No ano passado, pela primeira vez em muito tempo, as pessoas falaram sobre a retração do mercado imobiliário.

Publiquei um artigo em novembro passado sobre por que acredito que, embora esse seja um medo justificado, as previsões do dia do juízo final podem ser excessivamente pessimistas.

No entanto, com o mundo em transição para um ambiente de altas taxas de juros, as taxas de hipoteca subiram e as pessoas estão preocupadas com a perda de valor de suas casas.

Aqui estão 21 estatísticas sobre o sempre dinâmico mercado imobiliário.

21 Estatísticas do mercado imobiliário

Juros são os mais altos desde 2008

O aumento das taxas de juros é o que provocou um abrandamento no mercado imobiliário. Taxas de juros mais altas significam pagamentos de hipotecas mais caros, o que, por sua vez, reduz os preços das casas.

A importante taxa de fundos do Fed – que alimenta todas as taxas de juros da economia – está atualmente entre 4,5% e 4,75%, a mais alta desde o Grande Crash Financeiro em 2008.

2. A velocidade dos aumentos das taxas de juros em 2022 foi a mais rápida de todos os tempos

Não é só o tamanho da alta dos juros que surpreendeu o mercado. É também o ritmo.

A inflação entrou em cena no ano passado e os bancos centrais foram forçados a aumentar as taxas agressivamente. Nos EUA, as taxas estavam perto de zero há menos de um ano. Em 2022, as taxas subiram quase 4% em um período de nove meses – mais rápido do que o ciclo de aumento rápido de taxas anterior de 1988/89.

3. O mercado espera que as taxas de juros subam ainda mais

O mercado espera que as taxas subam novamente. As expectativas atuais apontam para uma alta das taxas do Federal Reserve entre 5,25% e 5,5% este ano. Algumas previsões são ainda mais extremas, apontando para uma pequena chance de que 6% sejam atingidos.

4. A taxa de hipoteca de 30 anos nos EUA atingiu a marca mais alta desde 2002

A taxa do Fed é a linha de base e alimenta a economia como um todo. Mas a taxa de hipoteca de 30 anos nos EUA é frequentemente vista como um indicativo da pressão que os pagamentos de hipotecas podem exercer.

Essa taxa ultrapassou 7% em novembro, pela primeira vez desde abril de 2002. Ela caiu um pouco desde então, mas continua extremamente elevada.

5. Há menos hipotecas variáveis do que nos anos anteriores

Uma coisa que ajuda a sustentar os preços das casas é que as hipotecas variáveis não são tão prevalentes quanto antes, como no último crash imobiliário em 2008.

O gráfico abaixo, via Financial Times, mostra a comparação com 2014 para diversos países.

6. A acessibilidade da habitação caiu 29% em 2022 nos EUA

Nos EUA, olhando para o índice de acessibilidade habitacional, a acessibilidade despencou 29% apenas em 2022. Isso reflete a crise habitacional que afeta tanto os EUA quanto nações em todo o mundo.

7. A população dos EUA cresceu 67% em 55 anos… a oferta de moradias não

A comparação da oferta mensal de novas casas com o crescimento da população dos Estados Unidos explica grande parte do problema. Embora a população tenha saltado de menos de 200 milhões para 330 milhões hoje, o gráfico abaixo mostra que a oferta mensal de novas casas (a proporção de novas casas à venda em comparação com as novas casas vendidas) não chegou nem perto de igualar esse crescimento.

8. Os preços das casas nos EUA subiram 40% durante a pandemia

Olhando para o preço médio de venda das casas nos EUA durante a pandemia, os preços aumentaram 40% entre o segundo trimestre de 2020 e o terceiro trimestre de 2022.

9. Os preços das casas aumentaram 16 vezes em 50 anos

O preço médio de venda de uma casa nos Estados Unidos foi de US$ 29.200 no quarto trimestre de 1972.

Avançando meio século até o quarto trimestre de 2022, o preço médio de venda foi de US$ 468.000, um aumento impressionante de 16 vezes.

Fonte: FRED See More

10. Os preços das casas nos EUA caíram no último trimestre pela primeira vez desde o início da pandemia

Os ganhos impulsionados pela pandemia podem ter acabado, no entanto. O preço médio das casas nos EUA teve uma ligeira queda no último trimestre, ficando 0,1% abaixo do terceiro trimestre de 2022.

Embora essa queda seja marginal, ela reflete a primeira vez que os preços das casas caíram desde o pânico de abril de 2020, quando a pandemia de COVID atingiu repentinamente o mundo e os mercados entraram em pânico em todos os setores.

Fonte: FRED See More

11. Em termos mensais, os preços das casas nos EUA caíram por cinco meses seguidos

Embora o tamanho das quedas seja pequeno, mensalmente, os preços das casas nos EUA caíram pelo quinto mês consecutivo em novembro de 2022, de acordo com dados divulgados pela Agência Federal de Financiamento da Habitação neste mês. Os preços caíram mais 0,1% em relação a outubro.

Fonte: CNN

12. Os preços das casas nos EUA subiram 17% em 2021, a maior alta desde pelo menos os anos 60

Temos dados de vendas desde 1963, e o aumento de 17% no preço médio das casas em 2021 é maior do que qualquer ano registrado neste período de tempo – 2020 teve um aumento de 12% e 2019 teve um aumento de 5%, com o período da COVID como um todo registrando um aumento de 40%.

Fonte: FRED See More

13. Hong Kong é o mercado imobiliário mais caro do mundo

O preço médio de uma casa em Hong Kong é de HK$ 10 milhões, o que equivale a US$ 1,3 milhão. Isso o torna o mercado mais caro do mundo.

Fonte: Lovepropriedade

14. O aluguel médio em Manhattan é superior a $ 5.000 por mês

Pela primeira vez na história, o aluguel médio em Manhattan ultrapassou a marca de US$ 5.000 no verão passado. Até a mediana era de mais de US$ 4.000 por mês e aumentou 25% em relação ao ano anterior.

Fonte: CNBC

15. Em Londres, no Reino Unido, os preços dos aluguéis particulares subiram 4,3% no ano passado

Londres é frequentemente criticada por estar entre os piores mercados imobiliários da Europa. Os dados confirmam que, mesmo em 2022, os preços dos aluguéis subiram 4,3% em comparação com os 12 meses anteriores.

Fonte: Instituto Nacional de Estatística

16. O preço médio de uma casa no Reino Unido caiu 0,4% em dezembro

O Índice de Preços de Casas do Reino Unido mais recente mostra que os preços caíram 0,4% em dezembro de 2022. Apesar dessa queda, eles permanecem 9,8% mais caros do que no ano anterior.

Fonte: gov.uk

17. A casa mais cara dos EUA foi vendida por $ 238 milhões

Os quatro andares superiores (sem mobília) do 220 Central Park South em Manhattan foram vendidos por US $ 238 milhões em 2019. Isso a torna a casa mais cara da história dos Estados Unidos, vendida ao gerente de fundos de hedge Ken Griffin.

Fonte: New York Post

18. A casa mais cara do mundo foi vendida por US$ 361 milhões em Hong Kong

A casa mais cara já vendida está em Hong Kong. O bilionário Yeung Kin-man é o fundador e presidente da Biel Crystal, uma fornecedora de telas sensíveis ao toque para celulares. Ele comprou a propriedade por $ 361 milhões em 2017. Originalmente, foi concebido como um bloco de apartamentos inteiro, mas foi comprado por Yeung com o objetivo de se tornar uma residência muito grande.

Fonte: mansionglobal.com

19. A pior queda de preços de casas na história dos EUA foi em 2008, quando os imóveis caíram 29%

A Grande Crise Financeira de 2008 foi o colapso imobiliário mais rápido e acentuado de que se tem memória. O preço médio das casas caiu 29% de julho de 2006 a janeiro de 2009. Isso está muito longe da queda de 0,1% no último trimestre.

Fonte: demographia.com

20. 65,9% das casas nos EUA são ocupadas pelos proprietários

Nos Estados Unidos, quase dois terços das residências são ocupadas pelos proprietários. Este é o valor mais alto desde 2011.

Fonte: censo.gov

21. Mais de um em cada três americanos que possuem uma casa dizem que seus pais ajudaram financeiramente

Nunca foi tão difícil ter uma casa própria. Talvez uma pesquisa do YouGov de 2022 resuma isso melhor. Entre os que conseguiram a façanha, 35% dizem ter sido ajudados financeiramente pelos pais de alguma forma.

Fonte: YouGov