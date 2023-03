Você está procurando investir em um novo projeto de criptografia? A pré-venda de tokens da AltSignals está 53% esgotada, com o interesse no principal projeto de sinais de negociação crescendo à medida que se aproxima o lançamento de seu novo algoritmo baseado em Inteligência Artificial (IA).

E com especialistas prevendo que o mercado de criptomoedas está prestes a entrar em um novo ciclo de alta, a pré-venda da AltSignal parece ser uma daquelas oportunidades de investimento imperdíveis.

A pré-venda da AltSignals, que você pode participar aqui, oferece uma oportunidade como essa.

Por que a AltSignals é potencialmente a melhor oportunidade de investimento relacionada à IA?

O ano de 2023 tem sido amplamente positivo para as criptomoedas em termos de desempenho do mercado, com os traders se beneficiando de várias oportunidades à medida que os preços subiram para novas máximas acumuladas no ano. Os traders que usam os principais algoritmos de negociação, como a AltSignals, também se beneficiaram de previsões de mercado altamente precisas durante as esperadas correções.

Agora existem previsões otimistas para o mercado de criptomoedas, com especialistas apontando para a resiliência do setor em meio a uma nova onda de repressão regulatória como um indicador de possível explosão de preços nos próximos meses. O ciclo histórico do mercado também sugere que os próximos um ou dois anos poderão ver o Bitcoin e outros criptoativos atingirem novos recordes históricos.

Dado esse panorama, investidores que buscam descobrir a próxima grande oportunidade de investimento podem querer considerar projetos dentro do espaço de IA em alta. Com gigantes da tecnologia buscando aproveitar o melhor da IA para o bem maior, um projeto que se destaca para a indústria de negociação é a AltSignals, sendo uma joia de investimento em potencial.

O que é AltSignals e o que ela oferece?

AltSignals é uma plataforma líder de sinais de negociação, com uma enorme comunidade que cresceu para mais de 50.000 traders. O projeto atende a todos os tipos de traders, oferecendo o melhor em sinais de negociação de qualidade para criptomoeda, Forex, ações e CFDs por meio de tecnologia de ponta.

Os traders avaliam a AltSignals positivamente, e a precisão da plataforma está sendo reforçada com a introdução de capacidades alimentadas por inteligência artificial, aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural.

Como funciona a camada AI da AltSignals?

Como o ActualizeAI funciona e o que ele promete oferecer pode ser deduzido a partir do produto atual da AltSignals. Como mencionado, a AltSignals integrou inteligência artificial, aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural em seu produto já funcionando.

A ActualizeAI vai revolucionar isso, aumentando significativamente o algoritmo de negociação. O treinamento do modelo aumentará a precisão, assim como é atualmente possível com a camada de Algo da AltSignals, e a camada de AI dará aos traders a vantagem quando se trata de identificar dados e padrões de mercado.

Detalhes no site da AltSignals mostram que o indicador AltAlgo foi negociado com uma taxa de sucesso de 83% para o Bitcoin quando foi lançado e uma taxa de sucesso de 70% para o Ethereum. Com uma taxa de ganho de 64% em seus sinais, espera-se um aumento para máximos de 90% ou mais quando o ActualizeAI for lançado no segundo semestre de 2023. À medida que mais traders fizerem negociações informadas, a modelagem preditiva oferecerá aos usuários acesso a um sistema totalmente automatizado, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Alimentando o ecossistema ActualizeAI está o token ASI. Os traders precisarão do token para desbloquear a camada AI. Manter o ASI também desbloqueará descontos e acesso beta a recursos futuros, enquanto os detentores de tokens também terão a oportunidade de ganhar recompensas ao contribuir para o desenvolvimento do projeto.

A oportunidade de ganhar ASI também estará disponível por meio de backtesting, com a chance de acumular mais alguns tokens apresentados a cada semana. Os investidores podem manter o ASI ou vendê-los para alguns lucros rápidos.

Este é um bom momento para investir em AltSignals?

Nunca se pode dizer com certeza que este ou aquele é o momento perfeito para investir. No entanto, um investidor pode aproveitar as oportunidades que se apresentam – olhando para a relação risco/recompensa ao alocar uma parte do seu dinheiro para o investimento.

Conforme observado acima, os especialistas do mercado estão bastante otimistas com as criptomoedas e ativos relacionados, principalmente no final do ano. A maioria dos analistas está otimista sobre um novo ciclo de alta em 2024-2025. Em meio a isso está a narrativa da IA, um dos tópicos mais quentes da atualidade.

Uma perspectiva resumida para a AltSignals neste caso, portanto, seria que a pré-venda ASI oferece uma tremenda oportunidade. Notável seria o fato de que os investidores podem comprar tokens ASI a preços que provavelmente não serão vistos novamente. Os tokens ASI estão sendo vendidos a US$ 0,012, mas a pré-venda terminará com o preço do ASI em US$ 0,02274.

Isso significa que um investidor que aderir à pré-venda no estágio atual terá um retorno de 89% sobre seu investimento.

O preço do ASI atingirá US$ 1 em 2024?

O ROI, uma vez que o novo algoritmo ActualizeAI entrar em operação e os tokens ASI começarem a ser negociados em mercados secundários, poderia ser de 5x, 10x ou até mais. Os investidores sabem que todo investimento apresenta riscos e os retornos podem não ser tão grandes quanto o esperado. No entanto, também é possível que uma oportunidade como esta, em que ASI está disponível nos preços atuais, nunca mais esteja disponível novamente.

Comprar por este valor parece um negócio atraente, especialmente para um projeto com uma grande comunidade em torno e um produto revolucionário no futuro. Se você quer ser um dos primeiros investidores neste projeto emocionante, junte-se à pré-venda ASI aqui.