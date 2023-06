7 desenvolvimentos recentes que podem ter testado a fé de Janet Yellen no dólar

A secretária do Tesouro, Janey Yellen, testemunhou perante o Comitê de Serviços Financeiros de Habitação ontem.

Digno de nota, foram seus comentários relacionados ao poder de permanência do dólar como moeda de reserva global.

Desde a guerra na Ucrânia, os países tornaram-se cada vez mais interessados em diversificar seus ativos, comércio e acordos transfronteiriços em moedas diferentes do dólar.

Essa tendência foi muito acelerada pelo compromisso do governo Biden de implementar sanções unilaterais agressivas.

Em seus comentários, ela observou,

Devemos esperar, ao longo do tempo, um aumento gradual da participação de outros ativos nas reservas dos países… Mas o dólar é, de longe, o ativo de reserva dominante.

Outro relatório sobre o processo de Yellen sugeriu que deveríamos,

…espere um lento declínio do dólar como moeda de reserva.

Embora os ventos globais anti-dólar não sejam segredo, as palavras do secretário do Tesouro, assim como o governador do Federal Reserve, têm um peso incrível nos mercados financeiros globais.

No anúncio do Fed agendado para hoje, espera-se que o FOMC anuncie uma pausa nas subidas das taxas devido ao relatório amplamente positivo do CPI de ontem.

Um relatório sobre o número da CPI e as prováveis medidas do Fed estão disponíveis aqui.

Dado que o Fed pode sinalizar uma mudança significativa no impulso em direção a um retorno mais sustentável aos níveis de 2%, os comentários de Yellen levantaram as sobrancelhas e podem ser um momento infeliz.

Desenvolvimentos globais

O acordo bilateral China-Brasil

China e Brasil, dois pesos pesados das exportações globais, assinaram um memorando em 2023 para reduzir sua dependência do dólar e passar a negociar em moedas locais.

Em 2022, os fluxos comerciais entre os dois países totalizaram US$ 150 bilhões, um aumento de quase 40 vezes desde 2001.

Com a expectativa de que a parceria vá de vento em popa, isso certamente pode desempenhar um papel na erosão da influência do dólar.

Para os dois países, a operacionalização dessas linhas também ajudaria a proteger as transações do risco cambial indevido.

Em um artigo anterior para a Invezz, observei que, em 2023, a China se envolveu em acordos semelhantes com vários parceiros, incluindo,

…Argentina, Cazaquistão, Bangladesh, Paquistão e Laos, e está buscando operacionalizar novas linhas no Oriente Médio.

A crescente influência da China no Oriente Médio

O Oriente Médio tem sido crucial para a manutenção do status de moeda de reserva do dólar, principalmente devido ao seu uso como padrão de preço de energia global.

No entanto, em uma demonstração de sua crescente influência diplomática, o presidente Xi recentemente visitou a região e foi fundamental na intermediação de um acordo diplomático entre o Irã e a Arábia Saudita.

No ano passado, o Irã optou por se tornar um membro pleno da Organização de Cooperação de Xangai.

Este ano, a Arábia Saudita também concordou em se integrar à organização.

Esta é uma forte demonstração de poder externo, não americano, que pode vir a rivalizar com os EUA na região.

Impulso do BRICS no Ocidente?

De acordo com Lena Petrova, CPA, uma popular YouTuber e comentarista financeira,

…A França (poderia) se tornar o primeiro país europeu a se juntar ao BRICS…Macron pediu ao presidente sul-africano Ramaphosa um convite para a próxima Cúpula do BRICS que está programada para acontecer em Pretória, África do Sul.

Se aprovada, a França seria o primeiro país ocidental a ingressar no crescente bloco, que busca cada vez mais alternativas ao dólar.

No início de março, a TotalEnergies da França concluiu seu primeiro comércio de GNL liquidado em yuan, provavelmente iniciando uma tendência de transações não relacionadas ao dólar.

Para os países do BRICS, a próxima cúpula é potencialmente muito significativa.

Em um artigo anterior sobre o próximo encontro, foi declarado,

Com uma estrutura monetária alternativa sendo um dos pontos em discussão, a Cúpula do BRICS em agosto de 2023 pode oferecer um roteiro potencial. Ansioso para romper com a dependência do dólar, Schectman espera que esses países provavelmente negociem uma mudança para o dinheiro -mercadoria ou a criação de moeda fixa atrelada a uma unidade da mercadoria escolhida. Se tal mudança se concretizar, o dólar sem dúvida perderá uma parte significativa de seu apelo nos mercados globais.

É muito provável que a reunião aborde a questão da falta de mercados de títulos profundamente líquidos na diversificação do dólar.

Por isso,

…qualquer empreendimento de moeda nova exigirá consenso sobre um modelo de levantamento de capital e uma estrutura robusta que ofereça a proteção dos mecanismos monetários de commodities.

Índia recusa convite dos EUA para a OTAN

A ascensão do dólar se beneficiou muito da supremacia das capacidades militares dos EUA.

Em um artigo anterior para a Invezz intitulado ‘Perspectivas de ouro e prata conforme 23 estados se movem para recuperar metais preciosos como moeda legal’, foi feita uma referência a David Graeber, antropólogo e notável autor de ‘Dívida – Os primeiros 5.000 anos’, no qual ele declarado,

…Predominância militar dos EUA…Nenhum outro governo jamais teve algo remotamente parecido com esse tipo de capacidade. Na verdade, pode-se argumentar que é esse mesmo poder que mantém unido todo o sistema monetário mundial, organizado em torno do dólar.

No entanto, apesar dessa posição, a diplomacia militar combinada dos EUA e da OTAN enfrentou um revés significativo no início desta semana.

Em resposta a um convite feito à Índia para se juntar à aliança, o Ministro de Relações Exteriores S. Jaishankar observou,

…a realidade é que não é um modelo que se aplica à Índia.

Uma visão diferente da guerra na Ucrânia?

Em uma entrevista disponibilizada em 13 de junho de 2023, o coronel Douglas Macgregor, Ph.D., falou com o Centro de Interesse Nacional em Washington DC.

Ele acredita,

… contra-ataques que custaram às forças ucranianas um número enorme de vidas. Não podemos nem começar a imaginar o quão desesperado o exército ucraniano deve estar neste momento, tendo perdido quase cem mil… eles estão lançando esses ataques implacavelmente na esperança de criar a ilusão de sucesso.

Com relação ao papel dos Estados Unidos, ele acrescentou:

…eles assumiram que poderiam esmagar a Rússia financeira e economicamente… eles também tentaram isolar a Rússia do resto do mundo quando na verdade o resto do mundo menos a Europa e a América do Norte está em grande parte do lado da Rússia…(apoio da) Estados Unidos (e) aliados europeus é reduzido a um fio. Está secando e agora estamos chegando ao fim de nossos estoques de guerra

Seus comentários estão de acordo com um gráfico interessante publicado pelo The Economist em 2022, que mostrou que os países que representavam mais de 60% da população global (ex-Rússia) apoiavam ou eram neutros em relação à posição da Rússia na Ucrânia.

The Economist (2022)

Sendo uma história incrivelmente complexa e em desenvolvimento com perspectivas concorrentes, Macgregor parece sugerir que, à medida que o conflito se estende, isso pode ter repercussões negativas na imagem dos EUA.

Isso, por sua vez, pode ter um efeito adicional na confiança global no dólar.

Desafios domésticos do dólar

Metais preciosos como curso legal

Ironicamente, talvez o desafio mais importante para o dólar americano tenha se materializado em casa.

Um número cada vez maior de estados começou a demonstrar falta de confiança no dólar.

O artigo acima, que se refere ao status de curso legal de notas de ouro e prata, três razões principais para o descontentamento cervejeiro,

Em primeiro lugar, a inflação continua a devastar os orçamentos familiares e ameaça o acesso a bens essenciais como combustível e alimentos. Em segundo lugar, em julho deste ano, espera-se que o governo dos EUA lance sua Moeda Digital do Banco Central (CBDC). Dada a natureza programável deste instrumento, Robert E. Wright, pesquisador sênior do Instituto Americano de Pesquisa Econômica adverte contra a centralização excessiva do controle sobre as decisões de compra dos cidadãos comuns. Wright acrescenta que os CBDCs podem não se qualificar como dinheiro de acordo com a Constituição. Em terceiro lugar, com os títulos sangrando nos últimos dois anos, um número crescente de estados encontrou seus fundos de pensão em apuros.

Aprofundando-se na crise do dólar e das pensões,

Nesse ambiente, os Estados estão sendo forçados a liquidar quantias cada vez maiores de suas participações para cobrir as obrigações, enquanto os passivos continuam aumentando em um ritmo alarmante. Como resultado, os fundos de pensão estão tendo perdas materiais de capital, queda na receita com a venda de títulos, aumento dos riscos de crédito e maiores chances de intervenção regulatória.

Source: Equable (2022)

Em um artigo anterior, observei que o fiasco do teto da dívida também teve um efeito indireto nos orçamentos dos governos locais, onde,

…o Tesouro optou por suspender a emissão de títulos do Tesouro Estadual e Local (SLGS), que são emitidos para órgãos locais para cumprir códigos tributários específicos e facilitar a gestão das finanças públicas.

Como resultado, vários estados já reconheceram ou estão acelerando processos legais para permitir que o ouro e a prata sejam tratados como moeda legal.

Em essência, os governos locais estão se protegendo contra o potencial de uma queda do dólar.

Teto da dívida e crise bancária

Janet Yellen vem sinalizando há algum tempo a situação do teto da dívida e os danos que isso causa à credibilidade global das obrigações da dívida dos EUA.

Em uma carta ao Congresso no início deste ano, o secretário do Tesouro escreveu:

…enquanto a primeira fase do problema bancário provavelmente acabou, há uma angústia lenta surgindo nos bancos, pois eles descobrem que têm empréstimos de longo prazo feitos a taxas de juros baixas e os depósitos estão sendo reajustados a taxas de juros muito mais altas, então sua lucratividade, especialmente o setor de pequeno e médio porte, está sendo prejudicada…… (a incerteza do limite da dívida pode) aumentar os custos de empréstimos de curto prazo para os contribuintes e impactar negativamente a classificação de crédito dos Estados Unidos… causar graves dificuldades às famílias americanas, prejudicar nosso posição de liderança e levantar questões sobre nossa capacidade de defender nossos interesses de segurança nacional.

Mais informações sobre a carta de Yellen ao Congresso estão disponíveis aqui.

Uma mudança de tom?

Conforme mencionado anteriormente, os comentários do secretário do Tesouro podem ter um impacto significativo nos mercados globais.

Um artigo da Bloomberg de 2022 afirmou:

…(Yellen) disse que o dólar americano não corre o risco de perder seu status de moeda de reserva dominante no mundo como resultado das sanções impostas contra a Rússia devido à invasão da Ucrânia.

No entanto, durante seus comentários relatados em seu testemunho esta semana, Yellen afirmou que havia,

…um desejo natural de diversificar…

Isso sugere que há muita motivação para se afastar do dólar, enquanto a política externa dos EUA no ano passado certamente foi uma fonte de ansiedade para uma série de importantes parceiros comerciais.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA