Boeing diz ter descoberto novo defeito no 787 Dreamliner

As ações da Boeing Co (NYSE: BA) sofreram um golpe na noite de terça-feira, depois que a gigante aeroespacial disse ter descoberto um novo defeito em seu 787 Dreamliner.

Boeing espera atraso nas entregas do Dreamliner

A multinacional também alertou que haverá atraso nas entregas da aeronave de fuselagem larga, pois ela trabalha em um conserto. Sua declaração diz:

Estamos inspecionando os 787 em nosso estoque em busca de uma condição não conforme relacionada a um encaixe no estabilizador horizontal. Os aviões que apresentarem uma condição não conforme serão retrabalhados antes da entrega.

No início deste ano, a Boeing teve que interromper as entregas de seus aviões 787 devido a um problema com um componente da fuselagem. Ainda assim, entregou 130 aviões no primeiro trimestre – mais de 127 do que a rival Airbus.

As ações da Boeing subiram quase 5,0% no ano.

A Boeing não reduziu sua perspectiva de entregas para o ano inteiro

A Boeing confirmou, porém, que o problema divulgado hoje não tem nada a ver com segurança de voo. Seus 787 Dreamliners em serviço, portanto, continuarão operando como estão.

Também foi positivo para os investidores que a administração não reduziu sua orientação de entregas para o ano inteiro devido ao novo defeito. A empresa com sede em Arlington espera entregar de 70 a 80 Dreamliners este ano.

Um dia antes, os analistas da Bernstein nomearam as ações da Boeing como uma das principais opções no setor aeroespacial e de defesa. Sua classificação de desempenho superior no fabricante do avião vem com um preço-alvo de US $ 252, o que sugere uma alta de quase 25% a partir daqui.

A Boeing espera entre US$ 3,0 bilhões e US$ 5,0 bilhões em fluxo de caixa livre este ano (saiba mais).

