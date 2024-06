Dziś rano przedsiębiorstwo Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) opublikowało swój najnowszy miesięczny raport dotyczący przychodów za kwiecień 2024 r.

Liczby pokazały, że w zeszłym miesiącu firma zarobiła 236 miliardów dolarów tajwańskich (około 7,3 miliarda dolarów w dolarach amerykańskich).

W listopadzie 2023 r. firma poinformowała, że sprzedaż wzrosła o prawie 35% w październiku 2023 r., osiągając nowy rekordowy miesięczny poziom skonsolidowanej miesięcznej sprzedaży na poziomie 243,20 mld NT $ (7,517 mld USD).

Ten rekord ma teraz bliskiego konkurenta. Kwietniowe przychody są gorsze od listopadowego zenitu TSMC zaledwie o 7,18 miliarda dolarów.

Oznaczało to jednak również prawie 60% wzrost przychodów rok do roku (59,6% więcej niż przychody z kwietnia 2023 r.) i 21% wzrost miesiąc do miesiąca, co znacznie przewyższa wzrost z listopada 2023 r., który wyniósł 15,7% rok do roku. i 34,8% miesiąc do miesiąca.

W rzeczywistości dzisiejszy dzień może być najwyższym rocznym wzrostem miesięcznych przychodów, jaki firma kiedykolwiek widziała.

Zapierające dech w piersiach dane dotyczące przychodów TSMC dzisiejszego ranka dowodzą, że popyt na akcje powiązane ze sztuczną inteligencją i chipy wymagane przez generatywną sztuczną inteligencję nie wykazuje oznak spowolnienia.

Jak powiedział niedawno sam dyrektor generalny TSMC, dr CC Wei, na Sympozjum Technologicznym Ameryki Północnej:

Wkraczamy w świat oparty na sztucznej inteligencji, w którym sztuczna inteligencja działa nie tylko w centrach danych, ale także w komputerach stacjonarnych, urządzeniach mobilnych, samochodach, a nawet w Internecie rzeczy. W TSMC oferujemy naszym klientom najbardziej kompleksowy zestaw technologii umożliwiających realizację ich wizji sztucznej inteligencji, od najbardziej zaawansowanego krzemu na świecie, przez najszersze portfolio zaawansowanych opakowań i platform 3D IC, po specjalistyczne technologie integrujące świat cyfrowy z prawdziwy świat.”

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.