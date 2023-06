Análise do preço do milho com recuo da produção argentina

O preço do milho se recuperou nos últimos dias, com os investidores reagindo ao último relatório WASDE e ao recente colapso da barragem na Ucrânia. O preço estava sendo negociado a US$ 6,20, alguns pontos acima da mínima acumulada no ano de US$ 5,62.

Milho e outras commodities agrícolas subiram este mês após o rompimento de uma grande barragem na Ucrânia, um dos principais produtores do mundo. Este colapso teve duas implicações principais. Primeiro, o colapso significa que a guerra na Ucrânia pode continuar por um período mais longo.

Em segundo lugar, também significa que os dois lados podem cancelar o acordo de grãos recém-assinado. O acordo permite que a Ucrânia exporte grãos pelo Mar Negro. Isso é importante porque a Ucrânia é o terceiro maior exportador do mundo, depois dos Estados Unidos e da Argentina.

O preço do milho também subiu com o colapso da economia argentina. Como escrevi neste artigo , o peso argentino perdeu valor com o aumento da inflação. Para diminuir a inflação atual, o governo já fez planos de importar grãos de países como o Brasil.

As outras notícias importantes sobre o milho saiu na semana passada, quando o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) publicou o relatório WASDE. Este é um relatório importante que explora a dinâmica de oferta e demanda das principais commodities.

O relatório WASDE mostrou que a produção de milho deverá ser cerca de 3,8 milhões de toneladas maior este ano. Ao todo, o mundo produzirá mais de 1,5 bilhão de toneladas de milho este ano, com a maior parte desse aumento vindo da Ucrânia e do Brasil. Conforme observado, a produção da Argentina deve cair este ano.

Vários países também devem ter maior produção de milho este ano. Por exemplo, um relatório publicado em março mostrou que o Quênia produzirá cerca de 3,2 milhões de toneladas de milho este ano, acima dos 2,9 milhões do ano passado.

O gráfico diário mostra que os preços do milho estão em tendência de alta nos últimos dias. Ele ultrapassou o importante ponto de resistência em US$ 5,8258, o ponto mais baixo em 22 de julho. O preço ultrapassou a média móvel exponencial (EMA) de 50 dias. Ele também ultrapassou o ponto-chave de resistência em US$ 6,085, o ponto mais baixo em 10 de março.

O Índice de Força Relativa (RSI) ultrapassou o ponto neutro de 50. Portanto, há uma probabilidade de que o preço do milho retome a tendência de baixa, já que os vendedores visam o próximo nível de suporte em US$ 5,8258. Uma movimentação acima do ponto de resistência em US$ 6,75 (18 de abril de 2023) invalidará a visão pessimista.