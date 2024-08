Analiza akcji MercadoLibre: MELI jest zagrożona przed wynikami

Ceny akcji MercadoLibre (NASDAQ: MELI) osiągnęły w tym roku wyniki słabsze od rynkowych. Wzrosła w tym roku zaledwie o 3,4%, pozostając w tyle za innymi firmami, takimi jak Amazon, Jumia i eBay. Akcje spółki podążały także za czołowymi indeksami referencyjnymi, takimi jak indeksy S&P 500 i Nasdaq 100.

Silny wzrost i udział w rynku

MercadoLibre stało się jedną z największych firm e-commerce na świecie z kapitalizacją rynkową przekraczającą 28 miliardów dolarów. Ma znaczący udział w rynku w regionie Ameryki Łacińskiej.

Na przestrzeni lat zwiększyła swoje przychody z ponad 7,4 miliarda dolarów w 2019 roku do ponad 10,1 miliarda dolarów w 2023 roku. Roczne zyski firmy wzrosły z ponad 1,78 miliarda dolarów do ponad 2,6 miliarda dolarów i analitycy spodziewają się kontynuacji tej tendencji.

Podobnie jak Amazon, MercadoLibre rozszerzyło swoje rozwiązania, chcąc dywersyfikować swoje przychody. Oprócz działu e-commerce firma uruchomiła rozwiązania fintech, które pomagają ludziom płacić i wysyłać pieniądze.

Uruchomiła także działalność kredytową Pago, w ramach której udziela pożyczek osobom fizycznym i innym firmom. Na przestrzeni lat liczba aktywnych nabywców wzrosła z ponad 46,1 mln w I kwartale 2023 r. do ponad 53,5 mln w ostatnim kwartale. Większość tych klientów znajduje się w Brazylii i Meksyku.

Działalność fintech również kwitnie, gdyż liczba aktywnych użytkowników miesięcznie wzrosła z 35,6 miliona w pierwszym kwartale 2023 roku do ponad 49 milionów. Aktywa pod zarządzaniem wzrosły z 2,9 miliarda dolarów do ponad 5,3 miliarda dolarów.

Najnowsze wyniki pokazały, że biznes MercadoLibre ma się dobrze. Wolumen towarów brutto (GMV) wzrósł o 20% do ponad 11,4 miliarda dolarów, podczas gdy liczba sprzedanych artykułów wzrosła o 25% do ponad 385 milionów. Przychody netto wzrosły do 4,3 miliarda dolarów, a zysk netto wzrósł o 7,9% do 344 milionów dolarów.

Wzrost ten ma miejsce nawet wtedy, gdy MercadoLibre boryka się z większą konkurencją w branży. Większość tej konkurencji pochodzi od Shopee, wiodącej firmy z Azji Południowo-Wschodniej, która zyskuje udział w rynku. Dane o ruchu w witrynie pokazują, że w maju witrynę Shopee odwiedziło w Brazylii ponad 200 milionów osób.

MercadoLibre boryka się również z większą konkurencją ze strony takich firm jak Amazon, Temu i AliEpress. Sill, jej dobrze znana marka i silny ekosystem pomogą jej utrzymać udział w rynku.

Przed nami zyski MercadoLibre

Kolejnym ważnym katalizatorem kursu akcji MELI będą zaplanowane na piątek wyniki spółki.

Analitycy pokładają w spółce duże nadzieje. Oczekują, że przychody spółki wyniosą 4,6 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 37% w porównaniu z tym samym kwartałem 2023 r. Analitycy spodziewają się, że przychody za ten rok wyniosą 19 miliardów dolarów, co oznacza wzrost o 31% w porównaniu z 2023 r. Przychody w 2025 r. dobiegną końca 23,4 miliarda dolarów.

Jednocześnie szacunkowy średni zysk EPS wyniesie 8,53 USD, co stanowi duży wzrost w porównaniu z 5,16 USD uzyskanym rok wcześniej. Oczekuje się, że w tym roku spółka będzie miała 33,83 USD, czyli więcej niż 19,46 USD w 2023 r.

Oprócz najważniejszych liczb, cena akcji MELI będzie reagować na liczby segmentów i prognozy na przyszłość.

Analitycy optymistycznie oceniają spółkę. Średnio szacuje się, że cena akcji wzrośnie z obecnych 1625 dolarów do 2000 dolarów, co oznacza wzrost o 21% w stosunku do obecnego poziomu.

Potencjalne zagrożenia w przyszłości

Mimo to MercadoLibre stoi w obliczu szeregu ryzyk, które mogą mieć wpływ na wzrost jego przychodów. Pierwszym dużym ryzykiem jest Argentyna, rynek podstawowy. Choć inflacja spadła w tym roku, peso argentyńskie osiągnęło rekordowo niski poziom. Jego kurs wyniósł 945 w stosunku do dolara amerykańskiego, czyli był wyższy od zeszłorocznego minimum na poziomie 160.

Deprecjacja waluty ma wpływ na firmę taką jak MercadoLibre, która zajmuje się importem z krajów takich jak Chiny. W związku z tym sprzedawcy muszą wydawać więcej pieniędzy na import, co prowadzi do wyższych cen.

Taka sama sytuacja ma miejsce w innych krajach regionu. Na przykład real brazylijski spadł do 5,60 z ubiegłorocznego minimum na poziomie 4,59. Peso meksykańskie również spadło z 16,27 do 18,0

Analiza cen akcji MercadoLibre

Wykres MELI sporządzony przez TradingView

Drugie duże ryzyko, na jakie narażona jest cena akcji MELI, wiąże się z czynnikami technicznymi. Na wykresie dziennym widzimy, że akcje spółki utworzyły formację potrójnego szczytu wokół poziomu 1787 dolarów. W większości przypadków jest to jeden z najbardziej niedźwiedzich formacji na wykresie. Jego dekolt kosztuje 1325 dolarów.

Utworzył również mniejszy wzór z podwójnym topem, którego dekolt kosztuje 1550 dolarów. Akcje utrzymują się również powyżej 50-dniowych i 100-dniowych wykładniczych średnich kroczących (EMA).

Dlatego też, choć prognozy dotyczące akcji spółek poprzedzających zyski są zawsze ryzykowne, podejrzewam, że akcje MELI po wejściu na giełdę doświadczą niedźwiedziego wybicia. Jeśli tak się stanie, cena może spaść do kolejnego kluczowego poziomu wsparcia na poziomie 1550 dolarów.

