee jest od lat powszechnie znaną marką w Indiach. Została założona w 1992 roku przez Subhasha Chandrę, ojca Goenki, często nazywanego „ojcem indyjskiej telewizji”.

Według Hetal Dalal, prezesa i dyrektora operacyjnego ds. usług doradczych dla inwestorów instytucjonalnych, niepowodzenie fuzji Zee i Sony jest postrzegane jako rozczarowanie dla akcjonariuszy, ponieważ może ona znacząco zmienić dynamikę branży.

Sony nie przewiduje istotnego wpływu na swoje szacunki na koniec roku za marzec, ponieważ w swoich prognozach fuzja nie została uwzględniona.

Od czasu pierwotnego ogłoszenia fuzji we wrześniu 2021 r. akcje Zee spadły o około 8%.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.