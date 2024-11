Analitycy są optymistycznie nastawieni przed ogłoszeniem wyników finansowych Chipotle Mexican Grill za trzeci kwartał, które mają zostać ogłoszone we wtorek. Spodziewają się, że firma odnotuje solidny wzrost przychodów i zysków.

Wyniki finansowe będą uważnie obserwowane, ponieważ jest to pierwsza publikacja wyników finansowych tej sieci restauracji po odejściu jej dyrektora generalnego Briana Niccola, który w sierpniu odszedł, aby poprowadzić Starbucks. Wiadomość o jego odejściu wywołała wówczas 14-procentowy spadek ceny akcji CMG.

Jednak od sierpnia, nawet w erze po Niccol, akcje odbiły i nadal rosną, a zyski powinny utrzymać tę dynamikę.

„Chipotle wydaje się być atrakcyjnym kandydatem na przebicie zysków” – twierdzi Zacks Investment Research.

The Street prognozuje, że Chipotle odnotuje zysk na poziomie 25 centów na akcję, co oznacza wzrost o 8,7% rok do roku, przy przychodach w wysokości 2,8 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 13,9% w porównaniu z analogicznym kwartałem rok wcześniej.

Oczekuje się, że sprzedaż w tych samych sklepach wzrośnie o 6,3% w porównaniu z analogicznym kwartałem ubiegłego roku, co wskazuje na utrzymujące się zainteresowanie konsumentów.

Powrót wędzonej wołowiny zwiększy sprzedaż

Odejście Briana Niccola z sieci restauracji typu fast-casual serwujących burrito było znaczące, ponieważ podczas jego 6-letniej kadencji udało mu się odmienić sytuację sieci, która przeżywała kryzys po tym, jak straciła zaufanie konsumentów w wyniku serii chorób przenoszonych przez żywność.

Pod jego kierownictwem sprzedaż firmy wzrosła dwukrotnie, a cena akcji wzrosła o około 800%. Na wieść o jego odejściu akcje spadły o 14%, ale od tego czasu odrobiły straty.

Zaufanie The Street do Chipotle wynika z silnej pozycji tej sieci na rynku restauracji typu fast-casual, innowacyjnych możliwości technologicznych i efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw.

Według analityka UBS Dennisa Geigera, który w raporcie dla Barrona stwierdził, że elementy te wzmocniły atrakcyjność Chipotle dla wszystkich grup dochodowych:

Nadal uważamy, że CMG ma dobrą pozycję do osiągnięcia lepszych wyników w zakresie ruchu i wzrostu marży do 2024 i 2025 r., nawet w obliczu trudnej sytuacji makroekonomicznej.

Na wyniki w tym kwartale prawdopodobnie wpłynie powrót wędzonej wołowiny, uwielbianej przez fanów potrawy, która historycznie przyczyniała się do wzrostu sprzedaży.

Chipotle nie pozostało odporne na wyzwania, z jakimi zmagała się cała branża, w tym wyższe koszty żywności i pracy.

Podczas gdy niektórzy analitycy uważają rosnące koszty za potencjalne wyzwanie dla marż, Geiger uważa, że efektywność operacyjna Chipotle może pomóc w złagodzeniu tych kosztów.

Wraz ze stabilizacją gospodarki Chipotle może również rozważyć strategiczne podwyżki cen w celu zrównoważenia tej presji.

Przemówienie inwestorskie Boatwrighta ma wpłynąć na reakcję akcji po wynikach finansowych

Telekonferencja poświęcona wynikom finansowym będzie dla tymczasowego dyrektora generalnego Scotta Boatwrighta pierwszą okazją do przedstawienia wizji firmy inwestorom.

Niektórzy uważają Boatwrighta, który pracuje w Chipotle już od siedmiu lat, za potencjalnego kandydata na stanowisko dyrektora generalnego na dłuższą metę.

Analityk Stifel Chris O’Cull skomentował wpływ Boatwrighta, pisząc: „Ten kwartał będzie pierwszą okazją dla tymczasowego dyrektora generalnego Scotta Boatwrighta, aby bezpośrednio zwrócić się do inwestorów. Wierzymy, że jego zdolność do wzbudzania zaufania do perspektyw firmy będzie miała wpływ na reakcję akcji po ogłoszeniu wyników finansowych”.

Zarówno inwestorzy, jak i analitycy z niecierpliwością czekają na opinię Boatwrighta na temat utrzymania wzrostu i strategicznego pozycjonowania w momencie, gdy Chipotle wkracza w nową fazę przywództwa.

Akcje Chipotle w tym roku radziły sobie dobrze i wzrosły o 33%, a ostatnie zamknięcie było o 2% wyższe, na poziomie 60,60 USD.

Według Barron’s, po sierpniowej rekomendacji wydawnictwa, na skutek dwumiesięcznego spadku cen akcji i późniejszego podziału akcji w stosunku 50 do 1, akcje zyskały od tego czasu dodatkowe 14%, co podkreśla zaufanie rynku do perspektyw Chipotle.

Analitycy przewidują, że spółka zachowa odporność po ogłoszeniu wyników finansowych, dzięki solidnej sprzedaży i rosnącej bazie lojalnych klientów.