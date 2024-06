Sukces PayPala w pierwszym kwartale zmienia nastroje na rynku

W pierwszym kwartale 2024 r. spółka PayPal Holdings Inc (NASDAQ: PYPL) osiągnęła dobre wyniki. Spółka ogłosiła zyski, które przekroczyły oczekiwania, co wywołało gwałtowny wzrost cen jej akcji.

Ich zysk na akcję wyniósł 1,40 dolara i był o 0,18 dolara wyższy od oczekiwań analityków. Co więcej, przychody za pierwszy kwartał wynoszące 7,7 miliarda dolarów również przekroczyły prognozy o 180 milionów dolarów.

Pomimo 1% spadku liczby aktywnych rachunków rok do roku, do 427 milionów, firma wykazała obiecujące wskaźniki wzrostu, odnotowując znaczny wzrost całkowitego wolumenu płatności o 14% do 403,9 miliarda dolarów i wzrost liczby transakcji płatniczych do 6,5 miliarda.

Patrząc w przyszłość, PayPal uważa, że w drugim kwartale 2024 r. będzie sobie radził całkiem nieźle, mimo że wzrost przychodów może być nieco wolniejszy niż oczekuje większość ludzi. Dyrektor generalny firmy, Alex Chriss, opowiedział, jak skupia się na zapewnieniu długoterminowego sukcesu systemu PayPal.

Teraz, w kontekście imponujących wyników finansowych i reakcji rynku PayPal, zagłębimy się w analizę techniczną akcji PYPL, aby dostrzec potencjalne trendy i możliwości w nadchodzących dniach.

Przejażdżka kolejką górską

Akcje PayPal rosną od 2017 r. Obecnie notowania są na tym samym poziomie, co w połowie 2017 r., co oznacza, że długoterminowi akcjonariusze nie wygenerowali żadnych zysków w ciągu ostatnich 7 lat.

Jednak pośród tej długotrwałej stagnacji zdarzały się momenty ekscytującego wspinania się, szczególnie podczas rajdu po Covid-19. W tym okresie cena akcji wzrosła z około 80 dolarów do ponad 300 dolarów, dając inwestorom promyk nadziei. Ta euforia okazała się jednak krótkotrwała, ponieważ między wrześniem 2021 r. a czerwcem 2022 r. akcje spółki szybko spadły do poziomu poniżej 80 dolarów.

Wykres PYPL autorstwa TradingView

Od tego czasu zaobserwowaliśmy początek drugiego powolnego i stopniowego spadku z poziomu 100 dolarów do 50 dolarów. Wydaje się jednak, że spadek ten zakończy się w październiku 2023 r.

Co to oznacza dla inwestorów chcących kupić akcje w dłuższej perspektywie? Mogą kupić akcje na obecnym poziomie blisko 65 dolarów, utrzymując dolną granicę 50 dolarów. Jeśli cena akcji spadnie poniżej, lepiej jest ją sprzedać w tym momencie.

Krótkoterminowa siła, ale opór na poziomie 68 dolarów

Na krótkoterminowym wykresie PayPal widać, że kurs akcji znajduje się w trendzie wzrostowym od listopada 2023 r. Choć od lutego 2023 r. kurs akcji znajdował się w przedziale wahadłowym, strefa akumulacji okazała się na poziomie 58,2–62 USD, a strefa 68 USD – silny, krótkotrwały opór.

Wykres PYPL autorstwa TradingView

Dla traderów, którzy nastawione są na akcje zwyżkowo, istnieją dwie możliwości. Albo mogą poczekać, aż akcje nieco spadną i zacząć je kupować, utrzymując stop loss na poziomie 58,2 USD, albo nie spadną poniżej krótkoterminowej linii trendu wzrostowego. Mogą także poczekać, aż cena akcji zamknie się powyżej 68 USD, a następnie ją kupić, utrzymując stop loss na poziomie 62 USD. Bezpośrednie cele wzrostowe to 77,5 i 88 dolarów.

Inwestorzy, którzy mają niedźwiedzie nastawienie, mogą dokonać krótkiej sprzedaży akcji na obecnym poziomie 66 USD ze stop-lossem kilka centów powyżej 68,6 USD. Pierwszy docelowy zysk w przypadku krótkich transakcji wynosi 62 USD, a drugi docelowy zysk to 58,2 USD.

