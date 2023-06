O preço das ações do Royal Mail está subindo: 3 razões para evitar o estoque da IDS

O preço das ações da IDS (LON: IDS) apresentou uma recuperação cautelosa nas últimas semanas. As ações da controladora do Royal Mail saltaram para a máxima de 220p, o ponto mais alto desde 19 de maio. O estoque saltou mais de 14,7% desde o nível mais baixo em maio deste ano. Aqui estão algumas das principais razões para evitar ações do Royal Mail.

Crescimento da receita caindo

Copy link to section

A razão mais básica pela qual os investidores devem evitar as ações do Royal Mail é que sua receita e lucratividade caíram drasticamente nos últimos anos. Os relatórios mais recentes mostraram que a receita da empresa caiu 12,8% nos nove meses até dezembro de 2022. Em seu comunicado, a empresa citou o declínio estrutural geral nas vendas de cartas e varejo.

Sua receita total caiu 6,1%, enquanto a receita de encomendas caiu mais de 17%. Infelizmente, a empresa acredita que suas condições de negócios não vão melhorar este ano. A empresa acredita que seu prejuízo operacional ficará entre £ 350 milhões e £ 450 milhões.

Portanto, enquanto a empresa chegou a um acordo com seus trabalhadores, é difícil ver como o Royal Mail voltará a crescer.

Balanço tenso

Copy link to section

A outra razão principal para evitar as ações do Royal Mail é o balanço da empresa. Os dados mostram que a dívida da empresa aumentou nos últimos três anos. Sua dívida total ficou em mais de US$ 2,97 bilhões em março deste ano, acima dos US$ 2,90 bilhões anteriores. Tinha US$ 0,7 bilhão em dívidas antes da pandemia de Covid-19.

Portanto, com as taxas de juros do Reino Unido subindo, há uma probabilidade de que a empresa gaste mais dinheiro em pagamentos de juros. Isso, por sua vez, significará perdas significativas e compressão de margens.

Ineficiências do IDS

Copy link to section

Enquanto isso, você deve evitar o IDS por causa de suas ineficiências. Por exemplo, como o USPS da América, a empresa é obrigada por lei a entregar cartas em todo o país. Embora isso seja bom para os clientes, é caro para o Royal Mail, uma vez que entrega cartas para alguns lugares altamente não lucrativos.

Ao mesmo tempo, como escrevi aqui , acredito que o IDS está com excesso de pessoal. A empresa tem mais de 130 mil funcionários e gerou mais de £ 12 bilhões em receitas em 2022. Isso significa que a IDS ganha cerca de £ 92.307 por funcionário.

Em contraste, o Deutsche Post gera cerca de US$ 182 mil por funcionário. A UPS e a Fedex, que são empresas maiores que o Royal Mail, faturam US$ 184.000 e US$ 484.000 por funcionário. Portanto, para que o IDS se torne lucrativo, ele precisa cortar custos, o que não é fácil devido à força do sindicato.

Existem outras razões para evitar o estoque de IDS. Por exemplo, a empresa enfrenta forte concorrência de empresas como Yodel, Hermes e Fedex, entre outras.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA