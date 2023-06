Micron pode anunciar em breve um investimento de bilhões de dólares na Índia

A Micron Technology Inc (NASDAQ: MU) está em foco esta manhã depois que um relatório disse que estava perto de fazer um investimento de bilhões de dólares na Índia.

Aqui está o que sabemos até agora

Fontes anônimas disseram à Bloomberg hoje que a empresa com sede em Boise poderá anunciar em breve planos de gastar pelo menos US$ 1,0 bilhão para estabelecer uma instalação de embalagem de chips na Índia.

Narendra Modi – o primeiro-ministro da Índia tem visita marcada para os Estados Unidos na próxima semana. É quando o anúncio oficial pode ser feito.

No entanto, as negociações estão em andamento e a perspectiva de tal acordo também permanece sobre a mesa, confirmou a fonte. As notícias do mercado de ações chegam meses depois que a Micron Technology Inc relatou sua maior perda trimestral já registrada.

Ao escrever, “MU” ainda está em alta de 30% no ano.

China baniu chips Micron no mês passado

Curiosamente, a empresa listada na Nasdaq pode até decidir a favor de gastar até US$ 2,0 bilhões na Índia, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

Investir na terceira maior economia da Ásia oferece meios para a Micron Technology Inc se diversificar fora da China e evitar ser pega na mira das tensões que tem em andamento com os EUA

Em maio, a Administração do Ciberespaço da China proibiu certas empresas de usar chips Micron, citando uma ameaça significativa à segurança, conforme relatado pela Invezz aqui.

Ainda assim, a fabricante de chips dos EUA prometeu outros US$ 600 milhões para sua fábrica chinesa na sexta-feira. Wall Street atualmente tem uma classificação consensual de “excesso de peso” nas ações de semicondutores.

