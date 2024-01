Ekskluzywny wywiad z Charlesem Adkinsem, nowym prezydentem Hedery

Branża blockchain rozwija się w szybkim tempie. W ciągu ostatnich kilku miesięcy widzieliśmy, jak projekty takie jak Sui, Sei, Manta i Celestia zostały uruchomione i przyciągnęły tysiące użytkowników. W tym ekskluzywnym wywiadzie dołącza do nas Charles Adkins, niedawno mianowany prezes firmy Hedera, jednego z wiodących graczy w branży. Dzieli się swoim doświadczeniem i aspiracjami związanymi z organizacją.

Gratuluję niedawnego spotkania. Jak leci do tej pory?

Dziękuję, jak dotąd było to wspaniałe doświadczenie. Hedera to naprawdę interesująca platforma z szerokim i ekspansywnym ekosystemem różnych projektów budowanych w sieci. Poza samą siecią istnieje kilka kluczowych podmiotów, z którymi cieszę się na bliższą współpracę:

Rada Hedery, grupa składająca się z maksymalnie 39 wiodących organizacji na świecie, które są zaangażowane w innowacyjność sieci, stabilność i ciągłą decentralizację Hedery.

Swirlds Labs, zespół, który założył i zbudował Hederę, która obecnie zapewnia rozwój i wsparcie dla sieci;

Fundacja HBAR, która działa jako zintegrowany multiplikator siły, pomagając konstruktorom i twórcom przezwyciężyć wyzwania związane z wprowadzaniem pomysłów na rynek, jednocześnie wspierając ich korzystanie z sieci Hedera;

Hashgraph Association, czyli niezależna organizacja non-profit skupiona na budowaniu tętniącego życiem, innowacyjnego ekosystemu dla startupów, przedsiębiorstw i instytucji rządowych na całym świecie, wykorzystując możliwości Hedery.

Fundacja DLT Science, która zapewnia współpracę w zakresie wymiany wiedzy między środowiskiem akademickim, przemysłem, programistami i rządem w celu rozwoju technologii rozproszonych rejestrów w biznesie i społeczeństwie.

Czy możesz nam krótko opowiedzieć o Hederze i jak odnajdujesz się w nowym miejscu pracy?

Hedera to w pełni otwarta sieć publiczna typu proof-of-stake, będąca organem zarządzającym odpowiedzialnym za tworzenie i wdrażanie zdecentralizowanych aplikacji. Sieć oferuje programistom trzy podstawowe usługi: inteligentne kontrakty, konsensus i usługi tokenów. Hedera jest wyjątkowa, ponieważ jest niewiarygodnie szybka, energooszczędna (ujemna pod względem emisji dwutlenku węgla) i bezpieczna, a wszystkie zalety można przypisać leżącemu u jej podstaw algorytmowi konsensusu hashgraph.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Społeczność Hedery i podmioty z nią powiązane są wypełnione utalentowanymi i oddanymi ludźmi oraz przywódcami, którzy wierzą w stale rozwijającą się przyszłość technologii zdecentralizowanych rejestrów (DLT). Współpracując z takimi osobami jak dr Leemon Baird, współzałożyciel Hedera i współdyrektor generalny Swirlds Labs; Mance Harmon, współzałożyciel i współdyrektor generalny, Brett McDowell, prezes Hedera, Andrew Aitken, dyrektor ds. oprogramowania open source, a także członkowie rady z takich firm jak Dell Technologies, abrdn, Google, IBM i nasz najnowszy dodatek Hitachi, oznacza, że otaczają mnie najlepsze umysły w branży.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

1/ We are excited to announce that @Hitachi_US has joined the #Hedera Council, bringing with it industrial solutions expertise and the aim to begin creating proof-of-concepts for end-to-end #SupplyChain and #sustainability solutions in the next year.https://t.co/0cVAer75ua — Hedera (@hedera) January 15, 2024

Gratulujemy dodania firmy Hitachi do grona członków rady zarządzającej. Jak doszło do partnerstwa?

Współpraca z Hitachi jest ważna dla sieci. Dzięki temu nowemu partnerstwu Hitachi wykorzysta technologię rozproszonej księgi głównej (DLT) firmy Hedera do tworzenia dowodów słuszności koncepcji zapewniających widoczność całego łańcucha dostaw. Hitachi wnosi do ekosystemu Hedera kluczową wiedzę z zakresu uczenia maszynowego i generatywnej sztucznej inteligencji, wykorzystując już swoją wiedzę technologiczną do opracowywania cennych rozwiązań w technologii blockchain w systemach płatności, łańcuchach dostaw, konserwacji predykcyjnej i górnictwie.

Różnorodność Rady Hedera i skala zaangażowanych członków potwierdza pozycję Hedery jako lidera w branży, rozwijającego DLT w skali globalnej i stanowiącego wzór dla przyszłości zdecentralizowanej technologii. Powiedziawszy to, Hedera zawsze patrzy w przyszłość i nie możemy się doczekać, aby więcej podmiotów dołączyło do Rady i zadbało o to, aby sieć miała jak największy wpływ. Te dobrze znane nazwy, takie jak Hitachi, dodają wiarygodności i rozpoznawalnej marki ludziom na całym świecie, którzy wciąż wahają się przed DLT. Mamy nadzieję, że te spotkania uwydatnią inne sposoby wykorzystania DLT i zapewnią dodatkową pewność osobom rozważającym adopcję.

W jaki sposób Hitachi pomoże ekosystemowi Hedery?

Hitachi wnosi do Rady nowe możliwości, wzmacniając sieć poprzez jej możliwości techniczne i badawcze. Jej wiodąca pozycja w zastosowaniach przemysłowych opartych na innowacjach sprawia, że Hitachi jest wyjątkowym i cennym członkiem Rady. Hitachi i jej spółki stowarzyszone wykorzystały już swoją wiedzę technologiczną do opracowania cennych rozwiązań w technologii blockchain w systemach płatności, łańcuchach dostaw, konserwacji predykcyjnej i górnictwie. Hitachi wnosi do Rady także dalszą wiedzę specjalistyczną i innowacje w zakresie technologii uczenia maszynowego i generatywnej sztucznej inteligencji, poszerzając szeroką i zróżnicowaną wiedzę specjalistyczną, która stanowi jej bazę wiedzy.

Hitachi ma historię opracowywania przyszłościowych technologii dla rozwiązań przemysłowych, energetycznych, infrastrukturalnych i mobilnych, a infrastruktura Web3 jest coraz bardziej atrakcyjna dla dużych przedsiębiorstw, które nigdy wcześniej nie były w stanie wykazać przejrzystości i odpowiedzialności za łańcuch dostaw i inne systemy, które są tak pilnie potrzebne w dzisiejszych czasach.

Jak myślisz, dlaczego tak wiele dużych firm wybiera Hederę zamiast innych blockchainów?

Hedera wyróżnia się tym, że jest niewiarygodnie szybka, energooszczędna (emisyjna) i bezpieczna w porównaniu do innych sieci. Wszystkie te zalety można przypisać leżącemu u podstaw algorytmowi konsensusu hashgraph. Hedera jest latarnią morską innowacji w technologii cyfrowej. Ta platforma to nie tylko kolejny blockchain; to nowa forma DLT. Dzięki swojemu unikalnemu podejściu Hedera wyznacza nowe standardy w przypadkach użycia dApps i DLT.

Wykorzystując unikalny algorytm konsensusu, Hedera zapewnia bezpieczniejszą, szybszą i wydajniejszą platformę niż tradycyjne łańcuchy bloków. Dzięki swoim szybkim transakcjom, niezrównanemu bezpieczeństwu, przewidywalności opłat transakcyjnych i mechanizmowi sprawiedliwego konsensusu, Hedera zmienia zasady gry w DLT i umożliwiła znaczną skalowalność i rozwój podmiotom na całym świecie, działając jako katalizator dla technologii zdecentralizowanej księgi rachunkowej. Przedsiębiorstwa takie jak Atma.io, TOKO i ServiceNow to tylko niektóre z historii sukcesu, które przyciągnęła Hedera.

Jak działa Rada Prezesów Hedera i jakie spółki planujesz dodać w przyszłości?

Rada Zarządzająca Hedery współpracuje z innymi podmiotami, aby wspierać i zarządzać stabilną, zdecentralizowaną siecią zaprojektowaną do zastosowań w świecie rzeczywistym. Członkowie Rady obsługują początkowy zestaw węzłów w sieci Hedera. Kadencja wszystkich członków wynosi maksymalnie trzy lata, z maksymalnie dwiema kolejnymi kadencjami i równym głosem przy podejmowaniu decyzji dotyczących sieci i platform. Swirlds, twórca hashgraphu, ma stałe miejsce i równy głos.

Rada Hedera składa się z maksymalnie 39 różnorodnych, odpornych na zmowy organizacji i przedsiębiorstw, które angażują się w innowacje sieciowe i ciągłą decentralizację sieci Hedera. W skład rady wchodzą już różne wiodące organizacje branżowe, takie jak abrdn, Avery Dennison, Boeing, Chainlink Labs, COFRA Holdings, DBS Bank, Dell, Dentons, Deutsche Telekom, DLA Piper, EDF (Électricité de France), eftpos, FIS (WorldPay), Google, Hitachi America. Ltd., IBM, Indyjski Instytut Technologii (IIT), LG Electronics, The London School of Economics (LSE), Magalu, Nomura Holdings, ServiceNow, Shinhan Bank, Standard Bank Group, Swirlds, Tata Communications, Ubisoft, University College London (UCL), Wipro i Zain Group.

Hedera zawsze patrzy w przyszłość. Rada pragnie zaangażować więcej podmiotów, aby zapewnić, że wszystkie sojusze będą miały jak największy wpływ.

Branża blockchain staje się bardzo konkurencyjna. Co Cię wyróżnia, powiedzmy, Ethereum, Solana i Avalanche?

Hedera wyróżnia się w krajobrazie dzięki unikalnemu połączeniu szybkości, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju. Hedera umożliwia wysoką przepustowość i niskie, przewidywalne opłaty transakcyjne. Rada Zarządzająca Hedery zapewnia decentralizację, a jej solidne środki bezpieczeństwa czynią ją odporną na powszechne ataki. Co więcej, wyróżnia ją zaangażowanie firmy Hedera w zrównoważony rozwój, ponieważ wykorzystuje ona energooszczędny mechanizm dowodu stawki. Badania przeprowadzone przez University College London (UCL) wykazały, że Hedera jest siecią o najniższym całkowitym zużyciu energii, zużywającą ponad pięć milionów razy mniej energii niż inne sieci. Badanie wykazało również, że Hedera jest najbardziej innowacyjną i zrównoważoną księgą publiczną dla zdecentralizowanej gospodarki, zdolną do działania przy mniejszym zużyciu energii niż w zwykłym domu.

Wreszcie, koncentrując się na osiągnięciu powszechnego przyjęcia, innowacyjne funkcje i strategiczne partnerstwa Hedery wyróżniają ją, oferując niezawodne i skalowalne rozwiązanie dla przedsiębiorstw poszukujących najnowocześniejszej platformy technologii zdecentralizowanej księgi rachunkowej.

Hedera uruchomiła Stablecoin Studio we wrześniu. Jak leci do tej pory?

Udostępnione przez Hedera, The HBAR Foundation, Swirlds Labs i ioBuilders, Stablecoin Studio to pakiet SDK typu open source, który ułatwia platformom stablecoin Web3, emitentom instytucjonalnym, przedsiębiorstwom i dostawcom usług płatniczych tworzenie aplikacji stablecoin w sieci Hedera. Od czasu premiery zestaw narzędzi został wykorzystany przez wiele podmiotów, w tym w ramach publicznie udostępnianego programu pilotażowego prowadzonego przez Shinhan Bank, angażującego wiele innych banków w regionie APAC i umożliwiającego organizacjom łatwe tworzenie aplikacji typu stablecoin.

Jakie są Twoje prognozy na rok 2024? Jeśli chodzi o Hederę i ogólnie branżę blockchain?

Dzięki rosnącemu ekosystemowi i strategicznym partnerstwom Hedera jest gotowa na szersze zastosowanie. W całej branży prawdopodobnie nastąpi wzmożona integracja rozwiązań blockchain w różnych sektorach, ze szczególnym naciskiem na skalowalność i zrównoważony rozwój. W miarę dojrzewania zdecentralizowanej technologii zaangażowanie firmy Hedera w innowacje, bezpieczeństwo i wydajność stawia ją na korzystnej pozycji. Ogólnie rzecz biorąc, rok 2024 jest obiecujący zarówno dla Hedery, jak i szerszego krajobrazu, zwiększając akceptację głównego nurtu i ewolucję zdecentralizowanych technologii.

Zatwierdziłeś fundusz ekosystemowy o wartości 408 milionów dolarów. Jaki masz w tym cel? Jakie sektory chcesz finansować?

Rada Hedery zatwierdziła znaczny przydział 4,86 miliarda HBAR, obecnie wycenianego na około 408 milionów dolarów, na fundusz ekosystemowy. To strategiczne posunięcie ma na celu wzmocnienie rozwoju sieci i wzmocnienie jej zdecentralizowanej struktury zarządzania. Fundusz ten zostanie wykorzystany na rozwój ekosystemu Hedery oraz pomoc start-upom i osobom tworzącym przedsiębiorstwa działające na Hederze. Zostanie on rozdzielony przez Zarząd Hedery pomiędzy istniejące inicjatywy, w tym Fundację HBAR, Stowarzyszenie Hashgraph i Fundację Naukową DLT. Począwszy od 2023 r., kiedy sieć przeprowadziła ponad 33 miliardy transakcji w świecie rzeczywistym, ten przydział środków oznacza zaangażowanie Rady Hedera w realizację jej wizji przyszłości zdecentralizowanych transakcji cyfrowych.

Zaobserwowaliśmy spadek aktywności niektórych popularnych łańcuchów bloków. Jak zamierzasz pomóc Hederze uniknąć takiego losu?

Mam nadzieję wykorzystać na tym stanowisku moje doświadczenie i wiedzę specjalistyczną z zakresu usług finansowych, administracji rządowej, strategii wejścia na rynek i technologii Web3. Zajmuję się tymi przestrzeniami od dłuższego czasu i mam mnóstwo wiedzy, którą mogę zastosować, aby wspierać ciągły rozwój Hedery. Uważam, że sieć ta jest atrakcyjna dla wielu aplikacji i programistów, szczególnie ze względu na jej szybkość, efektywność energetyczną i bezpieczeństwo. Hedera istnieje już od dłuższego czasu i coraz więcej projektów wykorzystuje technologię Hedery.

Gdzie chcesz, żeby Hedera był za następne pięć lat?

Mam nadzieję, że za pięć lat wszyscy będą korzystać z sieci Hedera, nawet o tym nie wiedząc. W idealnym przypadku wiele rozproszonych aplikacji działa na platformie Hedera i zapewnia odpowiedzialność i przejrzystość, jakie oferuje Web 3 w ramach płynnego doświadczenia użytkownika, we wszystkich obszarach, od usług finansowych, przez opiekę zdrowotną, odpowiedzialność za sztuczną inteligencję, edukację, produkty i usługi konsumenckie i nie tylko. Celem nie jest technologia dla samej technologii. Celem tej technologii jest poprawa życia wszystkich ludzi poprzez zapewnienie wszystkim niższych kosztów prowadzenia działalności i większej przejrzystości.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.