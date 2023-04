Previsão de preço do Metacade à medida que o MCADE à lua

O preço do Metacade enlouqueceu com os investidores comemorando os últimos desenvolvimentos na rede e o potencial para criptomoedas de jogos. O token MCADE disparou para um recorde de US$ 0,0342, muito maior do que a mínima do ano de US$ 0,0091. Isso significa que os primeiros investidores aumentaram seus retornos em mais de 280%. Seu valor de mercado subiu para mais de US$ 38 milhões.

Por que as criptomoedas caíram?

O preço do Metacade desafiou a gravidade nos últimos dias. Por um lado, a maioria das criptomoedas como Bitcoin, Binance Coin, Cardano e Solana despencaram nas últimas sessões. Essa queda reduziu a capitalização de mercado total de todas as criptomoedas para mais de US$ 1,2 trilhão.

Não está claro por que as criptomoedas caíram drasticamente desde quarta-feira. Uma razão provável é que as liquidações de longs aumentaram acentuadamente nos últimos dias. Dados da Coinglass mostram que as liquidações de compra de Bitcoin na quarta-feira subiram para mais de US$ 70 milhões, com a maioria dessas liquidações vindo da Binance.

A liquidação ocorre quando corretoras e exchanges são forçadas a fechar posições alavancadas em seu ecossistema para evitar mais perdas.

Outra razão provável pela qual os preços das criptomoedas caíram violentamente é que bancos de risco como a Western Alliance relataram bons resultados. A Western Alliance, que era vista como uma das empresas de maior risco, disse que os depósitos começaram a subir recentemente. Recuperando cerca de 40% dos depósitos perdidos durante o colapso do SVB.

A relativa segurança dos bancos americanos tem uma implicação para o mercado, já que as criptomoedas pareciam ter se saído bem durante o colapso do SVB e do Signature. Na época, a maioria dos investidores via o Bitcoin – e o ouro – como portos seguros.

Além disso, essa segurança dá margem de manobra ao Federal Reserve para continuar subindo as taxas de juros nos próximos meses. Isso explica por que o índice do dólar americano saltou da mínima da semana passada de US$ 100 para US$ 101,68. Os rendimentos do Tesouro também aumentaram nos últimos dias.

Por que o Metacade está subindo?

O Metacade foi na direção oposta à da maioria das criptomoedas. Essa divergência é provável porque os investidores acreditam que a indústria de jogos continuará crescendo nos próximos anos.

Para começar, o Metacade é uma plataforma relativamente nova que lançou recentemente seu token após uma pré-venda bem-sucedida que viu os desenvolvedores arrecadarem mais de US$ 16 milhões. Escrevemos sobre esta venda de tokens aqui. Os desenvolvedores agora estão construindo a plataforma e buscando aumentar sua popularidade por meio da criação de parcerias.

Metacade saltou por causa do crescente volume de negociação à medida que a demanda aumenta. O Data CMC mostra que o volume geral nas últimas 24 horas chegou a mais de US$ 733 milhões. A maioria desses tokens está sendo negociada na Uniswap, que é a maior DEX do mundo.

A outra razão principal pela qual o preço do MCADE está subindo é que o token está ganhando força entre as exchanges centralizadas. Em um comunicado, os desenvolvedores disseram que a BitMart será a próxima exchange a listá-lo. Esta listagem acontecerá na quinta-feira. Historicamente, as criptomoedas tendem a saltar quando há uma grande listagem de câmbio.

🚨LISTING UPDATE🚨



Metacaders, the countdown has started for our @BitMartExchange listing🔥



🗓️20th April, 2023

⏰9AM UTC



Exciting times for the #Metacade community🚀



Join our Discord to keep up to date⬇️ 🔗https://t.co/gTANLePPDx pic.twitter.com/kvnM8RzzqK — METACADE (@Metacade_) April 13, 2023

Os desenvolvedores estão trabalhando para obter mais exchanges listando o token. Algumas das exchanges potenciais nas quais ele pode ser listado a seguir são Huobi, MEXC, Binance e Crypto.com, entre outras.

Finalmente, o preço do Metacade saltou depois que os criadores anunciaram que começaram a trabalhar na própria plataforma de jogos. De acordo com o whitepaper do Metacade, o processo de desenvolvimento e teste levará alguns meses antes de ser lançado ao público.

Previsão de preço do Metacade

O gráfico horário mostra que o preço do MCADE vem se consolidando nos últimos dias. Nesse período, permaneceu abaixo do pico pós-listagem de US$ 0,021. Agora, tornou-se parabólico enquanto os investidores aguardam a próxima listagem da Bitmart. Ele se moveu acima da média móvel de 25 períodos, enquanto o volume começou a subir.

Portanto, embora mais volatilidade seja esperada, a perspectiva geral é otimista. Essa volatilidade pode fazer com que ele teste novamente o suporte em US$ 0,021 ao concluir o padrão de quebra e novo teste. Se isso acontecer, o token provavelmente começará a se recuperar nos próximos dias, já que os vendedores visam o nível psicológico chave em US$ 0,050.

Metacade é um bom investimento?

Por enquanto, é um pouco cedo para determinar se o MCADE é um bom investimento a longo prazo. Seu sucesso dependerá de uma série de fatores, como o desempenho de seus jogos. No entanto, com base em um cálculo de risco e recompensa, acredito que as recompensas superam os riscos, conforme escrevi neste artigo.

O maior risco é quando o Metacade entra em colapso, enquanto a recompensa potencial é quando ele se torna um grande sucesso em um setor que deve continuar crescendo nos próximos anos. Além disso, no futuro, o Metacade, como outras moedas, terá uma correlação com o Bitcoin. Portanto, faz sentido alocar uma pequena parte de seus fundos no Metacade.