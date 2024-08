Analiza cen akcji Coinbase: kupować czy sprzedawać przed zarobkami?

Cena akcji Coinbase (COIN) spada od siedmiu dni z rzędu i może się pogorszyć, gdy w czwartek opublikuje wyniki kwartalne. W środę akcje spółki spadły do najniższego poziomu 224,35 dolarów, co oznacza spadek o ponad 17% w stosunku do najwyższego poziomu z 23 lipca.

Ceny kryptowalut spadają

Cena akcji Coinbase będzie w centrum uwagi wraz ze spadkiem cen kryptowalut. Cena Bitcoina spadła z najwyższego poziomu w tym tygodniu wynoszącego 70 000 dolarów do poniżej 64 000 dolarów. Ethereum również spadło poniżej 3200 dolarów, podczas gdy całkowita kapitalizacja rynkowa wszystkich monet spadła do 2,29 biliona dolarów.

Akcje Coinbase mają ścisłą korelację z Bitcoinem i innymi altcoinami. Niższe ceny prowadzą do niższego wolumenu i wolumenu transakcji dla firm takich jak Coinbase i Binance.

Rzeczywiście, najnowsze dane pokazują, że wolumen monet będących przedmiotem obrotu na zdecentralizowanych i scentralizowanych giełdach wykazuje gwałtowną tendencję spadkową. Według DeFi Llama wolumen obrotu na platformach DEX w lipcu wyniósł ponad 161 miliardów dolarów, czyli więcej niż 157 miliardów dolarów w czerwcu.

Wolumen ten osiągnął szczytowy poziom ponad 266 miliardów dolarów w marcu, gdy Bitcoin osiągnął rekordowy poziom. Szacuje się, że wolumen na giełdach centralnych (CEX) również spadł.

DEX volumes

Przed nami zyski Coinbase

Kolejnym ważnym katalizatorem kursu akcji Coinbase będą zaplanowane na czwartek wyniki finansowe.

Będą to ważne liczby z dwóch głównych powodów. W pierwszej kolejności będą to pierwsze pełne wyniki kwartalne po zatwierdzeniu spotowych ETF-ów Bitcoin . W drugim kwartale te fundusze ETF kontynuowały dodawanie aktywów, przy czym większość z nich posiadała iShares Bitcoin Trust (IBIT).

Coinbase stała się ważnym graczem w przestrzeni ETF, ponieważ jest głównym opiekunem takich firm jak Blackrock i Grayscale. W związku z tym w tym roku firma odnotowała wpływy o wartości ponad 15 miliardów dolarów. Wyniki te dadzą więcej informacji o tym, jak radzi sobie firma.

W pierwszym kwartale firma odnotowała wzrost wartości przechowywanych aktywów o 69% do 171 miliardów dolarów, podczas gdy opłaty za przechowywanie wzrosły do 32 milionów dolarów. Fundusze ETF przyczyniły się także do zwiększenia przychodów Prime Finance w tym kwartale.

Działalność powiernicza Coinbase nie będzie stanowić dużej części przychodów firmy. Jest to jednak prosty biznes, który zapewni mu stałe i wysokomarżowe przychody przez długi czas.

Coinbase z biegiem czasu dywersyfikowała swoje źródła przychodów. Przychody z transakcji wzrosły w pierwszym kwartale do 1,07 miliarda dolarów, czemu sprzyjały wysokie ceny kryptowalut. To duży wzrost w porównaniu z 374 milionami dolarów, które zarobiła w tym samym kwartale 2023 roku.

Jednocześnie zwiększył przychody z abonamentów i usług. W pierwszym kwartale przychody te wzrosły do 510 mln dolarów z 361 mln dolarów w tym samym kwartale 2023 roku.

Kolejnym potencjalnym zwycięzcą Coinbase jest Base Blockchain, który uruchomiono w 2023 r. W tym okresie platforma pokonała takie firmy jak Tezos, Zilliqa i Velas aby znaleźć się w pierwszej dziesiątce blockchainów. Jego całkowita zablokowana wartość (TVL) wynosi ponad 1,65 miliarda dolarów.

Base to prywatny blockchain należący do Coinbase, co oznacza, że przejmuje wszystkie przychody generowane w sieci. W przyszłości są jednak szanse, że Coinbase uruchomi zrzut dla sieci.

Bazując na wycenach takich platform jak Arbitrum (2,1 mld dolarów) i Avalanche (9,2 mld dolarów) możemy założyć, że Baza będzie miała wycenę na co najmniej 3 miliardy dolarów.

Podgląd zarobków COIN

Na podstawie niskiego wolumenu w drugim kwartale analitycy uważają, że przychody Coinbase wyniosą 1,4 miliarda dolarów, w porównaniu z 1,64 miliarda dolarów w trzecim kwartale, ale o 97% w porównaniu z tym samym okresem w 2023 roku.

Oczekuje się, że w tym roku firma wygeneruje ponad 5,94 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 91% w porównaniu z 2023 rokiem. Następnie w 2026 roku wzrośnie do 6,14 miliarda dolarów.

Mimo to, w przeciwieństwie do innych firm, stosunkowo trudno jest przewidzieć przyszłe wyniki Coinbase, ponieważ mają na nie wpływ działania na rynku kryptowalut.

Innym potencjalnym ryzykiem dla Coinbase jest to, że jest ona znacznie zawyżona, ponieważ kapitalizacja rynkowa firmy wynosi ponad 55 miliardów dolarów. Istnieje również w branży charakteryzującej się dużą cyklicznością, charakteryzującą się okresami wzrostów i spadków.

Prognoza cen akcji Coinbase

Wykres COIN stworzony przez TradingView

Wykres dzienny pokazuje, że cena akcji COIN przez ostatnie kilka tygodni znajdowała się w silnym trendzie spadkowym. Po osiągnięciu szczytu na poziomie 282,65 dolarów w marcu, wkroczyła w bessę, ponieważ spadła o ponad 20% w stosunku do najwyższego poziomu w tym roku.

Akcje spadły również poniżej punktu obrotu Woodiego i 50-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA). Ponadto akcje utworzyły coś, co wygląda na wzór podwójnego wierzchołka, którego dekolt wynosi 195 dolarów. W większości przypadków ten wzór jest jednym z najbardziej niedźwiedzich znaków na rynku.

W związku z tym akcje spółki prawdopodobnie będą nadal spadać, ponieważ sprzedający wyznaczają kluczowy poziom wsparcia na poziomie 200 USD, czyli około 13% poniżej obecnego poziomu. Cel ten znajduje się również przy pierwszym wsparciu Woodiego.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.