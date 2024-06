Shell prowadzi rozmowy w sprawie sprzedaży malezyjskiego biznesu związanego ze stacjami benzynowymi firmie Saudi Aramco za kwotę 1 miliarda dolarów: raport

Konglomerat energetyczny Shell negocjuje obecnie sprzedaż swojej rozległej sieci stacji benzynowych w Malezji państwowemu koncernowi naftowemu z Arabii Saudyjskiej Saudi Aramco w ramach umowy, która według szacunków specjalistów z branży może osiągnąć miliard dolarów, podaje Reuters.

Strategiczne zbycie w związku z globalną zmianą orientacji

Shell z siedzibą w Londynie obsługuje około 950 stacji paliw w Malezji, co czyni go drugą co do wielkości siecią w kraju po państwowej Petronasie.

Potencjalna sprzedaż, nad którą rozmowy rozpoczęły się pod koniec 2023 roku, wpisuje się w szerszą strategię Shell pod przewodnictwem dyrektora generalnego Waela Sawana, zakładającą usprawnienie operacji i koncentrację na najbardziej dochodowych sektorach działalności.

Posunięcie to obejmuje plany zbycia około 500 stacji benzynowych w ciągu najbliższych dwóch lat.

Rozszerzanie zasięgu operacyjnego Aramco

Dla Saudi Aramco przejęcie oznaczałoby znaczny rozwój działalności detalicznej w Azji Południowo-Wschodniej.

Chociaż Aramco nie jest obecnie właścicielem żadnej stacji paliw w Malezji, posiada 50% udziałów w rafinerii Pengerang w Johor o wydajności 300 000 baryłek dziennie, będącej spółką joint venture z Petronas.

Rafineria ta zajmuje się zarówno sprzedażą paliw na rynku krajowym, jak i ich eksportem.

Specyfika finansowa i synergie operacyjne

Dwa źródła zaznajomione z negocjacjami podają, że potencjalna wielkość transakcji będzie mieścić się w przedziale od 4 miliardów do 5 miliardów ringgitów (844 milionów do 1,06 miliarda dolarów).

Sprzedaż jest postrzegana jako zgodna ze strategią Shell zakładającą zbycie rafinerii na wyspie Bukom w Singapurze, która zaopatruje malezyjską sieć, co sugeruje konsolidację aktywów Shell na rzecz bardziej lukratywnych przedsięwzięć.

Szersze implikacje i kontekst branżowy

Proponowana transakcja następuje w czasie, gdy największe koncerny energetyczne dokonują ponownej oceny swoich globalnych aktywów, koncentrując się na rentowności i strategicznym dostosowaniu w obliczu zmieniającej się dynamiki rynku.

Decyzja Shell o sprzedaży swoich malezyjskich oddziałów wynika z podobnego schematu dezinwestycji obserwowanego w całej branży, w miarę jak firmy dostosowują się do zmieniających się warunków gospodarczych i wymagań rynku.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.