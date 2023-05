O XRP foi negociado em torno de US$ 0,46 na manhã desta terça-feira, 2 de maio. Embora o preço da sexta criptomoeda por capitalização de mercado tenha subido cerca de 38% no acumulado do ano, está apenas no verde na semana passada e caiu cerca de 10% nos últimos 30 dias.

Os retornos praticamente estáveis para a moeda no período de sete dias ocorrem quando o Bitcoin, a maior criptomoeda do mundo por capitalização de mercado, pairava perto de US$ 28.000. O preço do BTC estava equilibrado neste nível crucial depois de testar novamente a resistência perto de US$ 30.000 neste fim de semana em notícias bancárias relacionadas ao problemático First Republic Bank (NYSE: FRC).

Enquanto o XRP e outras altcoins importantes buscam uma base, a pré-venda da AltSignals (ASI) continua atraindo grande interesse dos investidores. Aqui, analisamos a previsão de preços para o token XRP e ASI, pois os analistas apontam para uma maior possibilidade de um desempenho superior das ações criptográficas nos próximos meses.

Preço do XRP: O caso SEC vs. Ripple

Maio chegou e a comunidade XRP ainda aguarda um veredicto na batalha judicial altamente divulgada entre a Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA e a Ripple, a empresa blockchain que criou a criptomoeda XRP.

Embora a expectativa por uma decisão permaneça alta, as últimas especulações são de que a SEC provavelmente perdeu o caso e pode estar tentando chegar a um acordo. Entre os especialistas que comentaram o caso da Ripple está John E. Deaton, um entusiasta do blockchain e advogado da comunidade XRP.

Em uma sequência de tweets sobre o último rumor envolvendo SEC e Ripple, o advogado afirma que aposta que é falso. Ele observa que um acordo provavelmente entrará em jogo “somente se a Ripple obtiver uma grande vitória para que Gensler possa salvar a face e obter uma vitória política por meio de um acordo”.

This is not how a settlement happens. First, I believe the only time a settlement occurs in this case is AFTER a ruling by Judge Torres and that happens only if Ripple gets a big victory so Gensler could save face and get a political win via settlement. Sorry not going to happen. https://t.co/k1eEIMtK8f — John E Deaton (@JohnEDeaton1) May 1, 2023

Previsão de preço do XRP – a grande espera pelo rali do XRP

O preço do XRP entrou brevemente em território positivo no registro de 24 horas durante a noite de segunda-feira, mas não decolou mesmo após os rumores. Isso provavelmente se deve à verificação de sentimento após os comentários de Deaton e outros, que um trader de XRP observou no tweet abaixo.

If the #Ripple and SEC rumors were actually true then #XRP would be skyrocketing — XRPcryptowolf (@XRPcryptowolf) May 1, 2023

Assim, o token XRP atualmente flutua perto da base de suporte chave abaixo de $0,47. Mesmo assim, espera-se que uma vitória da Ripple Labs nas próximas semanas possa desencadear uma grande explosão para o XRP, enquanto uma vitória do regulador não apenas pode afetar o XRP, mas muitas outras moedas principais recentemente destacadas como valores mobiliários pela agência.

Do lado positivo, a demanda que leva a uma nova pressão de compra de XRP em meio a uma perspectiva de mercado otimista para criptomoedas pode catapultar o valor do XRP para a marca psicológica de US$1.

Depois disso, atingir a alta histórica de US$ 3,40 alcançada em janeiro de 2018 poderia oferecer aos touros do XRP a chance de alcançar seus pares depois de ficar atrás de outras 10 principais moedas no último mercado de alta.

AltSignals e sua nova plataforma de negociação com inteligência artificial

Os observadores do mercado continuam com previsões otimistas para as criptomoedas à medida que o mercado mais amplo avança para o segundo semestre de 2023. E, com o início de maio, um dos projetos que recebe atenção renovada é o da AltSignals, um provedor líder de sinais de negociação que deve revolucionar o setor de negociação com um nova atualização alimentada por Inteligência Artificial.

Para alimentar a nova plataforma ActualizeAI, a equipe AltSignals lançou o ASI. Os detentores do token ASI serão os primeiros a acessar o novo algoritmo AI. Além do acesso à camada de IA, a comunidade também se beneficiará de várias outras formas de ganhar recompensas com suas participações, inclusive no clube de associação e em torneios de negociação.

Atualmente, a plataforma atende a mais de 50.000 traders que utilizam seus sinais de negociação em criptomoedas, ações e forex. A equipe da AltSignals está levando esse negócio já bem-sucedido um passo para dominar seu nicho, incorporando ferramentas de IA, com o novo modelo também aproveitando o que há de mais recente em aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural.

Uma vez lançado, o ActualizeAI aumentará a precisão dos sinais de negociação da AltSignals, sobrecarregando as experiências dos traders e oferecendo enormes benefícios aos membros.

Previsão de preço da AltSignals – ASI oferece uma boa oportunidade?

A pré-venda do ASI está atualmente na segunda fase, com 62% dos tokens em oferta nesta fase da pré-venda esgotados em dias, arrecadando mais de $673 mil. O preço do ASI é de $0,015 nesta fase e aumentará para $0,02274 quando a pré-venda terminar antes do ActualizeAI entrar em funcionamento.

De acordo com o roteiro da AltSignals, o token ASI está programado para ser lançado nas principais exchanges de criptomoedas no segundo trimestre de 2023. A primeira exchange a listar o token será a Uniswap e, como foi observado com a maioria dos outros projetos, entrará em operação no secundário muitas vezes coincidiu com grandes ganhos de preço.

A equipe da AltSignals também planeja ter a ActualizeAI licenciada após o início da negociação entrar no ar, com parcerias importantes envolvendo grandes instituições e terceiros como parte do roteiro. Isso deve fazer com que a demanda por ASI aumente significativamente e potencialmente ajude o preço de mercado. Também crítico para a economia de tokens deste projeto é a mudança de governança esperada que introduzirá um cronograma de queima. O whitepaper da AltSignals tem mais detalhes sobre o tokennomics.

Se o ASI replicar as tendências observadas em todo o mercado, é provável que seu preço atinja $ 0,1 durante o trimestre e potencialmente $ 0,5 em 2024.

Interessado no token ASI? Saiba mais visitando a página de pré-venda aqui.