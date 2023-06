Preço das ações da Luckin Coffee: risco-recompensa favorável como formas de cunha

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

O preço das ações da Luckin Coffee teve um forte desempenho inferior este ano, mesmo com a empresa implementando sua recuperação. Ele caiu mais de 33% em relação ao seu nível mais alto este ano, o que significa que está em um mercado em baixa. Ao todo, as ações perderam cerca de 15% de seu valor este ano, enquanto a Starbucks perdeu menos de 1%.

Este é um bom estoque de retorno?

A Luckin Coffee é uma empresa chinesa em rápido crescimento que busca se tornar uma grande concorrente da Starbucks. Possui mais de 9.351 lojas na China, enquanto a Starbucks possui mais de 6.000 lojas no país. A maioria dessas lojas é autogerida e 3.041 são em parceria.

Os resultados mais recentes mostraram que a Luckin Coffee atendeu mais de 29,5 milhões de clientes no primeiro trimestre, um aumento de 84% em relação ao ano anterior. Esse crescimento era esperado, já que a maior parte da China estava em confinamento no mesmo período de 2022. Sua receita saltou 84% para mais de RMB 4,4 bilhões.

As ações da Luckin Coffee continuam com baixo desempenho por causa de seu escândalo contábil que a obrigou a pagar US$ 180 milhões à SEC. A empresa foi acusada de distorcer suas receitas e lucros em uma tentativa de aumentar o preço de suas ações. Ele fez isso usando partes relacionadas para criar transações falsas, que registrou em seus livros. Como resultado, muitos grandes investidores decidiram evitar a empresa.

Ao mesmo tempo, há preocupações com as tensões entre a China e os Estados Unidos. Embora essas tensões tenham diminuído recentemente, muitos investidores institucionais se afastaram das empresas chinesas nos últimos meses.

Ainda assim, acredito que a Luckin Coffee tem boas métricas de risco-recompensa, ajudadas por seu forte crescimento. Ela pode crescer para desafiar a Starbucks local e internacionalmente. Ao mesmo tempo, a empresa poderia se beneficiar da queda dos preços do café para aumentar suas margens. Os preços do café caíram mais de 17% em relação ao nível mais alto deste ano.

Previsão do preço das ações da Luckin Coffee

Gráfico Luckin por TradingView

O gráfico diário mostra que o preço das ações da Luckin Coffee está em tendência de baixa, depois de atingir o pico de US$ 32,28 no início deste ano. Está prestes a formar uma cruz da morte, o que acontece quando as médias móveis de 50 e 200 dias fazem um cruzamento.

Do lado positivo, a ação encontrou um suporte no nível de retração de Fibonacci de 50%. Também formou um padrão de cunha descendente, que geralmente é um sinal de alta. Portanto, acredito que as métricas de risco-recompensa são favoráveis nesta fase. Além disso, o estoque até formou um padrão de quebra e reteste.