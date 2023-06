Resultados do Adobe Q2: ‘posicionados para liderar a nova era da IA generativa’

As ações da Adobe Inc (NASDAQ: ADBE) subiram 6,0% em horas estendidas depois que a gigante do software divulgou resultados superiores ao do mercado em seu segundo trimestre financeiro.

Estoque da Adobe com perspectivas otimistas

Os investidores também estão comemorando a orientação elevada. A Adobe agora prevê que sua receita caia entre US$ 19,25 bilhões e US$ 19,35 bilhões este ano, com até US$ 15,75 de lucro ajustado por ação.

Em comparação, os analistas estavam em US$ 15,50 por ação e US$ 19,30 bilhões em receita. No comunicado de imprensa de ganhos, o CEO Shantanu Narayen disse:

A inovação revolucionária da Adobe nos posiciona para liderar a nova era de IA generativa devido aos nossos conjuntos de dados avançados, modelos básicos e interfaces de produtos onipresentes.

Na semana passada, a multinacional anunciou o Adobe Firefly – sua ferramenta generativa de IA estará disponível para grandes clientes empresariais no segundo semestre deste ano. As ações da Adobe subiram mais de 50% no ano.

Destaques dos resultados do Adobe Q2

Ganhou US$ 1,3 bilhão contra US$ 1,18 bilhão do ano anterior

O lucro por ação também subiu de US$ 2,49 para US$ 2,82

EPS ajustado impresso a US$ 3,91 conforme comunicado à imprensa

A receita saltou 10% ano a ano, para US$ 4,82 bilhões

O consenso foi de US$ 3,79 por ação sobre receita de US$ 4,78 bilhões

O que mais foi notável?

Outras figuras proeminentes no relatório de ganhos incluem receita de nuvem de documentos que subiu 11%. As receitas de mídia criativa e digital cresceram 9,0% e 10%, respectivamente.

A Adobe encerrou o trimestre com US$ 15,22 bilhões em obrigações de desempenho restantes. O CEO Narayen acrescentou:

Nossa capacidade única de gerar crescimento de receita e lucro ao mesmo tempo em que investimos em inovações revolucionárias nos permite capitalizar nossa enorme oportunidade de mercado de mais de US$ 200 bilhões.

Wall Street atualmente tem uma classificação consensual de “excesso de peso” nas ações da Adobe.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA