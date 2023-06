Não compre ações ARKK de Cathie Wood: compre este ETF em vez disso

O ETF Ark Innovation Fund (ARKK) se recuperou este ano, ajudado pela recuperação contínua do mercado de ações e das empresas de tecnologia. O principal fundo de Cathie Wood saltou para US$ 43,51 este mês, o ponto mais alto desde fevereiro. Ele saltou mais de 44% desde o nível mais baixo em 2022. Apesar disso, existem algumas razões pelas quais acredito que o Invesco QQQ é um ETF muito melhor para comprar do que o ARKK.

ARKK é caro que QQQ

Os ETFs ganham dinheiro cobrando uma pequena taxa que normalmente é conhecida como índice de despesas. Trata-se de uma pequena taxa que o patrocinador do fundo cobra em determinado período. Na maioria dos casos, ETFs passivos como QQQ tendem a ser mais baratos do que fundos gerenciados ativamente como ARKK.

Nesse caso, QQQ tem um índice de despesas de 0,20% enquanto ARKK tem um índice de 0,75%. Dessa forma, se você investir $ 100.000 em QQQ e permanecer estável em um ano, pagará uma taxa de $ 200. Por outro lado, investir a mesma quantia em ARKK custará US$ 750.

Em alguns casos, faz sentido investir em um fundo gerenciado ativamente se ele tiver um desempenho superior, mas o ARKK não superou o QQQ em nada. Nos últimos cinco anos, o QQQ cresceu 100%, enquanto o ARKK perdeu 7%.

QQQ paga um dividendo e ARKK não

Além do retorno do preço das ações, é sempre importante considerar o dividendo pago que um fundo paga. É melhor investir em um fundo que paga dividendos do que em um que não paga. A Invesco QQQ é conhecida por pagar um dividendo trimestral. De acordo com a SeekingAlpha, tem um rendimento de dividendos de 0,68% e uma média de quatro anos de 0,63%. Sua taxa de crescimento de dividendos nos últimos cinco anos foi de 10,78%.

A AKK, por outro lado, investe em empresas que, em sua maioria, não pagam dividendos. E há uma probabilidade de que não pague dividendos tão cedo. Portanto, neste caso, acredito que o QQQ é um fundo melhor para investir.

QQQ é mais diversificado

A diversificação é uma coisa importante quando se investe. O QQQ tem 100 empresas, enquanto o ARKK tem 31. As dez principais empresas do QQQ representam cerca de 58% de todo o fundo, enquanto as dez principais do ARKK representam 62%. Portanto, para sua carteira de longo prazo, é sempre recomendável investir em um ETF com um pool de capital mais amplo.

Existem outras razões pelas quais você deve considerar investir em QQQ. Por exemplo, tem um histórico de desempenho mais longo, não tem um gerente “superstar” mandando e não faz apostas especulativas

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA