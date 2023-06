O índice composto de Xangai forma um padrão de bandeira de baixa

Os índices Shanghai Composite e China A50 subiram ligeiramente, uma vez que o mercado refletiu no forte PMI de serviços e no novo pacote de resgate do setor imobiliário. O índice de primeira linha de Xangai saltou para RMB 3.241, alguns pontos acima da mínima do mês passado de RMB 3.171. Ainda assim, permanece ~5,5% abaixo do ponto mais alto deste ano.

Pacote de resgate imobiliário na China

A economia chinesa não está se recuperando tão rápido quanto a maioria dos analistas esperava no início deste ano. Na semana passada, os números do PMI industrial mostraram que o setor continua sob pressão, com a queda da demanda interna e externa.

Na segunda-feira, mais dados revelaram que o setor de serviços cruciais estava se saindo melhor. Os dados do PMI de serviços chegaram a 57,1 em maio, acima dos 56,1 anteriores.

Mais importante ainda, os metais básicos que são vistos como um barômetro para a recuperação chinesa caíram. Cobre, alumínio e minério de ferro caíram para seus níveis mais baixos em meses.

A maior parte desse desempenho se deve ao setor imobiliário, que contribui substancialmente para o PIB. Nos últimos anos, a demanda por casas diminuiu após o colapso de Evergrande.

Agora, Pequim está focada em revitalizar o setor, alterando algumas das comissões existentes. Algumas das novas mudanças estão reduzindo o pagamento inicial necessário para comprar casas em algumas cidades e diminuindo a comissão do agente nas transações.

Além disso, o governo está considerando restrições para a compra de residências e simplificando o processo de aquisição. Espera mudar a sorte das empresas do setor. Ainda assim, há preocupações sobre se essas políticas terão impacto no setor.

Enquanto isso, analistas da Morningstar acreditam que as ações de Hong Kong e da China Continental estão sendo negociadas com um desconto significativo.

Previsão do índice composto de Xangai

O gráfico diário mostra que o índice de Xangai caiu nas últimas semanas. Recentemente, no entanto, ele tentou se recuperar e se moveu ligeiramente acima do ponto-chave de resistência em 3.220, o ponto mais baixo em março e fevereiro.

As médias móveis exponenciais de 25 e 50 dias fizeram um cruzamento de baixa, enquanto o índice formou um padrão de bandeira de baixa que é mostrado em azul. Portanto, há uma probabilidade de que o índice em breve tenha uma quebra de baixa, já que os vendedores visam o próximo ponto de resistência em 3.168, o lado inferior do padrão de bandeira de baixa.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA