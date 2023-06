As entregas da Li Auto disparam com a queda das vendas de Xpeng e Nio

Li Auto (NYSE: LI), o gigante veículo elétrico chinês empresa, está disparando em todos os cilindros, mesmo com o aumento da demanda de seus produtos. A empresa vendeu mais de 28.000 em maio, um grande aumento em relação aos 25 mil vendidos no mês anterior. Também foi 146% superior ao que a empresa entregou no mesmo mês de 2022.

Como resultado, as finanças da empresa foram significativamente melhores do que o esperado. Suas vendas brutas ultrapassaram RMB 10 bilhões pela primeira vez na história. A empresa também ampliou o número de pontos de venda para 314 lojas em 124 cidades. O CEO disse :

“A atualização em grande escala de nossos processos organizacionais fortaleceu de forma abrangente nossas capacidades operacionais, avançando tanto em nossa qualidade operacional quanto em eficiência em uma espiral ascendente.”

Esse forte desempenho explica por que o preço das ações da Li Auto divergiu de outras empresas. O preço das ações da Li Auto saltou mais de 131% desde o nível mais baixo em 2022.

Enquanto isso, a Nio, uma das empresas chinesas de veículos elétricos mais conhecidas, disse que suas entregas chegaram a 6.155 em março. Essas entregas ficaram cerca de 8% abaixo do que a empresa entregou no mês anterior. Ficou cerca de 12% do que vendeu em 2022, sinalizando que não é mais uma ação de crescimento. Como escrevi aqui , há uma probabilidade de que as ações da Nio continuem caindo.

A Xpeng entregou 7.506 veículos em maio, um aumento de 6% em relação a março. Essas entregas foram cerca de 26% menores do que as vendidas em 2022. Esse crescimento lento explica por que o preço das ações da XPEV caiu mais de 66% nos últimos 12 meses.

