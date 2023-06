Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

Criptomoedas e ações recuaram depois que o Federal Reserve divulgou sua decisão sobre a taxa de juros de junho na quarta-feira. Nos Estados Unidos, o Dow Jones caiu 220 pontos, enquanto o índice Russell 2000 caiu mais de 1,17%. Por outro lado, o preço do Bitcoin caiu para US$ 25.000, enquanto o Ethereum recuou para US$ 1.647.

Pausa nas taxas do Federal Reserve

A maior notícia econômica da semana foi a decisão do Federal Reserve de pausar as taxas de juros na quarta-feira. Esta foi uma decisão importante, já que o Fed aumentou as taxas de juros nas últimas dez reuniões consecutivas em uma tentativa de combater a inflação. O banco decidiu manter suas políticas de aperto quantitativo.

A pausa na taxa é positiva para ativos de risco, como ações e criptomoedas. No entanto, os dois ativos caíram porque a declaração do Fed foi um pouco agressiva. Por exemplo, o gráfico de pontos indica mais dois aumentos nas taxas de juros ainda este ano, o que significa que a taxa terminal subirá para 5,65%.

A decisão do Fed veio um dia depois que os EUA publicaram dados encorajadores da inflação ao consumidor. De acordo com o Bureau of Labor Statistics, a inflação nominal caiu para 4% em maio, o nível mais baixo desde 2021. Tem caído progressivamente depois de atingir um pico de 9,3% durante a pandemia.

Portanto, se essa tendência continuar, significa que o Fed não estará sob pressão para aumentar as taxas de juros ainda este ano. Como tal, existe a probabilidade de que as criptomoedas e os preços das ações continuem subindo nos próximos meses.

A venda do token do Chancer está em pleno crescimento

Uma das principais notícias sobre criptomoedas desta semana foi sobre o Chancer, um novo projeto de blockchain que iniciou sua venda de tokens em 13 de junho. Nos últimos dois dias, a pré-venda arrecadou mais de $ 235.152 de investidores. Isso significa que eles levantaram cerca de 24% de sua meta de US$ 1 milhão. Como resultado, há uma probabilidade de que os desenvolvedores atinjam sua meta nas próximas semanas.

Cada token #CHANCER está sendo vendido por 0,01 BUSD e os desenvolvedores aumentarão o preço para 0,011 BUSD no próximo estágio.

O que é Chancer?

Chancer é uma nova empresa que busca revolucionar a indústria de apostas, que agora é dominada por empresas gigantes como DraftKings e Flutter Entertainment. O Chancer pretende apresentar um projeto inovador onde as pessoas possam apostar em mercados existentes ou até mesmo criar os seus próprios.

Haverá vários recursos neste ecossistema. Primeiro, qualquer pessoa na plataforma poderá criar seus mercados de apostas. Por exemplo, você pode criar um mercado de um jogo de futebol verificado que não está nas plataformas mais populares. Os vencedores serão pagos usando o token $CHANCER.

Em segundo lugar, os desenvolvedores esperam uma descentralização total do mercado. Eles esperam criar uma organização autônoma descentralizada (DAO) que tomará decisões importantes sobre o ecossistema. Em um DAO, qualquer detentor de token pode votar em questões-chave do ecossistema. Em terceiro lugar, de acordo com seu whitepaper, o ecossistema permitirá share2earn, staking e descontos aos usuários.

Chancer é uma boa compra?

Chancer está revolucionando uma indústria extremamente grande. Estudos acreditam que a indústria de apostas esportivas online vale mais de US$ 92 bilhões. Ela é usada por milhões de participantes de todo o mundo. Portanto, há uma probabilidade de que a plataforma conquiste alguma participação de mercado no futuro.

Portanto, existe a possibilidade de que o token do Chancer tenha um bom desempenho quando for listado nas principais exchanges nos próximos meses. Com a inflação caindo e o Fed pausando suas taxas de juros, existe a possibilidade de que o token tenha um bom desempenho. No entanto, sempre há um risco ao investir em pré-vendas. Como tal, você só deve investir dinheiro que pode perder. Descubra como comprar Chancer aqui.

