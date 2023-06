USD/CNY: Renminbi vacila antes das principais notícias da China e dos EUA

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

A queda do renminbi continuou esta semana antes dos principais eventos econômicos nos Estados Unidos e na China. O USD/CNY subiu para uma alta de 7,15 na terça-feira, o nível mais alto desde novembro do ano passado. Seu par USD/CNH estreitamente relacionado saltou para 7,1698. Ao todo, o yuan chinês caiu quase 4% este ano.

Inflação nos EUA, decisão do Fed, dados da China

O renminbi tem apresentado uma forte tendência de queda nos últimos meses, à medida que as esperanças de uma rápida recuperação da China desaparecem. Os dados mais recentes mostraram que as partes mais importantes da economia, como imóveis e manufatura, estão lutando. Neste artigo , observei que as exportações e importações da China recuaram.

Portanto, os traders se concentrarão nos próximos dados econômicos da China. Na quinta-feira, a agência de estatísticas publicará os números mais recentes da produção industrial, investimentos em ativos fixos e vendas no varejo. Economistas acreditam que esses números mostrarão que o crescimento do país piorou em maio.

Um yuan chinês fraco não é totalmente ruim para a economia do país. Como o maior exportador do mundo, um renminbi mais fraco facilita os negócios de suas empresas. No passado, a China foi acusada de desvalorizar intencionalmente sua moeda.

As maiores notícias forex na terça-feira serão os próximos dados de inflação ao consumidor dos EUA. Economistas consultados pela Reuters preveem que a inflação do país caiu ligeiramente em maio, ajudada pelo dólar forte e pela queda nos preços do petróleo.

Esses números são notáveis porque chegarão algumas horas antes do Federal Reserve iniciar sua reunião de política monetária de dois dias. Nessa reunião, os analistas acreditam que o comitê decidirá deixar inalteradas as políticas de taxas de juros e de aperto quantitativo (QT).

Um Fed hawkish provavelmente empurrará o par USD para CNY para cima. Por outro lado, se o Fed entregar uma taxa relativamente dovish, ele empurrará o par muito mais para baixo.

Análise técnica USD/CNY

Gráfico USD/CNY por TradingView

O renminbi tem estado em uma tendência de queda nos últimos meses. No gráfico acima, vemos que o par USD/CNY conseguiu virar a resistência chave em 7,0239 para um nível de suporte em maio de 2022. A tendência de alta do par está sendo apoiada pela média móvel exponencial de 50 dias (EMA) enquanto se aproxima o nível de retração de 78,6%.

Portanto, o caminho de menor resistência para o yuan chinês é menor, com o próximo nível a ser observado em 7,20, o nível de retração de 78,2%. O suporte inicial para o par é de 7,1.