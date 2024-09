Tabor Rolls-Royce’a: czy rajd jest zbudowany z myślą o trwałości?

W środku pandemii Covid-19 firma Rolls-Royce stanęła w obliczu poważnych trudności finansowych, co zmusiło firmę do szukania wsparcia akcjonariuszy i zwolnienia 9 000 stanowisk pracy, aby przetrwać. Przejdźmy szybko do teraźniejszości, a flagowy inżynier Wielkiej Brytanii dokonał dramatycznego ożywienia.

Niedawno firma odnotowała wzrost półrocznych zysków o 74%, wznowiła wypłatę dywidendy, a nawet przekazała każdemu pracownikowi 150 akcji.

Transformacja ta stanowi jeden z najbardziej znaczących zwrotów w najnowszej historii brytyjskich korporacji.

Zachowanie cen akcji i reakcja rynku

Odkąd Tufan Erginbilgiç objął stanowisko dyrektora generalnego w styczniu 2023 r., akcje Rolls-Royce’a wzrosły ponad czterokrotnie, znacznie przewyższając główne indeksy.

Cena akcji wzrosła z około 80 funtów do ponad 340 funtów, co odzwierciedla duże zaufanie inwestorów co do ożywienia gospodarczego i perspektyw spółki.

Źródło: TradingView

Kapitalizacja rynkowa spółki znacznie wzrosła, co świadczy o ponownym zainteresowaniu i optymizmie inwestorów.

Zwrot finansowy Rolls-Royce’a

Wyniki finansowe firmy Rolls-Royce wykazały znaczną poprawę. Firma odnotowała 74% wzrost półrocznych zysków, osiągając 1,2 miliarda funtów.

To stawia Rolls-Royce’a w ponad połowie drogi do ambitnych celów rocznych zysków i przepływów pieniężnych wyznaczonych przez Erginbilgiç na rok 2027.

Obecnie firma spodziewa się osiągnąć do końca tego roku ponad 75% swojego celu, jakim jest roczny zysk operacyjny wynoszący do 2,8 miliarda funtów, oraz ponad 65% celu, jakim są wolne przepływy pieniężne sięgające 3,1 miliarda funtów.

Strategiczne zmiany Erginbilgiç były kluczowe. Wdrożył znaczącą restrukturyzację zarządzania, ograniczając powielanie i redukcję kadry kierowniczej średniego szczebla, co pomogło usprawnić operacje i poprawić efektywność.

Lotnictwo cywilne: kluczowy czynnik wzrostu

Dział lotnictwa cywilnego firmy Rolls-Royce w dużym stopniu przyczynił się do tej zmiany. Dywizja produkująca silniki do największych samolotów pasażerskich świata odnotowała powrót godzin lotu silników do poziomu sprzed pandemii.

Marże w branży wzrosły o 18% w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, co wskazuje na silne ożywienie gospodarcze i efektywność operacyjną.

Firma renegocjowała przynoszące straty umowy z klientami, aby zwiększyć rentowność i planuje zainwestować ponad 1 miliard funtów w nadchodzących latach w poprawę trwałości i wydajności rodziny silników Trent.

Inwestycja ta ma na celu utrzymanie długoterminowego wzrostu i konkurencyjności w cywilnym sektorze lotniczym i kosmicznym.

Zdywersyfikowane jednostki biznesowe: systemy elektroenergetyczne i obronność

Dział systemów zasilania Rolls-Royce’a, który produkuje silniki wysokoprężne i gazowe do statków oraz generatory prądu do centrów danych, również wykazał znaczną poprawę.

Podstawowy zysk operacyjny oddziału wzrósł w pierwszej połowie roku o 56% do 189 milionów funtów. Bazowa marża operacyjna wzrosła do 10,3%, przy oczekiwaniach dalszej poprawy w drugiej połowie roku.

W sektorze obronnym Rolls-Royce zdobył znaczące kontrakty i oczekuje się, że odniesie korzyści ze zwiększonych wydatków rządowych, w tym na program łodzi podwodnych Aukus z Australią i USA.

Kontrakty te prawdopodobnie przyczynią się do trwałego wzrostu przychodów jednostki obronnej.

Wyzwania strategiczne i perspektywy na przyszłość

Jednym z kluczowych wyzwań strategicznych dla Rolls-Royce’a jest ponowne wejście na lukratywny rynek wąskokadłubowych samolotów krótkodystansowych.

Firma opuściła ten sektor ponad dziesięć lat temu, ale rozpoczęła prace nad demonstratorem silnika Ultrafan, przeznaczonego do wąskokadłubowych odrzutowców nowej generacji.

Erginbilgiç wolał współpracować z inną firmą w celu opracowania tego silnika, co mogłoby zmniejszyć ryzyko i dzielić koszty rozwoju.

Pomimo dobrych wyników firma Rolls-Royce stoi przed potencjalnymi wyzwaniami, w tym problemami w łańcuchu dostaw w całej branży, które w tym roku mogą wpłynąć na przepływy pieniężne nawet o 200 milionów funtów.

Wczesne oznaki presji na rentowności linii lotniczych mogą również wpłynąć na popyt na podróże lotnicze. Prawdziwym sprawdzianem transformacji Erginbilgiç będzie kolejne pogorszenie koniunktury w branży, podczas którego zostanie oceniona, czy firma będzie w stanie utrzymać swoją odporność.

Co analitycy mówią o akcjach Rolls-Royce’a?

Większość analityków podtrzymała swoją rekomendację „kupuj” dla Rolls-Royce’a, powołując się na dobre wyniki firmy i potencjał wzrostu.

Akcje spółki notowane są obecnie po cenie stanowiącej wielokrotność około 25-krotności przyszłorocznych zysków, co odzwierciedla wysokie oczekiwania inwestorów.

Do zmiany sytuacji Rolls-Royce’a przyczyniło się silne przywództwo, zmiany strategiczne i skupione podejście do poprawy efektywności operacyjnej.

Dział lotnictwa cywilnego firmy wykazał znaczną poprawę, a jego zróżnicowane jednostki biznesowe odbiły się. Pomimo potencjalnych wyzwań, takich jak problemy z łańcuchem dostaw i presja na zyski linii lotniczych, analitycy pozostają optymistami, jeśli chodzi o przyszły rozwój Rolls-Royce’a.

Prawdziwy sprawdzian odporności firmy nadejdzie wraz z kolejnym pogorszeniem koniunktury w branży i okaże się, czy wysiłki transformacyjne Erginbilgiç doprowadziły do stworzenia bardziej solidnego i zrównoważonego biznesu.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.