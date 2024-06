UE wystawi nowe zarzuty antymonopolowe przeciwko firmie Microsoft w związku z aplikacją Teams

Z poniedziałkowego raportu Financial Times wynika, że Unia Europejska jest gotowa wnieść nowe zarzuty antymonopolowe przeciwko Microsoft Corporation, a obawy skupiają się wokół aplikacji Teams do wideokonferencji giganta technologicznego.

Źródła zaznajomione ze sprawą wskazały, że urzędnicy UE uważają, że praktyki Microsoftu mogą działać na niekorzyść konkurentów na rynku.

Obawy dotyczące integracji i strategii cenowych

Głównym problemem Komisji Europejskiej wydaje się być integracja aplikacji Teams z szerszym pakietem oprogramowania Office firmy Microsoft.

Pomimo wysiłków Microsoftu, aby rozwiać te obawy, oferując oddzielenie aplikacji Teams od pakietu Office, urzędnicy UE nie są przekonani, czy środki te idą wystarczająco daleko, aby zapewnić uczciwą konkurencję.

Konkurenci alarmują, że aplikacja Teams jest dostosowana do płynniejszego działania z własnym oprogramowaniem firmy Microsoft, co potencjalnie spycha na dalszy plan inne aplikacje do wideokonferencji. Co więcej, pojawiają się zarzuty, że strategia cenowa Microsoftu sprawia, że przejście na usługi alternatywne staje się dla klientów mniej atrakcyjne.

Konsekwencje potencjalnych opłat UE

Potencjalne zarzuty antymonopolowe, które mają zostać sformalizowane w nadchodzących tygodniach, podkreślają ciągłe wyzwania, przed którymi stoją duże firmy technologiczne, poruszając się po globalnym środowisku regulacyjnym.

Zmiany te są szczególnie istotne, ponieważ odzwierciedlają szersze obawy dotyczące praktyk konkurencyjnych głównych firm technologicznych, co potwierdza podobna analiza w innych regionach, w tym w Stanach Zjednoczonych i Azji.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.