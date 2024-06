Czy warto kupować Howmet Aerospace przy obecnych poziomach?

Firma Howmet Aerospace Inc. (NYSE: HWM) ujawniła niedawno znakomite wyniki za pierwszy kwartał 2024 r. Raport zysków spółki za pierwszy kwartał 2024 r., opublikowany 2 maja 2024 r., przekroczył oczekiwania rynkowe w zakresie kluczowych wskaźników, co popchnęło akcje spółki do nowych, całkowicie wzloty czasu.

Szukasz sygnałów i alertów od profesjonalnych traderów? Zarejestruj się w Invezz Signals™ ZA DARMO. Zajmuje to 2 minuty.

Przy solidnych przychodach w wysokości 1,82 miliarda dolarów, co stanowi niezwykły wzrost o 14% rok do roku, firma odnotowała zysk na akcję (EPS) w wysokości 0,57 dolara, przewyższając szacunki o 0,05 dolara.

Do wzrostu przychodów przyczyniły się przede wszystkim dobre wyniki w komercyjnym sektorze lotniczym, który odnotował niezwykły wzrost o 23%.

Warto zauważyć, że zysk netto firmy wzrósł do 243 mln dolarów w pierwszym kwartale 2024 r. w porównaniu do 148 mln dolarów w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wyraźnie wzrosła także marża zysku operacyjnego, która wyniosła 20,2%.

W kontekście tak znakomitych wyników finansowych Howmet skorygował w górę swoje prognozy na cały rok 2024, odzwierciedlając optymistyczne perspektywy przyszłego wzrostu.

Pomimo wyzwań związanych z programem Boeing 737 MAX, w tym wolniejszego tempa produkcji, firma pozostaje odporna i spodziewa się utrzymania dynamiki na zróżnicowanych rynkach końcowych.

Przyjrzyjmy się teraz wykresom, aby uzyskać głębszy wgląd w zachowanie akcji spółki Howmet Aerospace i ocenić jej potencjalną trajektorię w następstwie imponujących wyników zysków.

Długoterminowy trend wzrostowy pozostaje niezmienny

Copy link to section

Od czasu wzrostu gospodarczego po kryzysie Covid-19 akcje Howmet znajdują się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Po spadku do poziomu poniżej 10 dolarów podczas spadku rynku na początku 2020 r., akcje spółki niemal bez przerwy rosły do obecnego poziomu 80 dolarów.

Przez pewien okres od maja 2021 r. do października 2022 r. utrzymywał się w przedziale wahadłowym, ale wkrótce doszło do wybicia i pomaszerował w górę. Od października 2023 r. odnotowano silny wzrost, który wyprowadził cenę z poziomu poniżej 45 dolarów do obecnie blisko 80 dolarów.

Wykres HWM autorstwa TradingView

Ponieważ ruch ten był ostry i nagły, główne wsparcie Howmeta na długoterminowych wykresach wynosi blisko 48 dolarów. Dopóki kurs nie spadnie poniżej tego poziomu lub nie przełamie długoterminowej linii trendu zwyżkowego, inwestorzy mogą nadal trzymać te akcje.

Krótkoterminowe poziomy luki powinny się utrzymać

Copy link to section

Na krótkoterminowych wykresach godzinowych akcje spółki wyglądają obecnie wyjątkowo mocno. Wszystkie wskaźniki dynamiki znajdują się obecnie w strefie silnego plusa. W tym momencie zdecydowanie nie zaleca się zwarcia akcji.

Wykres HWM autorstwa TradingView

Traderzy, którzy chcą zawrzeć długą pozycję, mogą rozważyć otwarcie pozycji na obecnym poziomie z docelowym zyskiem w pobliżu 88 USD. Jednakże natychmiastowy stop loss dla tej transakcji wynosi 73,8 USD i jeśli akcje spadną poniżej luki otwarcia z piątku, powinni sprzedać swoje pozycje, ponieważ wtedy mogą szybko spaść do poziomu blisko 65 USD.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.