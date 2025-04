Prognoza ceny PepeX w obliczu niepewności związanej z cłami, kryptowalutami i akcjami

Rynki kryptowalut i akcji były w tym tygodniu świadkami znacznej zmienności.

Po ogromnych wzrostach akcji, Bitcoin wzrósł do 82,000 USD, a niepewność co do nowych amerykańskich ceł, zwłaszcza na chiński import, spowodowała nowe straty. Jednak wśród tej zmienności inwestorzy znajdują perełki, a PepeX, oparta na sztucznej inteligencji moneta meme, zyskuje na popularności.

Co ogólne obawy związane z cłami i perspektywy rynkowe oznaczają dla ceny PepeX?

Reakcja rynku kryptowalut na niepewność związaną z cłami

Akcje amerykańskie spadły w czwartek, 10 kwietnia, pomimo publikacji kluczowych danych o inflacji w USA.

Spadek głównych indeksów przełożył się również na kryptowaluty, a nastroje związane z ograniczeniem ryzyka spowodowały, że Bitcoin spadł poniżej 80,000 USD. Wcześniej benchmarkowa kryptowaluta wzrosła o ponad 6% i przebiła poziom 82,000 USD. Spadki nastąpiły po 90-dniowej „pauzie” prezydenta Donalda Trumpa w sprawie wzajemnych ceł.

Nie dotyczyło to jednak Chin. W rzeczywistości Trump podniósł cła na chiński import do 125%, tylko po to, by Biały Dom wyjaśnił później, że w rzeczywistości wynosiły one 145%.

W związku z tym, że cena złota przekroczyła 3200 USD, a rentowność 10-letnich obligacji skarbowych zbliżyła się do 4,5%, akcje odbiły się od dna, a Dow stracił prawie połowę zysków z poprzedniego dnia. Inwestorzy pozostają czujni na niepewność związaną z eskalacją konfliktu między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, a Bitcoin również odczuwa ten ból.

Co więc oznacza to dla reszty rynku, w tym dla projektu PepeX?

Analitycy CryptoQuant twierdzą, że obecny rynek oferuje możliwość rozpoczęcia strategii uśredniania kosztu dolara na altcoinach.

„Weszliśmy w strefę zakupową, którą definiuje 30-dniowa średnia ruchoma spadająca poniżej średniej rocznej… ostatni raz osiągnęliśmy te poziomy we wrześniu 2023 r., tuż po zakończeniu bessy” – zauważył analityk CryptoQuant, Darkfost.

PepeX nabiera tempa w przedsprzedaży

PepeX stara się wyróżniać na tle Pump.fun i innych platform startowych monet meme, dlatego też cieszy się dużym zainteresowaniem. Jak zauważono w białej księdze projektu, PepeX to „pierwszy na świecie launchpad tokenizacyjny oparty na sztucznej inteligencji”.

Celem jest stworzenie platformy, która eliminuje niedociągnięcia Pump.fun i innych, stawiając na pierwszym miejscu sprawiedliwość i przejrzystość. Oznacza to 5% limit alokacji założycieli, redystrybucję płynności z nieudanych projektów do społeczności oraz zabezpieczenia przed snipowaniem

Silnik AI Moonshot Engine jest podstawą oferty PepeX. Do tej pory PepeX zebrał 1,34 mln USD w przedsprzedaży, z tokenami wycenionymi na 0,0255 USD. Przedsprzedaż potrwa do etapu 30, a cena tokenów PEPX wzrośnie o 5% w każdej fazie.

To znaczące zainteresowanie PepeX przed jego debiutem rynkowym sugeruje duży potencjał eksplozji tego memicznego projektu po przedsprzedaży. Podchwycenie entuzjazmu rynku, który rzuca wyzwanie Pump.fun, może być ogromne. To powód, dla którego presja zakupowa rośnie.

Prognoza ceny PepeX: Czy PEPX osiągnie 1 USD w 2025 roku?

Pomimo zmienności rynku, obecny sukces PepeX w przedsprzedaży i rosnące zainteresowanie jego ekosystemem opartym na sztucznej inteligencji jest zaletą. Nie tylko pozycjonuje go do wzrostu, ale także jest na dobrej drodze do oferowania rozwiązań problemów związanych z platform startowych monet meme, do których należą insiderzy i manipulacja.

Jeśli chodzi o to, jak radzi sobie na rynku, inwestorzy skupią się na ogólnych nastrojach dotyczących kryptowalut i ryzykownych aktywów.

Jednak przy byczych prognozach, zgodnie z którymi BTC odbije się powyżej 100,000 USD, a altcoiny prawdopodobnie wzrosną w tandemie, PEPX może na tym skorzystać.

Osiągnięcie przez PEPX poziomu 0,50 USD do końca 2025 roku jest możliwe, przy 10-krotnym wzroście, jeśli najważniejsze aktywa takze odnotują zwyżkę. Niemniej jednak będzie to zależeć od warunków rynkowych, a wzrost do 1 USD po przedsprzedaży może zmaterializować się w ramach poważnego odwrócenia cyklu byka.

Na razie PepeX w przedsprzedaży oferuje możliwość kupowania po niskich cenach, gdy rynki radzą sobie z niepewnością związaną z taryfami.

