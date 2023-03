Floki Inu (FLOKI/USD) e Gala Games (GALA/USD) são atualmente as principais moedas mais populares no ecossistema GameFi, com seus tokens nativos fazendo movimentos impressionantes nas últimas 24 horas.

Esta previsão de preços para MCADE, e a comparação com GALA e FLOKI, destacam as diferenças nas perspectivas de preços e porque o Metacade poderia oferecer uma oportunidade maior.

Floki Inu e GALA estão em alta, mas por que Metacade pode ser a melhor moeda?

Enquanto esses tokens vinculados a ecossistemas de play-to-earn estão aproveitando as últimas notícias e a resiliência nos setores de NFTs e metaversos para uma virada de alta, o Metacade (MCADE) está chamando cada vez mais a atenção dos investidores como um investimento promissor.

Metacade é uma plataforma P2E que atualmente está procurando fechar sua pré-venda, mas já conta como um dos projetos mais emocionantes de play-to-earn no GameFi, com observadores especialistas sugerindo que pode atingir ou até superar níveis que Axie Infinity, The Sandbox, Decentraland e ImmutableX chegaram em 2021. A perspectiva sugere que o preço do MCADE poderia ser uma moeda 100x, se compararmos com o salto de 51.000% do Floki Inu e de 28.000% do GALA a partir de suas mínimas históricas nos preços atuais.

O Metacade chegará a $ 1?

A Metacade está no estágio 5 de sua venda de tokens, com mais de US$ 9,2 milhões arrecadados à medida que o roteiro avança para a listagem nas principais exchanges de criptomoedas. Como o Invezz destacou recentemente, cada etapa de pré-venda foi esgotada e restam apenas 11,9% dos tokens, com o preço do MCADE indo de $0,008 para $0,017 hoje.

A próxima etapa da pré-venda verá o preço aumentar para $0,0185, mas com tanto interesse pelo projeto, é provável que o valor do token exploda com a disponibilidade iminente no mercado secundário. Se os investidores comprarem MCADE como fizeram com tokens como AXS, MANA, SAND e IMX no último mercado em alta, poderíamos ver o preço da Metacade disparar para $0,5 e depois para $1 em 2023 ou 2024.

O que é Metacade?

Metacade é o principal hub da comunidade da Web3. A plataforma oferece aos jogadores um arcade baseado em blockchain onde eles não apenas podem acessar os melhores jogos P2E, mas também se conectar e crescer enquanto ganham criptomoedas experimentando o melhor da Web3 e GameFi. Como ecossistema, o Metacade oferece muito mais para sua comunidade, uma razão pela qual é considerada como potencialmente se inserindo na base de usuários ativos de projetos existentes como The Sandbox, Valhalla da Floki e GALA.

O token nativo no ecossistema Metacade é o MCADE, com os titulares obtendo direitos de voto. O token ERC-20 está definido para estar disponível nas plataformas CEX e DEX. É usado para recompensas em competições Metacade, bem como para staking. Se estiver interessado, você pode participar da pré-venda do Metacade aqui.

Previsão de preço Metacade: MCADE superará enquanto o GameFi supera o TradFi.

A perspectiva de preço do MCADE é positiva, dado o interesse geral em tokens de jogos à medida que os NFTs e os setores do metaverso crescem.

Um relatório recente sugere que o GameFi continua sendo um dos investimentos mais lucrativos no setor criptográfico para os primeiros usuários. Analistas da empresa de dados blockchain Messari dizem que os tokens do GameFi superaram até agora os ativos em finanças tradicionais em 2023, com retornos médios acumulados no ano de mais de 8.130% em fevereiro deste ano. De fato, a análise mostra que o S&P 500 teve um retorno de 25% em fevereiro de 2023, enquanto o Bitcoin registrou cerca de +38% no mesmo período.

Dada a expectativa de que os tokens do GameFi continuem superando a indústria em geral em 2023, o preço do MCADE sem dúvida aumentará em comparação com seu valor de pré-venda. Para mais informações ou para investir na pré-venda, você pode visitar o site deles aqui .

De uma perspectiva fundamental, sem dúvida, o Metacade é atualmente o projeto GameFi mais falado, conforme ilustrado pela venda rápida de mais de 781 milhões de tokens MCADE em apenas algumas semanas. Conforme indicado no site do projeto, atualmente faltam menos de 73 milhões de tokens, com a plataforma P2E atraindo todos os tipos de investidores.

É possível uma alta para US$ 0,1 nos próximos meses, com a principal meta de médio prazo para os touros sendo US$ 1.

Preço de FLOKI: Floki Inu vai subir ou descer?

Conforme sugerido acima, a previsão para o GameFi em 2023 aponta para o desempenho contínuo do setor em meio a uma maior adoção de criptomoedas e tecnologia blockchain no setor de jogos. Ninguém pode prever com certeza como o preço se moverá no futuro, mas, dadas as perspectivas acima, é provável que o preço de Floki espelhe as principais moedas do ecossistema para atingir novos máximos em 2023.

A equipe de Floki supervisionou um tremendo crescimento para o projeto criptográfico inspirado em memes, com parcerias e listagens nas principais exchanges, ajudando na tração dos preços. Dessa forma, embora uma queda mais ampla do mercado possa empurrar o preço do FLOKI para baixo, uma potencial alta das criptomoedas pode ajudar a desencadear um impulso ascendente e chegar a um novo recorde histórico.

Preço do GALA: O GALA vai subir ou descer?

A perspectiva de preço do GALA no ano passado foi em grande parte em tendência de baixa, com o token caindo 82% desde março de 2022. Nos últimos 30 dias, o GALA/USD caiu quase 33%, sendo negociado atualmente em torno de US$ 0,037, de acordo com dados da CoinGecko.

No entanto, como em outros projetos, GALA também está procurando explorar a adoção geral do GameFi com uma estratégia que inclui grandes parcerias e aquisições. O token de utilidade da plataforma de jogo blockchain baseado em Ethereum é, portanto, uma pechincha no momento, considerando seu potencial.

A menos que haja uma falha catastrófica da indústria, GALA só pode subir de onde está. A meta principal deve ser a alta histórica de US$ 0,82 alcançada em 26 de novembro de 2021.