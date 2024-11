Analiza USD/CNY: perspektywy dla renminbi po danych o PKB Chin

Chiński renminbi pozostał stabilny w stosunku do dolara amerykańskiego po tym, jak kraj opublikował najnowsze dane dotyczące PKB, produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. Kurs wymiany USD/CNY wynosił 7,1178, 1,54% powyżej najniższego punktu w tym miesiącu.

Dane dotyczące PKB Chin

Gospodarka Chin nadal rozwijała się w wolniejszym tempie, niż oczekiwano, po tym jak Narodowy Urząd Statystyczny (NBS) opublikował najnowsze dane dotyczące PKB.

Dane pokazały, że gospodarka wzrosła o 0,9% w trzecim kwartale, co jest wynikiem niższym od szacunków analityków na poziomie 1,0%. W drugim kwartale wzrosła o 0,7%.

Wzrost ten przełożył się na roczną ekspansję na poziomie 4,6%, co również było wartością niższą od wzrostu na poziomie 4,7% w II kwartale. Wynik ten był zgodny z oczekiwaniami analityków, ale niższy od zakładanego przez Pekin celu na poziomie 5%.

Chiny opublikowały również inne silne dane ekonomiczne. Sprzedaż detaliczna odbiła się o 3,2% we wrześniu po wzroście o 2,1% w poprzednim kwartale.

To ważny raport, ponieważ ostatnie wskaźniki wyprzedzające pokazały, że sektor detaliczny zwolnił. Na przykład LVMH, największa marka w branży luksusowej, stwierdziła, że jej działalność nadal nie dorównuje rynkowi w trzecim kwartale.

Inni chińscy sprzedawcy internetowi, jak Alibaba, JD.com i PDD Holdings, również opublikowali wyniki relatywnie słabsze od oczekiwanych.

Sprzedaż detaliczna w Chinach była słaba z powodu pogarszającego się rynku pracy i faktu, że coraz więcej osób priorytetowo traktowało redukcję długu w stosunku do wydatków. W notatce do Invezz, Maggie Wang, 35-letnia kobieta, powiedziała:

„Gospodarka nie radzi sobie dobrze, więc w tym roku celowo ograniczyliśmy wydatki. Skupiamy się najpierw na redukcji naszego zadłużenia, dopóki sytuacja się nie poprawi”.

Sprzedaż detaliczna w Chinach, produkcja przemysłowa i ceny domów

Sprzedaż detaliczna prawdopodobnie wypadła dobrze z powodu inflacji w kraju. Dane opublikowane wcześniej w tym tygodniu pokazały, że główny wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) zwolnił z 0,4% do 0,0% w ujęciu miesięcznym i z 0,6% do 0,4% w ujęciu rocznym.

Inny raport pokazał, że produkcja przemysłowa Chin odnotowała niewielką poprawę we wrześniu. Wzrosła o 5,4% w ujęciu rocznym, czyli więcej niż mediana szacunków 4,6%. W sierpniu wzrosła o 4,5%. Stopa bezrobocia poprawiła się do 5,1% z 5,3% w poprzednim miesiącu.

USD/CNY również zareagował na słabsze dane dotyczące nieruchomości. NBS poinformował, że indeks cen domów spadł z 5,3% w sierpniu do 5,8% we wrześniu.

Liczby te oznaczają zatem, że gospodarka prawdopodobnie nadal będzie się dobrze rozwijać w nadchodzących miesiącach dzięki niedawno ogłoszonemu pakietowi stymulacyjnemu.

Rząd pracuje nad zwiększeniem wydatków i inwestowaniem w sektory strategiczne. Na przykład ujawnił ponad 70 miliardów dolarów funduszy na ratowanie sektora nieruchomości, który upadł po tym, jak Pekin zmienił swoją krajową politykę dotyczącą zadłużenia. Analitycy z Bloomberga napisali w notatce:

„Silniejsze niż oczekiwano odczyty nagłówków… nie oznaczają, że gospodarka Chin się poprawia. Patrząc w przyszłość, spodziewamy się, że gospodarka nabierze tempa, ale tylko stopniowo”.

Obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną

Kursy wymiany USD/CNY i USD/CNH zareagowały również na ostatnie dane gospodarcze USA i ich wpływ na Rezerwę Federalną.

Dane opublikowane w czwartek pokazały, że ogólna sprzedaż detaliczna wzrosła z 0,1% w sierpniu do 0,4% we wrześniu, co jest wynikiem wyższym od szacunków mediany na poziomie 0,3%. Sprzedaż wzrosła o 1,74% w ujęciu rocznym.

Podstawowa sprzedaż detaliczna, która nie uwzględnia zmiennych cen żywności i energii, wzrosła z 0,2% w sierpniu do 0,5% we wrześniu, czyli więcej od szacunków mediany na poziomie 0,1%.

Sprzedaż detaliczna to ważne liczby z dwóch powodów. Po pierwsze, sektor detaliczny jest jednym z największych pracodawców w USA. Po drugie, jest to dobra prognoza wydatków konsumenckich, stanowiących największą część amerykańskiego PKB.

Więcej danych pokazało, że produkcja przemysłowa w USA spadła o 0,4% we wrześniu, podczas gdy produkcja przemysłowa spadła o 0,3% w ciągu miesiąca. Te spadki były gorsze, niż większość analityków się spodziewała. Liczba początkowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA wzrosła do 241 tys., podczas gdy liczba ciągłych wniosków spadła do 1,867 mln.

Te liczby oznaczają, że Rezerwa Federalna prawdopodobnie pozostanie pod presją na nadchodzących posiedzeniach. Analitycy uważają, że bank zdecyduje się na obniżkę stóp o 0,25% zamiast 0,50%, które obniżył na ostatnim posiedzeniu.

Analiza techniczna USD/CNY

Wykres USD/CNY według TradingView

Z wykresu dziennego wynika, że kurs wymiany USD/CNY osiągnął we wrześniu najniższy poziom 7,017, po czym odbił się do 7,12. Osiągnął najwyższy poziom od 11 września i przekroczył 50-dniową średnią kroczącą.

Wskaźnik siły względnej (RSI) oraz wskaźniki MACD są skierowane w górę, co oznacza, że mamy do czynienia z tendencją wzrostową.

W związku z tym kurs wymiany USD/CNY prawdopodobnie będzie nadal rósł, gdyż byki będą celować w kolejny kluczowy punkt oporu na poziomie 7,20. Dalsze spadki potwierdzą się, jeżeli para spadnie poniżej kluczowego wsparcia na poziomie 7,017.