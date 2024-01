Co się dzieje z rublem rosyjskim (USD/RUB)?

Kurs wymiany USD/RUB w ciągu ostatnich kilku dni poruszał się w bok, ponieważ inwestorzy skupiali się na kolejnych działaniach Rezerwy Federalnej i sektorze energetycznym. Para utrzymała się na poziomie 88, co oznacza spadek w porównaniu z zeszłorocznym maksimum wynoszącym 102,53.

PKB USA i ceny ropy naftowej

Para USD do rubla rosyjskiego zareagowała łagodnie na najnowsze dane o PKB w USA . Według agencji statystycznej, amerykańska gospodarka radziła sobie w czwartym kwartale całkiem nieźle, pokonując szacunki ekonomistów. Z raportu wynika, że w IV kwartale gospodarka wzrosła o 3,3%, czyli więcej niż oczekiwano 2,0%.

Raport ma ważne implikacje dla dolara amerykańskiego i rynku światowego. Po pierwsze, oznacza to, że gospodarka jest w tak dobrej kondycji, że Rezerwa Federalna nie ma motywacji do rozpoczęcia w najbliższym czasie obniżania stóp procentowych.

Najnowsze dane potwierdziły, że gospodarka w dalszym ciągu ma się dobrze. Stopa bezrobocia utrzymuje się na poziomie 3,7%, a wzrost płac na poziomie 4%. Oznacza to, że płace, przynajmniej oficjalnie, rosną w tempie szybszym niż inflacja, co jest idealne.

Dodatkowe dane S&P Global pokazały, że w styczniu wskaźniki PMI dla przemysłu i usług utrzymywały się powyżej 50. W ciągu ostatnich kilku miesięcy wielkość produkcji spadła poniżej 50, co oznacza, że w styczniu poczyniono postępy.

Dlatego przy inflacji utrzymującej się powyżej 2% istnieje prawdopodobieństwo, że Rezerwa Federalna opóźni obniżkę stóp procentowych. Większość analityków uważa, że rozpoczęcie obniżek stóp procentowych nastąpi w czerwcu, co jest pozytywne dla USD.

Para USD/RUB zareagowała również na wyniki w sektorze energetycznym w miarę eskalacji kryzysu na Morzu Czerwonym. Najnowsze dane pokazują, że ceny ropy Brent i West Texas Intermediate (WTI) nie wzrosły, ale pozostały stabilne.

Jest to godne uwagi, ponieważ Rosja większość swoich pieniędzy zarabia na sprzedaży ropy. Kontynuuje tę działalność nawet po tym, jak kraje zachodnie nałożyły górny pułap cenowy, sprzedając ogromne zasoby ropy Chinom, Indiom i innym krajom azjatyckim.

Wyzwaniem dla Rosji jest spadek cen innych towarów, które sprzedaje. Cena gazu ziemnego spadł o ponad 80% w stosunku do najwyższego poziomu w 2022 r., podczas gdy ceny pszenicy, kukurydzy i innych metali spadły.

Analiza techniczna USD/RUB

Wykres USD/RUB sporządzony przez TradingView

Kurs wymiany USD/RUB osiągnął najwyższy poziom 102,53 w 2023 r. wraz ze spadkiem wyprzedaży rubla. Następnie kurs zaczął się wycofywać i utworzył formację podwójnego dna na poziomie 86,98. Od listopada ubiegłego roku, pomimo działań Fed i rosyjskiego banku centralnego, kilkukrotnie nie udało się zejść poniżej tego poziomu.

Para pozostaje poniżej 50-dniowych i 25-dniowych średnich kroczących Arnauda Legoux (ALMA). Dlatego perspektywy dla tej pary są obecnie neutralne z tendencją niedźwiedzią. Większa siła rubla zostanie potwierdzona, jeśli kurs spadnie poniżej wsparcia na 86,98.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.