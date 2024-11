Wzrost PKB Chin w trzecim kwartale przewyższył oczekiwania, ale wyzwania pozostają

Chińska gospodarka wzrosła w trzecim kwartale w ujęciu rok do roku o 4,6%, co nieznacznie przekroczyło prognozy ekonomistów ankietowanych przez agencję Reuters na poziomie 4,5%.

Wzrost ten był jednak nieznacznie niższy niż 4,7% odnotowane w drugim kwartale, co odzwierciedla bieżące wyzwania, z jakimi zmaga się druga co do wielkości gospodarka świata.

W ujęciu kwartał do kwartału PKB Chin wzrósł w trzecim kwartale o 0,9%, w porównaniu do 0,7% w poprzednim kwartale.

Pozytywne sygnały pomimo niepewności gospodarczej

Sheng Laiyun, zastępca komisarza Narodowego Biura Statystycznego, wyraził optymizm, stwierdzając, że gospodarka narodowa „wykazała pozytywne oznaki wzrostu” we wrześniu.

Inne wskaźniki ekonomiczne, takie jak sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa, również przewyższyły oczekiwania, co wskazuje, że Chiny mogą być na drodze do ożywienia gospodarczego po ostatnich zmaganiach.

Pekin jest pod coraz większą presją, aby osiągnąć swój roczny cel wzrostu na poziomie „około 5%”. Według Tianchen Xu, starszego ekonomisty w The Economist Intelligence Unit,

Ponieważ realne PKB wzrosło o 4,8% w pierwszych trzech kwartałach, całoroczny cel wzrostu na poziomie 5% jest obecnie możliwy do osiągnięcia dzięki dodatkowym działaniom stymulującym w czwartym kwartale.

Środki stymulujące i wyzwania sektora nieruchomości

W ciągu ostatnich kilku miesięcy chińscy urzędnicy wprowadzili liczne środki stymulujące w celu ożywienia wzrostu gospodarczego.

We wrześniu bank centralny obniżył stopę rezerw obowiązkowych o 50 punktów bazowych, co pozwoliło bankom pożyczać więcej i wstrzyknąć płynność do gospodarki. Jednak niskie zaufanie konsumentów i zmagający się rynek nieruchomości nadal obciążają wzrost.

W weekend minister finansów Lan Fo’an oświadczył, że rząd centralny ma możliwość zwiększenia zadłużenia i zwiększenia deficytu budżetowego, nie podano jednak żadnych szczegółów na temat rozmiaru pakietu.

Ministerstwo Mieszkalnictwa ogłosiło niedawno rozszerzenie programu „białej listy”, mającego na celu wspieranie niedokończonych projektów nieruchomości.

Ministerstwo zamierza przyspieszyć udzielanie pożyczek bankowych na te inwestycje, stawiając sobie za cel osiągnięcie kwoty 4 bilionów juanów (561,8 miliardów dolarów) do końca roku.

Eksperci pozostają ostrożnie optymistyczni

Mimo ciągłych wyzwań gospodarczych Chin, Xu podkreślił, że gospodarka pozostaje odporna:

Gospodarka Chin nie jest nieuleczalna, jak niektórzy mogą sugerować. Zobowiązanie rządu do wspierania wzrostu daje powody do optymizmu.

Analitycy uważają, że dzięki skoordynowanym działaniom stymulującym w IV kwartale Chiny są dobrze przygotowane do osiągnięcia rocznego celu wzrostu gospodarczego i ustabilizowania perspektyw gospodarczych.

Jednakże problemy strukturalne, takie jak słaby popyt konsumpcyjny i konieczność dalszych reform rynku nieruchomości, mogą okazać się przeszkodami w nadchodzących miesiącach.

Ekonomiści ostrzegają, że Pekin musi nadal równoważyć środki stymulujące gospodarkę, unikając jednocześnie nadmiernego zadłużania, co jest zadaniem delikatnym w obecnej sytuacji gospodarczej.