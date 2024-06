Jim Cramer twierdzi, że Apple jest „bardzo akceptowalny przez banki” po wydarzeniu dotyczącym iPada

Jim Cramer mówi, że Tim Cook – dyrektor naczelny Apple Inc (NASDAQ: AAPL) i jego zespół są „bardzo opłacalni” po tym, jak technologiczny gigant wprowadził na rynek we wtorek nowe iPady z najnowszym chipem M4.

Cramer podtrzymuje byczą opinię na temat $AAPL

Po raz pierwszy od października 2022 roku międzynarodowa firma wypuściła na rynek nową wersję iPada. Według dyrektora generalnego Tima Cooka:

To najważniejszy dzień dla iPada od jego premiery.

Jak wynika z wtorkowego raportu WSJ, Cramer podtrzymał swoje bycze stanowisko w sprawie AAPL również dlatego, że notowana na Nasdaq firma opracowuje własny chip AI dla centrów danych.

Pozostaje optymistą, mimo że w zeszłym tygodniu Apple odnotowało 10% spadek sprzedaży iPhone’a w drugim kwartale finansowym (dowiedz się więcej). Akcje technologicznego tytana nadal rosną o 10% w porównaniu do ostatniego minimum na piśmie.

Układ Apple AI różni się od układu Nvidii

Należy pamiętać, że praca nad chipem AI nie stawia Apple w bezpośredniej konkurencji z Nvidią per se.

Dzieje się tak dlatego, że rozwijany przez nią produkt ma służyć do „wnioskowania”, podczas gdy produkty Nvidii służą głównie do „szkolenia”. Mimo to gospodarz Mad Money powiedział w programie „ Squawk on the Street ” stacji CNBC:

To bardzo dobry znak, ponieważ to początek tego, co uważam za przestępstwo Apple wobec sztucznej inteligencji. Zaczynasz myśleć, że może zasługuje na wielokrotność 25 lub 26.

We wtorek analitycy Bank of America podtrzymali rekomendację „kupuj” dla akcji Apple, które w chwili pisania publikacji zapewniają stopę dywidendy na poziomie 0,55%.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.