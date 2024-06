Rynki azjatyckie tracą po danych o chińskiej inflacji, europejskie giełdy rosną przed otwarciem sesji w związku z optymizmem gospodarczym

Giełdy w regionie Azji i Pacyfiku odnotowały w poniedziałek głównie spadki, na co wpływ miały świeże dane z Chin. Najnowsze dane o inflacji wykazały wzrost do 0,3% w kwietniu rok do roku, co doprowadziło do spadku cen chińskich akcji.

Shanghai Composite spadł o 0,9%, a Shenzhen Composite spadł o 0,69%. Z kolei indeks Hang Seng w Hongkongu przełamał ten trend, rosnąc jednocześnie o 0,42%.

W pozostałych częściach regionu Kospi w Korei Południowej spadł o 0,41%, japoński Nikkei 225 spadł o 0,32%, a australijski S&P/ASX 200 nieznacznie spadł o 0,18%.

Ruchy te odzwierciedlają ostrożność inwestorów analizujących wpływ dynamiki inflacji w Chinach na gospodarki regionalne.

Stabilność na rynkach walutowych

Rynki walutowe odnotowały niewielkie zmiany, a dolar pozostał bez zmian w stosunku do jena japońskiego, a jego kurs wynosił 155,8290 jenów na godzinę 7:18 czasu środkowoeuropejskiego. Ta stabilność wskazuje na kontynuację trendu, gdyż inwestorzy czekają na dalsze sygnały ekonomiczne.

Europejskie akcje spoglądają w górę przed kluczowymi raportami gospodarczymi

W Europie giełdy notowały wzrosty podczas sesji przed otwarciem sesji, napędzane oczekiwaniami na kilka kluczowych raportów ekonomicznych, które zostaną opublikowane we wtorek.

Inwestorzy są szczególnie skupieni na nadchodzących danych dotyczących inflacji w Niemczech, stopy bezrobocia w Wielkiej Brytanii oraz nastrojów gospodarczych w strefie euro.

W szczególności niemiecki DAX zyskał 0,09%, brytyjski FTSE 100 wzrósł o tę samą marżę, francuski CAC 40 zyskał 0,15%, a Eurostoxx 50 odnotował wzrost o 0,14%.

Te skromne wzrosty odzwierciedlają ostrożne optymistyczne nastawienie inwestorów oczekujących pozytywnych wiadomości, które mogą sygnalizować trwałe ożywienie gospodarcze w regionie.

W Europie utrzymuje się stabilność walutowa

Euro i funt brytyjski pozostały stabilne w stosunku do dolara amerykańskiego, osiągając odpowiednio ceny 1,07728 i 1,25279 dolarów na godzinę 7:58 czasu środkowoeuropejskiego.

Ta stabilność na rynkach walutowych podkreśla podejście wyczekiwania przyjęte przez inwestorów przygotowujących się na wtorek, który może obfitować w wiadomości.

Ogólnie rzecz biorąc, światowe rynki finansowe wykazują mieszany wzór ostrożnego spadku w Azji spowodowanego obawami o inflację, w połączeniu z umiarkowanymi wzrostami w Europie wynikającymi z pełnych nadziei oczekiwań na korzystne dane gospodarcze.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.