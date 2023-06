Análise de preços do algodão à medida que a volatilidade recua para mínimos de 2021

O preço do algodão tem oscilado desde novembro de 2022, à medida que os investidores avaliam a dinâmica de oferta e demanda. Estava sendo negociado a US$ 88 na segunda-feira, onde esteve nos últimos meses. Esse preço está alguns pontos acima da mínima acumulada no ano de US$ 76.

Dinâmica de demanda e oferta de algodão

O algodão é uma importante commodity utilizada na fabricação de roupas e confecções. Sua demanda tem crescido nas últimas décadas, ajudada pelo aumento da população mundial. Os dados mostram que o mundo tem mais de 8 bilhões de pessoas, acima dos 6,1 bilhões em 2000.

Os preços do algodão dispararam fortemente durante a pandemia de Covid-19, ajudados pelo superciclo das commodities. Ele saltou de um mínimo de $ 48,08 em 2020 para um máximo de $ 149,98 em 2 de maio de 2022. Desde então, o algodão caiu mais de 43% desde seu ponto mais alto em 2022.

Os maiores produtores de algodão do mundo são China, Índia, Estados Unidos, Brasil, Paquistão e Austrália, entre outros. Por outro lado, a China é o maior produtor de algodão do mundo. Outros grandes consumidores de algodão são Índia, Paquistão, Bangladesh e Vietnã, entre outros.

Segundo a OCDE, a produção mundial de algodão deve continuar crescendo nos próximos anos. A produção da Índia deverá crescer 1,3% aa na próxima década. No Brasil, onde o algodão é plantado como segunda safra em rotação com milho e soja, também é esperado um forte crescimento.

O relatório WASDE mais recente mostrou que os EUA apresentarão maior produção, ajudados por condições climáticas favoráveis no sudoeste. Espera-se que as exportações cresçam em 500 mil fardos, para mais de 14 milhões de fardos. Globalmente, a produção mundial crescerá em 1 milhão de fardos por causa de maiores suprimentos nos EUA e menor produção na China.

Previsão de preço do algodão

Gráfico de algodão por TradingView

O gráfico diário mostra que o preço do algodão vem se movendo lateralmente nos últimos meses. O preço permaneceu entre o importante nível de suporte em US$ 76,20 e o ponto de resistência em US$ 88,62. Como resultado, o preço está pairando nas médias móveis de 25 e 50 dias.

Mais importante ainda, o Average True Range (ATR) caiu para um mínimo de 1,71, o nível mais baixo desde setembro de 2021. O ATR é uma figura importante, pois é a medida de volatilidade mais popular no mercado.

Portanto, os preços do algodão devem continuar se consolidando nos próximos dias. Uma fuga de alta será confirmada se ultrapassar o nível de resistência principal em US$ 88,62. Uma movimentação abaixo do suporte em US$ 80 invalidará a visão otimista.