USD/RUB: A trama se complica para o vulnerável rublo russo

O rublo russo está pairando perto de seu nível mais baixo desde abril de 2022, à medida que as lutas econômicas russas continuam e o índice do dólar americano (DXY) se recupera. A taxa de câmbio USD/RUB estava sendo negociada a 80,6, aproximadamente 58% acima do nível mais baixo em 2022.

Colapso do petróleo bruto e do gás natural

O rublo russo está sob pressão devido às preocupações com os preços de energia e outras commodities. O preço do gás natural está sendo negociado no nível mais baixo desde 2021, enquanto o petróleo bruto caiu para cerca de US$ 70 por barril. E como escrevi neste artigo na quinta-feira, alguns analistas acreditam que os preços do petróleo cairão para US$ 60 em breve.

O desempenho dos preços da energia é importante para a economia russa devido aos seus vastos recursos. Por exemplo, a Rússia é o terceiro maior produtor de petróleo bruto depois dos Estados Unidos e da Arábia Saudita. É também o maior produtor de gás natural do mundo. Portanto, o país ganha mais dinheiro quando esses preços estão subindo.

Outras commodities pelas quais a Rússia é conhecida também estão com problemas, já que a recuperação econômica da China se torna uma miragem. Por exemplo, os preços dos metais usados na indústria de veículos elétricos, como cobre, lítio e alumínio, despencaram. Commodities agrícolas como trigo e milho também caíram, como escrevi aqui .

Todos esses fatores são importantes porque a Rússia gera a maior parte de sua renda por meio da fabricação de commodities. A situação foi agravada pelas vastas sanções impostas contra a Rússia pelos países ocidentais.

Ao mesmo tempo, a Rússia viu um influxo de rúpias indianas que não pode usar. Os dados mostram que ele está segurando rúpias no valor de mais de $ 140 bilhões e o número está aumentando a cada mês. Essa situação aconteceu quando o volume de importações indianas da Rússia aumentou.

Análise técnica USD/RUB

Gráfico USD/RUB por TradingView

O gráfico diário mostra que a taxa de câmbio de USD para RUB esteve em uma tendência de alta nos últimos meses. Agora está pairando ligeiramente acima do nível de retração de Fibonacci de 23,6%. Além disso, o par está sendo apoiado pelas médias móveis exponenciais de 25 e 50 dias (EMA).

Ele formou um canal ascendente mostrado em verde e agora está no ponto médio. Portanto, mais vantagens serão confirmadas se o preço subir acima do ponto de resistência chave em 82,93. Um movimento acima desse preço fará com que salte para o próximo nível psicológico de 90.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA