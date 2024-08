Roblox Corp (NYSE: RBLX) odnotował w czwartek wzrost przed wprowadzeniem na rynek po ogłoszeniu imponujących wyników finansowych za drugi kwartał, wykazujących 21% wzrost liczby aktywnych użytkowników (DAU) w porównaniu rok do roku. Te dobre wyniki sygnalizują szersze odbicie w branży gier.

W drugim kwartale Roblox zmniejszył swoją stratę do 32 centów na akcję i odnotował 31% wzrost przychodów, osiągając 893,5 miliona dolarów.

Analitycy przewidywali straty na poziomie 37 centów na akcję i przychody na poziomie 898 milionów dolarów. Spółka zakończyła kwartał z wynikiem 79,5 mln DAU, co oznacza wzrost z 65,7 mln rok temu i przekraczanie oczekiwanych 76,39 mln. Ten wzrost zaangażowania użytkowników podkreśla rosnący wpływ Robloxa na sektor gier.

Solidne zaangażowanie użytkowników zwiększa wydajność Robloxa

Roblox odnotował całkowitą stratę w wysokości 206 milionów dolarów w tym kwartale, co stanowi znaczną poprawę w porównaniu ze stratą 283 milionów dolarów w roku poprzednim.

Wartość przychodów firmy wzrosła o 22% rok do roku, do 955 milionów dolarów, przekraczając oczekiwania analityków na poziomie 897 milionów dolarów.

David Baszucki, dyrektor generalny Roblox Corp, podkreślił sukces firmy, stwierdzając: „Dynamiczny ekosystem treści Roblox jest wyjątkowy i nadal przyciąga użytkowników w każdym wieku z całego świata. W przyszłości będziemy nadal inwestować w naszą podstawową platformę, aby pomóc nasza społeczność twórców tworzy lepsze i bezpieczniejsze doświadczenia i dociera do większej liczby osób”.

W drugim kwartale Roblox również odnotował 24% wzrost liczby przepracowanych godzin, łącznie 17,4 miliarda godzin.

Podkreśla to popularność różnorodnych, wysokiej jakości treści na platformie. Analitycy z Wall Street oceniają obecnie akcje Robloxu średnio jako „przeważone”, co odzwierciedla pewność co do ich przyszłego wzrostu.

Roblox zyskuje dzięki optymistycznym wskazówkom

Roblox nieznacznie poprawił średnią rezerwację na użytkownika do 12,01 USD w drugim kwartale i prognozuje, że w 2024 r. wartość rezerwacji wyniesie do 4,23 miliarda USD.

Pomimo pozytywnych wyników w drugim kwartale, całoroczna prognoza firmy dotycząca skorygowanej EBITDA i przychodów, ustalona odpowiednio na 92 mln USD do 132 mln USD i 3,49 mld USD do 3,54 mld USD, była niższa od prognozowanych przez ekspertów przychodów na poziomie 4,08 mld USD.

Na uwagę zasługuje wzrost cen akcji Robloxu, zwłaszcza biorąc pod uwagę skromną prognozę na cały rok.

Analityk rynku Ritesh A. przewidywał w czerwcu, że jeśli zwyżkowa dynamika będzie się utrzymywać, w nadchodzących miesiącach akcje Roblox mogą osiągnąć 50 dolarów.

Obecnie RBLX kosztuje 45 dolarów. Pozostaje jednak mniej atrakcyjna dla inwestorów dochodowych, ponieważ nie wypłaca dywidendy.

Dobry raport Roblox o wynikach za drugi kwartał, charakteryzujący się znacznym wzrostem liczby aktywnych użytkowników dziennie i poprawą wyników finansowych, podkreśla obiecujące odbicie w branży gier.

Dzięki ciągłym inwestycjom w swoją platformę i skupieniu się na zaangażowaniu użytkowników Roblox ma dobrą pozycję pod względem przyszłego wzrostu, pomimo konserwatywnych prognoz całorocznych.

Innowacyjne podejście firmy i rosnąca baza użytkowników sprawiają, że jest to kluczowy gracz, którego warto obserwować w zmieniającym się krajobrazie gier.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.