O preço das ações da ICICI formou um padrão arriscado: evite até que isso aconteça

O preço das ações do ICICI Bank mudou de lado nos últimos dias e está pairando perto de sua alta histórica de INR 958. A ação estava sendo negociada a ₹ 937, alguns pontos abaixo de seu recorde de ₹ 958. Ao todo, o estoque saltou 17% este ano e cerca de 50% em relação ao ponto mais baixo em 2022.

Decisão de taxa de juros RBI

O ICICI e outros bancos indianos tiveram um bom desempenho nos últimos meses, ajudados pelo ressurgimento da economia. Os resultados mais recentes mostraram que o lucro operacional da empresa aumentou 36,4% no primeiro trimestre para ₹ 13.866 crore. Seu lucro operacional principal aumentou 34,7%, enquanto o lucro após impostos aumentou 30%.

Os lucros da empresa dispararam, ajudados por carteiras de empréstimos domésticos mais altas e taxas de juros mais altas. Como outros bancos centrais, o RBI tem aumentado as taxas de juros. A taxa de juros saltou da mínima pandêmica de 4,0% para uma alta de 6,50%.

Os bancos tendem a ganhar mais dinheiro quando as taxas de juros sobem, pois geralmente ajustam seus empréstimos pessoais e comerciais. Espera-se que o RBI deixe as taxas na quinta-feira, considerando que a inflação caiu recentemente.

O ICICI e outros bancos indianos também se saíram bem porque não foram afetados pelo recentecolapso do Credit Suisse e do Silicon Valley Bank (SVB). Por um lado, eles têm requisitos de capital mais altos, com o ICICI tendo um índice de capital de nível 1 de 17,60%. A maioria dos grandes bancos do mundo ocidental tem um índice inferior a 14%.

Os analistas também estão otimistas com o preço das ações da ICICI. Em comunicado divulgado na terça-feira, analistas da Jefferies disseram estar otimistas com a empresa. Ele citou sua capacidade de aumentar seus ganhos, melhorar a qualidade dos ativos e a capacidade de gerar um maior retorno sobre o patrimônio.

Previsão do preço das ações da ICICI

Gráfico ICICI por TradingView

O preço das ações da ICICI tem estado em tendência de alta nas últimas semanas. Mais recentemente, as ações se moveram lateralmente, ficando abaixo do ponto de resistência chave em $$ 958,05, seu recorde histórico. A ação moveu-se acima das médias móveis exponenciais de 25 e 50 dias (EMA).

Formou um padrão de topo duplo cujo decote está em ₹797. Na análise de ação de preço, esse padrão geralmente é um sinal de baixa. Portanto, os touros precisam se mover acima dessa resistência em ₹ 958 para que a tendência de alta continue. Se isso acontecer, o próximo nível a ser observado será de ₹ 1.000. Antes disso, há sinais de que as ações podem cair nos próximos meses.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA