As apostas percorreram um longo caminho, crescendo com a tecnologia e proporcionando aos usuários formas melhores e mais enriquecedoras de participar de seus jogos favoritos e ganhar dinheiro. No entanto, em meio a essas mudanças, a posição do investidor não foi enfatizada de forma significativa, uma vez que eles têm que jogar de acordo com as regras e probabilidades da casa de apostas. O Chancer está preenchendo essa lacuna, permitindo que os investidores construam mercados P2P e estabeleçam suas próprias regras e probabilidades de apostas. O token atualmente em pré-venda testemunhou uma forte demanda, levantando mais de US$ 254.000 em uma semana.

O crescimento dos cassinos blockchain

Copy link to section

Os mercados preditivos estão entre os que mais crescem. Mesmo com a desaceleração econômica trazida pelo COVID-19 e o aperto econômico, os investidores estavam despejando bilhões em apostas. A Grand View Research espera que o mercado global de apostas esportivas, um dos mais populares, atinja mais de US$ 182,12 bilhões em receitas em 2030. O mercado foi avaliado em US$ 83,65 bilhões em 2022.

Apesar do mercado robusto e em crescimento, as apostas têm enfrentado seus próprios desafios. Os apostadores têm reclamado de altas taxas de transação, limitações de conta e falta de flexibilidade. Para enfrentar esses desafios, novos participantes com abordagem baseada em blockchain estão surgindo e gerando entusiasmo rapidamente. No entanto, os apostadores que consideram as apostas como um investimento estão sendo atendidos de forma melhor em plataformas P2P como o Chancer. Isso explica a forte pré-venda, já que a plataforma busca ingressar no mundo das apostas e revolucionar os ganhos dos investidores.

Como o Chancer funciona?

Copy link to section

Se você já ouviu falar de mercados peer-to-peer, o Chancer opera em um modelo semelhante. Significa ser capaz de apostar com ou contra seus pares e ganhar com isso.

Como uma visão geral, o Chancer é uma plataforma de mercados preditivos baseada em blockchain que lançou sua pré-venda em 13 de junho de 2023. O Chancer permite que indivíduos criem seus próprios mercados de apostas por meio de uma plataforma descentralizada e segura. Os apostadores podem criar um mercado P2P sobre qualquer coisa e convidar amigos, familiares e pessoas de todo o mundo para participar desse mercado P2P. Os usuários também têm a opção de participar de mercados P2P criados por outras pessoas.

Para cada mercado P2P, os apostadores jogam de acordo com suas próprias regras, incluindo as probabilidades e como reivindicar os ganhos. Isso torna o Chancer uma plataforma criada exclusivamente para apostadores que desejam flexibilidade enquanto desfrutam das vantagens de execução rápida e taxas baixas por meio de aplicativos baseados em blockchain. Como tal, o Chancer funcionará na BSC Chain para dar aos investidores o toque blockchain das apostas P2P.

Investir no CHANCER visando um retorno de 10 vezes e renda passiva

Copy link to section

O Chancer não é apenas uma plataforma de apostas. É uma oportunidade de investimento que engloba diversas maneiras de ganhar dinheiro. A primeira delas é por meio do token $CHANCER, que é a moeda usada para facilitar transações e incentivar os usuários na plataforma Chancer. Com o aumento das assinaturas do token durante a pré-venda, existe a possibilidade de um retorno de 10 vezes, à medida que a demanda por apostas P2P aumenta. Esse retorno poderia ser alcançado facilmente em 2024, com o lançamento da mainnet no primeiro trimestre.

O uso do token $CHANCER também permite que o detentor contribua para a plataforma e ganhe recompensas. Os usuários ganham recompensas de market-making por criar os mercados do Chancer e por acertar os resultados das apostas. Outras formas de ganhar incluem fazer stake do token $CHANCER e compartilhar a plataforma. Para tornar a plataforma mais lucrativa, são oferecidas taxas com desconto para criar e participar dos mercados do Chancer.

Você deve comprar $CHANCER na pré-venda?

Copy link to section

As pré-vendas podem ser o momento ideal para investir em tokens recém-lançados, pois os preços ainda estão muito baixos. Ele permite que os investidores se beneficiem de um aumento de preço antecipado e obtenham retornos máximos. Como tal, $CHANCER apresenta uma oportunidade inicial quando o preço é tão baixo quanto 0,01 BUSD. Além disso, investir na pré-venda significa acesso antecipado à plataforma e suas recompensas. Isso permite que os investidores adquiram conhecimento suficiente para participar e ganhar quando a plataforma principal for lançada.