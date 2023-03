O preço do Bitcoin (BTC/USD) subiu para mais de US$ 27.000 na sexta-feira, atingindo uma alta de 9 meses, com a criptomoeda subindo após a turbulência desta semana no setor bancário dos EUA. Em meio à alta de US$ 27 mil para o BTC e quase US$ 1.750 para o ETH, o CEO da Galaxy Digital, Mike Novogratz, tuitou que era hora da criptomoeda e que “a revolução descentralizada está acontecendo”.

This is our time!! Let’s go team $BTC!! Let’s go $ETH!!



The decentralized revolution is happening. — Mike Novogratz (@novogratz) March 17, 2023

A fuga do BTC ocorre em meio a relatos de que o Federal Reserve dos EUA adicionou US$ 0,3 trilhão ao seu balanço na semana passada. Em resumo, o Fed disponibilizou mais de US$ 300 bilhões em uma medida que está sendo vista como uma “flexibilização quantitativa”, com os empréstimos bancários aumentando após o colapso do Silicon Valley Bank e do Signature Bank, além de um grande susto para o First Republic Bank.

O que o último rali de criptografia significa para a AltSignals (ASI)?

O Bitcoin pode estar no início de um novo ciclo de alta, que em meio ao ressurgimento geral das criptomoedas, pode se combinar com a poderosa narrativa da Inteligência Artificial (IA) para levar projetos criptográficos como a AltSignals a um novo nível. Os projetos criptográficos relacionados à IA já estão tendo uma tração massiva à medida que a ascensão da inteligência artificial continua a cativar a indústria de tecnologia.

De acordo com os dados da CoinGecko, o valor de mercado do subsetor de cripto AI saltou para US$ 1,95 bilhão, um aumento de 9% nas últimas 24 horas. Com ganhos gerais esperados durante um mercado de alta de criptomoedas, as previsões são de que a AltSignals suba. Isso pode ser particularmente explosivo após a pré-venda do token ASI nativo.

AltSignals: Microsoft e Google mostram que a IA é o futuro

Sem dúvida, as notícias mais quentes relacionadas à Inteligência Artificial (IA) hoje são em torno do GPT-4, o modelo mais recente da tecnologia de software de modelo de linguagem grande da OpenAI que estreou em 2022 com o ChatGPT.

Entre os gigantes do ecossistema que exploram o espaço mais amplo da IA generativa estão o Google e a Microsoft. Enquanto a Microsoft investiu mais de US$ 10 bilhões na OpenAI da GPT-4, o Google investiu US$ 300 milhões na Anthropic.

No início desta semana, o Google anunciou que estava permitindo que as empresas testassem seus recursos de IA generativa semelhantes ao ChatGPT – e a Microsoft seguiu rapidamente com a integração da tecnologia de linguagem IA generativa semelhante ao GPT-4 ao seu pacote Microsoft 365 e Bing.

Os recursos alimentados por IA estarão disponíveis via Copilot, uma ferramenta que a empresa diz que revolucionará a forma como os usuários da Microsoft acessam o Word, Excel, Outlook, PowerPoint e Teams. Atualmente, o Copilot está sendo testado por cerca de 20 clientes, incluindo vários parceiros da Microsoft na Fortune 500.

O que é AltSignals e ActualizeAI?

AltSignals é um provedor de sinais de negociação que usa processamento de linguagem natural e aprendizado de máquina para identificar padrões em dados de mercado e fornecer sinais de negociação para seus usuários. A plataforma oferece três modelos de assinatura: AltAlgo, Forex ou Binance Futures. Os usuários que se inscrevem podem aproveitar os sinais para fazer negociações altamente precisas.

O burburinho sobre AltSignals hoje segue a próxima e altamente antecipada ferramenta de negociação baseada em IA da plataforma chamada ActualizeAI.

Uma venda pública de um novo token chamado ASI, que alimentará a ActualizeAI, foi lançada recentemente, com a pré-venda atraindo um interesse massivo, arrecadando mais de $100.000 em menos de 24 horas. Até agora, a pré-venda arrecadou US$ 480.000, com o aumento do interesse em criptomoedas relacionadas à IA.

À medida que o GPT-4 e futuras iterações da revolucionária tecnologia AI continuam a tomar forma, é provável que a ActualizeAI possa se tornar o algoritmo de negociação mais poderoso do mercado. Construir sobre um modelo de negócios já bem-sucedido e integrar os mais poderosos recursos de inteligência artificial, aprendizado de máquina, modelagem preditiva e processamento de linguagem natural (NLP) é o que torna a AltSignals um grande negócio hoje.

A AltSignals também diz que a ActualizeAI se beneficiará do aprendizado por reforço, um recurso definido para ver o sistema entender a relação risco-recompensa nas negociações à vista, futuros e opções.

Você deve comprar tokens ASI hoje? Veja por que isso pode ser um bom investimento

A narrativa da IA é uma tendência poderosa hoje, com gigantes da tecnologia como Google e Microsoft impulsionando o salto da inovação. Conforme observado, o GPT-4 ilustra exatamente o que é possível em todo o ecossistema.

A posição da AltSignals como um dos principais provedores de sinais e sua marcha para o futuro da IA estão de fato alimentando a fase de pré-venda de seu token ASI. Atualmente, pode-se comprar tokens ASI por US$ 0,012. Mas o valor dos tokens está subindo e chegará a mais de $ 0,022 no final da pré-venda. No que diz respeito às previsões de preços, esse token pode explodir quando a ActualizeAI for lançada em alguns meses.

Principalmente porque os detentores de ASI terão mais do que apenas acesso vitalício a sinais criptográficos de alta qualidade na ActualizeAI, adquirir os tokens a preços baixos não pode ser uma má ideia de forma alguma.

Além disso, os detentores de tokens ASI poderão testar novas ferramentas na ActualizeAI e ganhar tokens ASI por suas contribuições ao ecossistema.

O ASI também foi projetado para ser deflacionário, o que significa que o fornecimento de tokens diminuirá com o tempo por meio de um mecanismo chamado “queima de tokens”. A remoção permanente de um determinado número de tokens da circulação tem o efeito potencial de catalisar a demanda e, assim, aumentar o valor dos tokens.

