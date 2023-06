Previsão do preço das ações da Nvidia: eis por que eu nunca compraria o NVDA

O preço das ações da Nvidia (NASDAQ: NVDA) foi maluco, como eu previ em minha prévia de ganhos da empresa. As ações subiram para US$ 420,40, um recorde, dando-lhe um valor de mercado de mais de US$ 1 trilhão. Isso também significa que o estoque mais que dobrou nos últimos 12 meses e saltou mais de 10k% na última década.

Os vendedores a descoberto da Nvidia foram queimados ao longo dos anos, pois o estoque ficou parabólico. Portanto, ainda não é recomendado vender a empresa. Por um lado, a maioria dos analistas de Wall Street está otimista com as ações. De acordo com o SeekingAlpha, os analistas de Wall Street têm uma classificação média de 4,4, sinalizando que estão otimistas com a empresa. E a classificação de alta ainda está subindo. Aqui estão algumas das razões pelas quais não estou comprando ações da Nvidia .

Nvidia é extremamente supervalorizada

Acredito que a Nvidia é uma das ações mais supervalorizadas do mercado. Ele agora tem um valor de mercado de mais de US $ 1 trilhão. Para tal empresa, você pode esperar que ela tenha bilhões de dólares em receitas e lucros. Infelizmente, esse não é o caso.

A receita da Nvidia em 2022 chegou a US$ 26,9 bilhões, alguns pontos acima dos US$ 29,91 bilhões do ano anterior. Nos últimos doze meses, a receita da empresa chegou a US$ 25,87 bilhões. Embora seja muito dinheiro, vemos que a receita da Nvidia não está crescendo tão rápido.

Ao mesmo tempo, os lucros da empresa não justificam a avaliação atual. O lucro líquido anual da Nvidia atingiu o pico de mais de US$ 9 bilhões durante a pandemia. Nos últimos doze meses, o lucro da empresa chegou a mais de US$ 4,7 bilhões.

Portanto, esses números significam que a Nvidia está negociando a 212x seu lucro em 2022. Em outras palavras, se você gastou US$ 1 trilhão adquirindo a empresa, levará 212 anos para atingir o ponto de equilíbrio.

O crescimento futuro da Nvidia não justifica essa avaliação

Enquanto isso, enquanto os investidores ainda estão otimistas com o preço das ações da Nvidia, suas perspectivas para a receita e os lucros da empresa não justificam a avaliação. Os analistas acreditam que a receita da Nvidia será de US$ 113 bilhões em 2030. Em outras palavras, a empresa tem um múltiplo PE de 2030 de mais de 10x, o que não é barato.

Essa avaliação elevada ocorre principalmente porque a Nvidia é um estoque de histórias. Embora o crescimento de sua receita não apoie sua avaliação, a empresa criou uma história sobre o futuro. Agora emergiu como o maior beneficiário da inteligência artificial por causa de suas GPUs.

Embora a IA seja uma grande indústria, não acredito que isso levará a uma grande demanda de GPUs e outros semicondutores. Lembre-se, alguns anos atrás, muitos investidores compraram ações da Nvidia por causa de sua participação no mercado de mineração de Bitcoin .

Memórias de Cisco

A outra razão pela qual não estou investindo na Nvidia são as memórias remanescentes da Cisco. Em seu auge durante a bolha pontocom, a Cisco era a maior empresa do mundo, com um valor de mercado de US$ 536 bilhões. Na época, a ideia era que a Cisco dominaria o setor de redes, que deveria crescer na era pontocom.

O oposto aconteceu e o preço das ações da Cisco despencou. Hoje, o negócio de rede da Cisco enfrenta forte concorrência e a empresa nunca se recuperou.

Acredito que a Nvidia verá a erosão da participação de mercado nos próximos anos. A maior parte dessa competição virá da AMD, cujas GPUs Radeon estão ganhando alguma participação de mercado. Portanto, acredito que a participação de mercado da empresa será desafiada nos próximos anos.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA