Bitcoin atinge $ 30.000 enquanto a ganância assume: próxima parada $ 40.000?

O Bitcoin quebrou para US$ 30 mil na tarde de quarta-feira, sendo negociado para US$ 30.777 na exchange cripto Coinbase, enquanto os touros levaram o BTC ao seu nível mais alto desde 14 de abril, quando a criptomoeda de referência foi negociada acima de US$ 31.000.

And just like that#BTC has erased the majority of the downside resulting from the mid-April correction$BTC #Crypto #Bitcoin — Rekt Capital (@rektcapital) June 21, 2023

Os ganhos maciços do Bitcoin nesta semana continuaram a impulsionar a mudança de sentimento que acompanhou o arquivamento do Bitcoin ETF da gigante global de investimentos em ativos Blackrock. O movimento do gerente de ativos gerou uma série de outros registros de ETFs à vista da WisdomTree e da Invesco, e viu surgirem relatórios de um plano semelhante da Fidelity Investments.

O lançamento da EDX Markets, exchange cripto apoiada pela Citadel e Schwab, parece ter catalisado ainda mais ações de alta para o preço do BTC. A questão agora é se os touros têm apetite para empurrar os preços para uma nova alta acumulada no ano e possivelmente US$ 40 nos próximos dias.

A ação do preço na semana passada sugere que isso é possível, principalmente devido ao quadro técnico do Bitcoin, onde o preço quebrou acima de uma linha de tendência de baixa importante.

Índice de Medo e Ganância do Bitcoin

Copy link to section

De acordo com o Bitcoin Fear & Greed Index, uma métrica que destaca o sentimento do investidor em todo o mercado à medida que os preços caem e sobem, o cenário atual de preços tem o BTC na fase “Greed”. À medida que os preços ultrapassaram os dois níveis de $ 28.000 e $ 29.000, o índice disparou acima da marca de 55 para sugerir que o FOMO estava em jogo enquanto o mercado reagia às últimas notícias sobre criptomoedas.

Bitcoin Fear and Greed Index is 59 — Greed

Current price: $28,846 pic.twitter.com/s8AyS87H76 — Bitcoin Fear and Greed Index (@BitcoinFear) June 21, 2023

Depois que o presidente do Fed, Jerome Powell, disse na quarta-feira que o banco central estava olhando para mais aumentos de juros após a pausa de junho, as ações caíram. Mas o Bitcoin liderou o mercado de criptomoedas mais alto, com o índice Fear & Greed subindo para 65 a partir das 13h ET de 21 de junho.

O que vem a seguir para o BTC? $ 40k?

Copy link to section

De acordo com o provedor de dados on-chain e de métricas financeiras Glassnode, o preço do Bitcoin pode subir para US$ 34.280 – que é o próximo grande nível de resistência. A plataforma analisa os níveis de retração de Fibonacci do preço do Bitcoin desde sua máxima histórica em 2021 para sugerir que os níveis-chave também estão nas zonas de US$ 42.000 e US$ 52.000.

The #Bitcoin Spot Price has found robust support at the -61.8% golden ratio Fibonacci retracement at $26,190.



The next direct resistance according to the Fibonacci model resides as the -50.0% retracement of $34,280. pic.twitter.com/68TxX2roqk — glassnode (@glassnode) June 21, 2023

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA